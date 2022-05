Festival Biblico: gli eventi a Fiesso d'Artico, Piove di Sacco, Monselice e Candiana

Il Festival Biblico prende il via nel territorio della Diocesi di Padova con gli appuntamenti previsti “in provincia” da giovedì 5 a domenica 8 maggio 2022, che hanno come sfondo il libro dell’Apocalisse e il filo conduttore “e vidi un nuovo cielo e una nuova terra” (Ap 21,1), titolo della 18a edizione del Festival Biblico- promosso da Diocesi di Vicenza e Società San Paolo, e al quale, da dieci anni aderisce anche la Diocesi di Padova. Una manifestazione a carattere regionale che oltre a Vicenza e Padova vede coinvolte anche le Diocesi di Verona, Adria-Rovigo, Vittorio Veneto e Treviso e fuori regione, la diocesi di Alba.

Da giovedì 5 a domenica 8 maggio sono quattro i territori coinvolti: Fiesso d’Artico, Monselice, Piove di Sacco (per la prima volta) e Candiana.

In tutto nove appuntamenti che spaziano tra musica e spettacolo (con Le visioni – ciò che gli occhi non vedono: spettacolo di musica e danza) proposto da Ensemble Machiavelli, Seesaw Project in collaborazione con la Fucina Machiavelli, proposto giovedì 5 alle ore 21 a Villa Madonnina di Fiesso d’Artico e domenica 8 maggio alle 21 al Duomo di Candiana); “ dialoghi” dedicati e con i più giovani due appuntamenti in programma a Monselice: venerdì 6 maggio alle ore 21 al Cinema Corallo (Ragazzi alla ricerca di «…un nuovo cielo e una nuova terra». Quale ruolo degli adolescenti nel costruire la società presente e futura?) con il pedagogista Daniele Novara e il docente Michele Visentin; e sabato 7 maggio alle ore 11 all’Auditorium Kennedy «Al vincitore darò da mangiare dall’albero della vita» (Ap 2,7) Una storia di rinascita, di comprensione e di ritrovamento di se stessi, che vede protagonista la scrittrice Maria Segato (evento riservato agli studenti delle scuole medie del comune di Monselice); incontri di taglio più biblico : sabato 7 maggio, alle ore 21 al cinema Corallo di Monselice i biblisti suor Elena Bosetti, don Andrea Albertin e il cantautore Martino Beaupain, si confronteranno sul tema «Asciugherà ogni lacrima dai loro occhi» (Ap 7,17) Alla scoperta di temi, immagini e simboli del libro dell’Apocalisse; mentre a Piove di Sacco sabato 7 maggio, alle ore 21 in Duomo si parlerà di Cieli nuovi e terra nuova. Paradiso da rimpiangere o da riscrivere? L’Apocalisse e gli occhi della Laudato Si’, con il filosofo fra Ricardo Perez e domenica 8 maggio alle ore 16 nel duomo di Candiana, il teologo e storico della Chiesa Marko Medved dialogherà con monsignor Mate Uzinic, arcivescovo di Rijeka-Fiume sul tema Tra terra e cielo: l’umanità? Ecumenismo in aree segnate dalla guerra: l’esperienza di un vescovo dalla Croazia; mentre a Villa Madonnina di Fiesso d’Artico il teologo don Roberto Tagliaferri affronterà, sempre domenica 8 maggio alle ore 18.30, il tema Dies septimus nos ipsi erimus. La grande tribolazione per la rinascita.

Per la partecipazione ai singoli eventi la prenotazione è consigliata.

