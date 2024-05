Festival “Avvicinamenti Appassionati”, due concerti degli Amici della Musica di Padova alla Sala dei Giganti

Giovedi 16 maggio e giovedì 23 maggio, alle ore 20.15 alla Sala dei Giganti al Liviano, due concerti degli Amici della Musica di Padova nell’ambito del Festival “Avvicinamenti Appassionati” del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari e del Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di Padova. Entrambi i concerti sono stati affidati a giovani virtuosi che hanno recentemente riscosso numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali e entusiastici apprezzamenti da parte della critica. I concerti saranno introdotti dal prof. Massimo Grassi del Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di Padova, con interventi sugli effetti della musica sulla mente umana.

Giovedì 16 maggio

Duo violino pianoforte per il concerto di giovedì 16 maggio, che eseguirà la Sonata K 304 di Mozart, la Sonata di Debussy e la Sonata op. 47 "a Kreutzer" di Beethoven. Sul palco due giovani “stelle”. Al violino Julian Kainrath, nato a Merano nel 2005, e che si esibisce in pubblico dall’età di 10 anni. Nel 2022 è stato premiato con il prestigioso Discovery Prize 2022 dall’International Classical Music Awards . Molti sono stati i suoi recital e concerti nelle ultime stagioni, tra i quali il debutto alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice . Al pianoforte Luigi Carroccia, vincitore del Virtuoso Prize al Vendome Piano Prize e del Premio Abbado indetto dal MIUR. Si è distinto anche nei Concorsi “Van Cliburn” di Fort Worth, “Ferruccio Busoni” di Bolzano e “Fryderyk Chopin” di Varsavia. La sua attività concertistica lo vede regolarmente impegnato in Italia e all’estero e per il suo raffinato stile pianistico viene chiamato “il poeta del pianoforte”.

https://www.amicimusicapadova.org/evento/avvicinamenti-progetto-del-disll-universita-di-padova/

Giovedì 23 maggio

Il Quartetto Chaos sarà il protagonista del concerto di giovedì 23 maggio, con musiche di Jean-Féry Rebel e Alban Berg. Formatosi a Vienna nel 2019, il Quartetto è stato recentemente nominato BBC Radio 3 New Generation Artist, affermandosi così sulla scena internazionale. Dopo il suo debutto nel 2023 alla Musikverein di Vienna e alla Elbphilharmonie di Amburgo, il quartetto è invitato nei Festival più prestigiosi ed è stato selezionato dalla rete dell'associazione di musica da camera Le Dimore del Quartetto per il Progetto europeo MERITA, che mira ad aumentare la visibilità e la circolazione dei quartetti d’archi europei emergenti. Il concerto vedrà anche la partecipazione di Marco Duse, attore e formatore teatrale, direttore artistico di Farmacia Zooè.

https://www.amicimusicapadova.org/evento/avvicinamenti/

Ingresso

Ingresso: 1 euro (acquistabile all’ingresso)

Studenti dell’Università di Padova: ingresso libero

Progetto nato in collaborazione con DISLL e Dip.Psic.Gen. Università di Padova.

Per info: www.amicimusicapadova.org - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 875676