Feste natalizie e volontariato

Si è conclusa nei giorni scorsi la raccolta di beneficienza in onore de diritti umani dei volontari dell'associazione Gioventù per i Diritti Umani e della Chiesa di Scientology di Padova. «È ormai tradizione per noi celebrare il Natale all’insegna della beneficenza e della solidarietà - ha detto Tiziana Bonazza della Chiesa di Scientology - e per quest’occasione ospiteremo, come da tradizione, i volontari di Gioventù per i Diritti Umani, per la consegna dei doni natalizi raccolti alle famiglie più bisognose del territorio. Da anni i volontari portano avanti iniziative solidali poter dare un sorriso alle famiglie meno fortunate della nostra città, colpite anche dalle problematiche legate alla pandemia, e quest’anno lo vogliamo fare all’insegna dei diritti umani e in celebrazione della Giornata Internazionale dei Diritti Umani».

Ettore Botter coordinatore dell'attività dei volontari, ha dato un grosso riconoscimento a tutti coloro che hanno sostenuto e lavorato impegnandosi nella riuscita dell'iniziativa, dicendo: «Grazie alla sensibilità dei cittadini, aziende e negozianti del quartiere, anche quest’anno son stati realizzati più di 100 borsoni regalo che verranno consegnati prima di Natale, e di questo devo veramente ringraziare tutti. È un piccolo gesto, ma fatto con il cuore, per far sentire la vicinanza dell’intera comunità a chi ne ha più bisogno».

L’evento si terrà all’interno della Sala per la Comunità di Villa Francesconi Lanza, sede della Chiesa di Scientology di Padova Lunedì 6 Dicembre alle ore 20, con posti limitati in base alle normative anti-covid vigenti. Ospiti saranno il Dott. Luciano Gavin, Attivista per i Diritti Umani e la Dott.ssa Charlina Kamassu, Laureata in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali e Diritti Umani e Volontaria di Gioventù per i Diritti Umani. Durante la serata verranno mostrate alcune immagini delle attività di raccolta doni e verranno consegnate le buste regalo ad alcuni referenti della comunità, che a loro volta le distribuiranno alle famiglie patavine.

Informazioni e contatti

L’ingresso è libero a tutti ed è gradita conferma. Per maggiori informazioni scrivere a tizianabonazza@hotmail.com.