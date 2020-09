“Cicap fest 2020”: il festival della scienza e della curiosità, tutti gli appuntamenti a Padova

Il Festival della scienza e della curiosità in digital edition torna ad animare a Padova. Oltre 150 incontri, 185 relatori per una festa a ingresso gratuito.

Dal 25 settembre al 18 ottobre torna il CICAP Fest, il Festival della scienza e della curiosità, in un’edizione – la terza – un po’ particolare: sarà infatti disponibile in streaming sul sito Cicapfest.it e i social media dell’evento. Pur essendo online only, il CICAP Fest ha voluto privilegiare la qualità della fruizione, strutturando un vero e proprio palinsesto televisivo con appuntamenti rivolti a un pubblico ampio di adulti, giovani e famiglie.

Tutti gli eventi sono senza iscrizione (tranne i pochi segnalati nel programma) e fruibili online dal sito cicapfest.it e sui social del CICAP Fest. Gli unici incontri a pagamento saranno i webinar e workshop dedicati agli insegnanti, a tema CICAP e sulla Magia.

Tutti gli incontri (salvo dove indicato diversamente) saranno accessibili gratuitamente, in streaming video, nelle pagine del sito o nelle pagine Facebook del CICAP Fest e del CICAP e sul canale Youtube del CICAP, senza bisogno di prenotazioni.

Le dirette video saranno visibili nella homepage, mentre i video degli eventi già trasmessi saranno disponibili nella pagina relativa a ciascun evento, raggiungibile cliccando sul titolo dell'evento nel programma sottostante.

