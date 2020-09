Festival delle bande musicali e majorettes 2020

Domenica 27 settembre 2020 si svolgerà a Padova la nona edizione del Festival delle Bande Musicali & Majorettes organizzato dall’AMBAC (Associazione Musicale Bande, Assiemi e Complessi del Veneto) della provincia di Padova. Con il patrocinio del Comune e della Provincia di Padova, la manifestazione ha lo scopo di far conoscere al grande pubblico questa importante tradizione musicale che vanta gruppi talvolta più che centenari, e che oggi nel nostro tempo sono aperti e suonano tutti i generi musicali presenti nella musica di oggi (pop, rock, blues, discomusic, e musica da film) accanto naturalmente ai brani originali, musica classica e operistica per orchestra di fiati.

Padova, Prato della Valle e diretta Facebook nella pagina AMBAC-Padova

I complessi bandistici svolgono inoltre in maniera sempre più attiva e qualificata l’importante compito di preparazione musicale di persone di qualunque età ma in particolare di bambini e ragazzi, sia per chi intende rimanere nell’ambito amatoriale che per coloro che vogliono proseguire gli studi nei conservatori, talvolta convenzionati con le nostre realtà musicali. Accanto ai complessi bandistici anche i gruppi majorettes sempre più spesso, accanto alla tradizionale attività di sfilata, hanno ampliato la propria offerta con attività di tipo sportivo, come l’approfondimento della tecnica del baton twirling.

Anche quest’anno la manifestazione è inserita nella Festa Provinciale del Volontariato e della solidarietà, organizzata dal Centro Servizi per il Volontariato; settore di cui anche le bande musicali fanno parte ed anzi rappresentano alcuni dei primi esempi di attività di volontariato, avendo più di qualche gruppo già varcato la soglia del secolo di storia. Quest’anno è ancora più importante dare un segnale di ripresa e rinascita del mondo del volontariato, duramente colpito dalla recente pandemia.

Il Festival si svolgerà in Prato della Valle, seppure con alcune restrizioni imposte dall’emergenza COVID-19.

Al mattino sfileranno, dalle 10.30 alle 13 circa, la Banda Folkloristica “Euganea” di Bastia di Rovolon e la “Supersonic Band” di Tombelle, entrambi con gruppo majorettes.

Il pomeriggio la festa sarà aperta alle 15 dalla sfilata del Complesso Bandistico “Ciro Bianchi” & Majorettes di Cittadella, seguito dal Complesso Strumentale di Montegrotto Terme.

In diretta Facebook, nella pagina AMBACPadova, si svolgeranno i concerti della Banda Musicale di Teolo, dalla Chiesa di San Giorgio in Tramonte di Teolo, della Banda Cittadina Musicale di Carceri, dall’Abbazia di Santa Maria delle Carceri, della Filarmonica Aponense di Abano Terme dal Chiostro San Marco di Monteortone ad Abano Terme, della la Banda Città di Monselice e del gruppo majorettes da Piazza Mazzini a Monselice, Infine, saranno pubblicati dei contributi video della Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di S. Andrea di Campodarsego, del Gruppo Bandistico e Folcloristico di Fontaniva, del Complesso Strumentale di Galzignano Terme, e del Gruppo Majorettes “Aurelia” di Loreggia – Padova.

