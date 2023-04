Festival Biblico 2023, tutti gli eventi a Padova e provincia

Prende il via ufficialmente oggi, mercoledì 12 aprile, il Festival Biblico che, in questa sua 19ª edizione, aprirà con le sedi in provincia di Vicenza, Padova e Rovigo e il Fuori Festival ad Alba, per poi entrare nel cuore della programmazione dal 4 al 28 maggio con le città e le diocesi a oggi aderenti al progetto: Vicenza, Verona, Padova, Rovigo, Vittorio Veneto, Treviso e, per la prima volta, Chioggia.

È Genesi 1-11 a dare il titolo all’edizione e il filone tematico attorno al quale si articolerà la proposta culturale che il Festival, promosso da Diocesi di Vicenza e Società San Paolo, declinerà nel ricco programma di oltre 100 appuntamenti tra dialoghi, spettacoli teatrali, meditazioni, incontri biblici, passeggiate, mostre, concerti e laboratori, con l’obiettivo di stimolare una riflessione sulla vita umana nella contemporaneità alla luce delle Sacre Scritture ebraico-cristiane.

Una riflessione tanto più urgente oggi, in un tempo in cui alcuni dei grandi temi che proprio nei primi 11 capitoli del grande libro della Creazione trovano spazio – la creazione del mondo e della storia, le relazioni tra esseri viventi e la difficile fraternità tra gli uomini, la libertà, il riposo, ma anche la trasgressione, il peccato, la redenzione, il lavoro, il giudizio, la fede – appaiono più che mai al centro del nostro abitare il mondo e della complessa realtà che ci circonda.

«Alla 19a edizione del Festival Biblico – commenta Isabella Tiveron, che ha coordinato il programma per la Diocesi di Padova – dopo aver esplorato il “telos”, il fine ultimo, il compimento, con il libro dell’Apocalisse, l’ultimo della Bibbia, avevamo la necessità di tornare alle origini, all’“archè” perché in questo percorso apparentemente a ritroso, principio e fine si compenetrano. Leggendo i racconti delle origini siamo già proiettati nel futuro. Dentro a Genesi troviamo inscritte le principali domande dell’uomo e della donna di tutte le epoche e la complessità della storia in cui si scontrano forza e fragilità, armonia e caos».

Ad aprire la kermesse per la Diocesi di Padova è stato lo scorso 30 marzo l’incontro “anteprima” con il gesuita belga Jean Louis Ska sul tema del “Principio”, per conoscere il retroterra di Genesi 1-11: Il racconto delle origini fra scienza e poesia. Riflessioni sul retroterra di Genesi 1-11.

Ora in questi giorni, dal 13 al 16 aprile, si alterneranno gli appuntamenti previsti nelle sedi di provincia di Padova (Conselve, Monselice, Piove di Sacco), per poi approdare a Padova città nel weekend 19-21 maggio 2023.

Nelle sedi periferiche di Piove di Sacco, Monselice e Conselve si alterneranno occasioni di dialogo, incontri biblici e spettacoli.

Ad aprire i dialoghi sarà il monaco benedettino Giorgio Bonaccorso (giovedì 13 aprile ore 21 – Piove di Sacco) con Dalla parte di Caino e dalla parte di Abele: ricominciare sul tema della fratellanza come via di riconciliazione. Seguiranno altri due appuntamenti: il primo (15 aprile, ore 11 istituto Kennedy di Monselice) per gli studenti dedicato all’origine del creato tra scienza e fede con le voci del ricercatore Luca Zaggia e don Sebastiano Bertin; il secondo (ore 21 – Conselve) con una riflessione tra Babele e le sfide contemporanee affidata alle voci della teologa e biblista croata Bruna Velcic e del vicario episcopale per la pastorale di Fiume, don Mario Geric. Numerose poi le proposte artistiche per parlare di linguaggi e inclusione con Babele Gn 11,1-9 (venerdì 14 aprile ore 11 istituto Kennedy – Monselice) per la regia di Maria Cinzia Zanellato; di amore e capacità di amare con la storia di Ruth (15 aprile ore 16 – Marconi di Piove di Sacco) e lo spettacolo Profumo di pane portato in scena dalla compagna Barabao Teatro; e ancora del momento della creazione (15 aprile ore 20.30 cinema Corallo – Monselice) con Stefano Reolon; dell’origine del male (sabato 15 aprile, ore 21.30, cinema Corallo – Monselice) con Caino (Gn 4,1-16) e, infine di transizione ecologica a partire da Eden (Gn 2,15) domenica 16 aprile alle 21 (cinema Corallo – Monselice) con il reading musicale tratto dal libro di Lucio Montecchio “Pane e noci”. Appendice del percorso in provincia di Padova, giovedì 27 aprile (ore 21 – sala polivalente) a Sant’Anna di Piove di Sacco, sarà il dialogo Caino e Abele, storia di un dialogo mancato e di possibile ricostruzione con il biblista Ricardo Perez.

Tutte le info su https://www.festivalbiblico.it/provincia-di-padova-2023/

Foto articolo archivio