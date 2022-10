Festival Ambiente e Cultura, i nuovi appuntamenti della settimana

Continua il viaggio del Festival Ambiente e Cultura, la manifestazione promossa dal Comune di Padova –Ufficio Informambiente – in collaborazione con la Scuola di Musica Gershwin che promuove la cultura dell’ambiente e degli stili di vita sostenibili attraverso il linguaggio della musica, della letteratura e del teatro.

Novità di questa edizione è il ciclo Aperitivo con l'autore, appuntamenti culturali durante i quali importanti autori del panorama italiano presenteranno i loro libri, trattando tematiche che vanno dallo sviluppo sostenibile, all’ambiente passando per esperienze personali e collettive di cambio di prospettiva. Al termine dell'incontro verrà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti.

Mercoledì 19 ottobre

Il secondo appuntamento del nuovo format è in programma mercoledì 19 ottobre alle 18 presso lo Spazio 35 del Centro Culturale San Gaetano. Protagonista Annalisa Corrado, ingegnera ecologista da sempre professionalmente impegnata nel contrasto ai cambiamenti climatici e protagonista di diverse iniziative per migliorare la comunicazione dell'ambientalismo scientifico. L'occasione è data dalla presentazione del libro di Alessandro Gassmann “Io e i #GreenHeroes. Perché ho deciso di pensare verde” (Ed. Piemme, 2022). La sensibilità ecologica dell’attore e il supporto dell’organizzazione Kyoto Club hanno portato alla nascita di questo racconto appassionato delle storie di chi non sta a guardare di fronte al climate change. Il libro è un invito a darci da fare per restituire un futuro ai nostri figli. Un racconto dei veri eroi del nostro tempo, coloro che, spesso nell’ombra, stanno inventando un modo virtuoso di coniugare economia e ambiente. Annalisa Corrado è stata co-ideatrice del progetto #GreenHeroes, responsabile delle attività tecniche dell’organizzazione non profit Kyoto Club e autrice della postfazione del libro.

Sabato 22 ottobre

Spazio alla musica con lo spettacolo Il mondo è una palla pelosa. Racconti, memorie e canzoni di animali, insetti e altri esseri pelosi di Yo Yo Mundi in scena sabato 22 ottobre alle ore 21.15 presso il Ridotto del Teatro Verdi (via dei Livello, 32). Uno spettacolo giocoso, dove a un ventaglio di canzoni – che hanno quasi sempre come protagonisti esseri “pelosi” – si intrecciano brevi letture caratterizzate da tematiche ambientali.

Gli Yo Yo Mundi, con ironia, gioco e provocazione, metteranno in moto lo straordinario meccanismo della sensibilizzazione. Non salveranno il mondo, ma insieme al pubblico proveranno a capire perché dovremmo impegnarci tutti per imparare il “come si fa” per cambiare, forse appena il tempo, lo stato tremendo delle cose.

Sul palco Paolo Enrico Archetti Maestri (voce e chitarre acustica); Eugenio Merico (batteria); Andrea Cavalieri (basso elettrico, contrabbasso e voce); Chiara Giacobbe (violino); Dario Mecca Aleina(fonica e programmazioni).

