Festival del Circondario con le escursioni in barca al MuBa

Dal 19/06/2021 al 20/06/2021

Il Muba, ovvero il Museo Civico della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme, informa che sabato 19 e domenica 20 giugno, alle ore 14, in occasione della Festa del Circondario promossa dal Gruppo FAI – Villa dei Vescovi, propone escursioni in barca al Museo di Battaglia Terme in collaborazione con Delta Tour – Navigazione Turistica e Crociere Fluviali e Antiche vie di navigazione fluviale.

Programma 1

ore 13.50 parcheggio in Piazzale Don Romano 1, Battaglia Terme

ore 14 imbarco al Pontile della Passeggiata Obizzi con passaggio nella conca di navigazione e crociera lungo il Canale Rialto

ore 14.50 arrivo al Museo della Navigazione Fluviale e visita guidata

ore 15.50 fine servizio. Suggeriamo di raggiungere la Cascata dell’Arco di Mezzo.

Programma 2

ore 13.45 parcheggio in Piazzale Don Romano 1, Battaglia Terme.

(Consigliamo di soffermarsi a guardare la cascata dell'Arco di mezzo durante il tragitto verso il Museo).

ore 14 ritrovo al Museo della Navigazione Fluviale, visita guidata

ore 14.50 imbarco al pontile del Museo e crociera sul Canale Rialto con passaggio nella conca di navigazione

ore 15.50 attracco al Pontile di Passeggiata degli Obizzi, fine servizio

La quota comprende: l'ingresso al Museo, la visita guidata, l’accompagnamento e il tour in barca.

Prezzi

euro 20 prezzo ordinario;

euro 18 ridotto (presentando la tessera FAI, il biglietto d'ingresso o la prenotazione per Villa dei Vescovi).

Prenotazioni

Prenotazione obbligatoria scrivendo a info@museonavigazione.eu o chiamando al 049525170.

Info web

https://www.facebook.com/events/526338938502238/?ref=newsfeed

Foto articolo da comunicato stampa.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...