"Festival ambiente e cultura", tutti gli ultimi spettacoli a Padova

La seconda edizione del Festival della Sostenibilità (22 settembre-8 ottobre) propone un ricco calendario di eventi sul tema della sostenibilità a 360° (cambiamenti climatici, rigenerazione urbana, economia circolare, educazione ambientale) e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Il Festival della sostenibilità è frutto di due percorsi che in questi anni hanno visto impegnati il Comune di Padova con il Festival Ambiente e Cultura e l’Università di Padova con la partecipazione al Festival dello Sviluppo sostenibile.

In particolare l'edizione 2020 del Festival Ambiente Cultura vedrà la collaborazione di diverse associazioni del territorio e delle Consulte di Quartiere proponendo concerti, spettacoli e incontri ad ingresso gratuito con un ricco programma che vedrà protagonisti, tra gli altri, la Banda Osiris, Telmo Pievani, Maurizio Camardi, Ernesttico e l'Orchestra Radiomondo.

Il Festival è promosso da Comune di Padova Assessorato all'Ambiente - Settore Ambiente e Territorio in collaborazione con Informambiente Padova, Università di Padova e Scuola di Musica Gershwin.

Lunedì 5 ottobre al Teatro Verdi

Uno degli appuntamenti più attesi è senza dubbio lo spettacolo “Aquadueo” della Banda Osiris con Telmo Pievani in programma lunedì 5 ottobre al Teatro Verdi (ore 21.15). In questo progetto tra parole e musica l’acqua è il pretesto, attraverso la lente deformata e deformante del gruppo, per un viaggio musicale nei problemi che affliggono il nostro pianeta. Inquinamento, cambiamenti climatici, effetto serra, sono temi con i quali ci si confronta quotidianamente e la Banda Osiris interviene nel dibattito per offrire il suo personale quanto inutile contributo magistralmente guidata dal prof. Telmo Pievani.

Partendo da una suggestiva Hommage à l’eau in cui l’acqua diventa base percussiva dell’intero brano, passando attraverso una lettera indirizzata ai grandi della terra – L’acqua che verrà liberamente ispirata a Lucio Dalla – e scomodando in seguito Roger Waters, Buscaglione, Modugno, Vivaldi e i Beatles, la Banda Osiris vuole dimostrare che il nostro mondo è ormai con l’acqua alla gola.

L'evento è ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti al link ambienteculturapadova.eventbrite.com

Mercoledì 7 ottobre all'Auditorium del Centro Culturale Altinate San Gaetano

La chiusura del Festival sarà affidata invece al progetto musicale Maurizio Camardi, Ernesttico e Radiomondo, un'orchestra multietnica composta da 7 artisti (cantanti e musicisti) di cinque diverse nazionalità che si esibirà mercoledì 7 ottobre all'Auditorium del Centro Culturale Altinate San Gaetano (inizio ore 21.30). Una miscela di Africa, Europa e Centro/Sud America nata con l'obiettivo di creare attraverso la musica un ambiente aperto al dialogo dove grazie al linguaggio universale che le appartiene si creino i presupposti per uno scambio proficuo di esperienze tra persone appartenenti a culture differenti.

Radiomondo è una finestra aperta a ritmi, melodie e timbri che ci portano in un ideale viaggio dove la musica abbatte frontiere e confini geografici e sonori.

Il concerto sarà accompagnato da alcuni interventi in lettura della cantante Lara Monteiro Cavalli su tematiche ambientali.

Anche questo evento è ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti al link ambienteculturapadova.eventbrite.com

Il programma completo

Il programma completo del “Festival Ambiente e Cultura” è disponibile al link https://www.padovanet.it/informazione/festival-ambiente-e-cultura-2020

Dettagli

Lunedì 5 ottobre | ore 21.15

Teatro Verdi – via Dei Livello, 32 - Padova

Banda Osiris e Telmo Pievani

"Aquadueo. Un pianeta molto liquido"

con

Telmo Pievani (voce narrante)

e

Banda Osiris

Sandro Berti (mandolino, chitarra, violino, trombone),

Gianluigi Carlone (voce, sax, flauto),

Roberto Carlone (trombone, basso, tastiere),

Giancarlo Macrì (percussioni, batteria, bassotuba)

Ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti al link ambienteculturapadova.eventbrite.com

Mercoledì 7 ottobre | ore 21.30

Auditorium Centro Culturale Altinate San Gaetano – via Altinate, 71 - Padova

Maurizio Camardi-Ernesttico-Orchestra Radiomondo

con

Maurizio Camardi (Italia) – sassofoni, duduk, flauti etnici

Ernesttico (Cuba) – percussioni

Lara Cavalli Monteiro (Italia/Brasile) – voce

David Soto Chero (Peru) – chitarre

Peace Diuof (Senegal) – chitarra elettrica

Bokar Si (Senegal) – basso elettrico

Moulaye Niang (Senegal) – batteria, percussioni

Ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti al link ambienteculturapadova.eventbrite.com