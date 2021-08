“Cicap fest 2021”: il festival della scienza e della curiosità, tutti gli appuntamenti a Padova

È disponibile sul sito www.cicapfest.it il programma completo del CICAP Fest, il Festival della scienza e della curiosità, giunto quest’anno alla sua quarta edizione, che torna finalmente in presenza. Un’edizione che, dopo l’inedita, ma riuscitissima, esperienza online only del 2020, riporterà nuovamente a Padova, dal 3 al 5 settembre, grandi nomi della scienza, della divulgazione e della cultura con un programma ibrido di eventi in presenza e online.

Il titolo e il tema scelto quest’anno è "Navigare l’incertezza. Con il dubbio come bussola… per tornare a riveder le stelle". Perché, anche se spesso attribuiamo all’incertezza un valore negativo, in realtà, oltre a essere una caratteristica imprescindibile di ogni ambito della nostra vita, essa rappresenta il motore della scienza e del cambiamento.

Promosso dal CICAP, in collaborazione con l’Università, il Comune, la Provincia, la Camera di Commercio di Padova e Venicepromex – Agenzia per l'internazionalizzazione, con Regione del Veneto e con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Sedi

Il CICAP Fest si svolge a Padova presso diverse sedi: Centro Culturale Altinate-San Gaetano , Palazzo Bo , Palazzo Moroni , Palazzo Santo Stefano , Piazza Eremitani , Sala Rossini- Caffè Pedrocchi , MUSME .

Date e orari

Il calendario di eventi si articola da giovedì sera 2 settembre a domenica 5 settembre 2021.

L’apertura delle sale e la programmazione degli incontri seguiranno gli orari indicati nel programma.

Registrazione al Festival

Gli eventi del CICAP Fest sono per la quasi totalità a ingresso libero (tranne due serate e tre workshop) con registrazione obbligatoria, inserendo nella scheda di iscrizione del Festival : nome, cognome, indirizzo e-mail e città?di provenienza. La registrazione e il qrcode che troverete nel biglietto che vi sarà inviato, consentirà di identificare i partecipanti ad ogni evento come prescritto dall’attuale normativa di sicurezza Covid e sarà necessario per accedere in sala. La registrazione non equivale a una prenotazione, l’ingresso sarà garantito fino a esaurimento dei posti.

In caso di mancata registrazione online ci si potrà comunque registrare anche in loco presso gli infopoint di Palazzo Bo e Centro Altinate .

In programma sono presenti alcuni eventi con prenotazione obbligatoria o per i quali è previsto un ticket (per i Soci del CICAP a tariffe scontate).

Tutti gli eventi per i quali è previsto lo streaming video saranno visibili nei canali Youtube e Facebook del CICAP

Che cos'è il Cicap

Il CICAP (Comitato italiano controllo affermazioni sulle pseudoscienze) è un’associazione educativa e pedagogica, fondata nel 1989 da Piero Angela e da altre personalità del mondo della scienza e della cultura tra cui Margherita Hack, Umberto Eco, Rita Levi Montalcini, Carlo Rubbia e Umberto Veronesi, per favorire la diffusione di una mentalità scientifica e contrastare pseudoscienze, irrazionalità e superstizione. Il lavoro formativo del CICAP è riconosciuto dal Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca.

Per informazioni

Sito: https://www.cicapfest.it/

Facebook: https://www.facebook.com/CICAPfest

Instagram: https://www.instagram.com/cicap_fest/

