Al via i festeggiamenti alla Sala dei Giganti per Sergio Balestracci e i suoi 80 anni

Domenica 26 maggio, alla Sala dei Giganti a Padova, alle ore 17 e alle ore 20.30, primi due eventi organizzati dagli Amici della Musica di Padova per festeggiare gli 80 anni di Sergio Balestracci. Un dovuto omaggio ad un pioniere nel campo della musica antica in Italia, ad un grande interprete e studioso, con il quale gli Amici della Musica di Padova hanno avuto il privilegio di collaborare per lunghi anni.

Alle ore 17, all’incontro di apertura, parteciperanno l’organista e cembalista Andrea Banaudi, già direttore artistico dell'Accademia del Santo Spirito di Torino, il musicologo Franco Rossi, già direttore della Fondazione Levi di Venezia, il musicologo Renato Meucci e Paolo Faldi, oboista e flautista, docente al Conservatorio di Padova. Verranno presentati, sotto diverse angolature, tutti gli aspetti della ricchissima attività di Sergio Balestracci: dallo strumentista “fenomeno” del flauto dolce alla direzione de La Stagione Armonica, dalla sua lunghissima e ininterrotta attività di didatta a quella di ricerca e revisione di un preziosissimo patrimonio di rare partiture.

Alle ore 20.30 concerto dell’ensemble di flauti THE NEW SPONGA QUINTET, con la partecipazione di GUIDO BALESTRACCI (viola da gamba) e PIETRO PROSSER (tiorba).

THE NEW SPONGA QUINTET si è costituito nel 2022 proprio per l’esecuzione e la registrazione di composizioni della cultura musicale veneziana tra cinque e seicento e il programma del concerto, dal titolo DI FIATO ET CORDE presenterà una selezione di chansons e madrigali del cinque e seicento, di Sponga, Bassani, Selma, Frescobaldi, Merulo, Gabrieli, De Rore e Guami.

I festeggiamenti per Sergio Balestracci si concluderanno sabato 22 giugno 2024. Alle ore 20.20 alla Chiesa di S. Benedetto, a Padova, concerto vocale e strumentale dal titolo “LAUS DEO, la polifonia sacra tra cinque e seicento”, con LA STAGIONE ARMONICA, diretta da Sergio Balestracci e CARLO ROSSI all’organo.

Le attività degli Amici della Musica di Padova sono realizzate con il concorso del Ministero della Cultura, il patrocinio e il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla cultura della Regione Veneto.

L’incontro “Sergio Balestracci: arte, cultura, umanita? di un pioniere” gode del patrocinio dell’Università agli Studi di Padova.

In breve

Domenica 26 maggio 2024 – Sala dei Giganti

ore 17 - INCONTRO Sergio Balestracci: arte, cultura, umanita? di un pioniere

intervengono: Andrea Banaudi, Paolo Faldi, Renato Meucci, Franco Rossi

ore 20.30 - THE NEW SPONGA QUINTET flauti - “Di fiato et corde”

con la partecipazione straordinaria di

GUIDO BALESTRACCI viola da gamba e PIETRO PROSSER tiorba

Ingresso

Biglietti per domenica 26 maggio:

ore 17 ingresso libero

ore 20.30: Interi 8 euro; Studenti e Giovani (35 anni) 4 euro

Info web

info@amicimusicapadova.org

https://www.amicimusicapadova.org

https://www.amicimusicapadova.org/evento/per-sergio-balestracci/

