Il festival culturale a Padova: “Gli incontri con l’autrice e l’autore” alla libreria Laformadelibro

Di seguito gli eventi alla Libreria Laformadelibro / enoteca di Padova in via del carmine 6. Un nuovo festival culturale a Padova: “gli incontri con l’autrice e l’autore”.

Sabato 19 marzo ore 16

Sabato 19 marzo alle 16 per il ciclo “Laformadelibro con ArteVen”: incontro con i danzatori della compagnia RBR, i danzatori della compagnia RBR incontrano il pubblico per una chiacchierata in compagnia in vista dello spettacolo “Boomerang” previsto per la sera stessa al Multisala Pio X, ore 21:00.

Spettacolo e incontro sono all’interno della rassegna Arti Inferiori 2021/22, organizzata dal comune di Padova in collaborazione con il Circuito teatrale regionale Arteven e Regione del Veneto, con il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.

Sabato 19 marzo ore 18

Sabato 19 marzo alle 18 per il ciclo “il nostro giro del mondo”: A Londra con Virginia Woolf, presentazione del libro con l’autrice Cristina Marconi, Giulio Perrone Editore. “A Virginia Woolf i medici raccomandarono senza mezzi termini di stare lontana da Londra. Troppo sensibile la scrittrice, troppo animata la città: due elementi che, combinati, non potevano che gravare su un’anima già infragilita da lutti e dolori. Eppure è a Londra che la scrittrice vorrà sempre tornare e sempre rimanere: nella capitale trova l’entusiasmo elettrizzante di una passeggiata fatta per comprare una matita” (dalla sinossi del libro)

Info web

https://www.eventbrite.it/e/270881181907

Martedì 22 marzo alle 18.30

Veronica Raimo presenta Niente di vero. Di lei dicono sia l’autrice del momento, che abbia aperto una strada nuova, che prova a raccontare i legami, l’amore, il sesso con una voce disincantata e sincera. Amata da Zerocalcare, Domenico Starnone, Claudia Durastanti, approda a Padova per il pubblico de Laformadelibro. Dialoga con lei l’autrice Patrizia Tazza.

Info web

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-veronica-raimo-presenta-niente-di-vero-294019378877

Sabato 26 marzo alle 18

Per il ciclo “il nostro giro del mondo” parliamo di New York. Se da un lato New York vuol dire grandi classici come l’Empire State Building, Fifth Avenue, il Metropolitan Museum, la Statua della Libertà e così via, dall’altro ci piace raccontarvi tutte le novità che qui spuntano quasi quotidianamente. Scopriremo i quartieri alla moda, come Williamsburg o Hudson Yards, i piccoli musei meno famosi e le zone storiche che di solito non si ha il tempo di visitare...

Info web

https://www.eventbrite.it/e/270883358417

Sabato 26 marzo alle 19 serata Ucraina: Kiev Mule

Serata in sostegno del popolo ucraino. Noi amiamo il Moscow Mule e lo berremo sempre, ma stasera dedichiamo le nostre energie e il nostro pensiero al popolo ucraino.

Prova il nostro Kiev mule con vodka artigianale ucraina, oppure bevi quello che vuoi tu. Prenota anche la tua Briochina per l’Ucraina! Mangiane una stasera o prenotala per le tue future colazioni!

Il 50 % del ricavato della nostra serata lo invieremo a Regione del Veneto Emergenza Ucraina.

Info

Libreria Laformadelibro

libreria indipendente

via del Carmine 6, Padova

0499817459

Ingresso

Gli incontri prevedono una prenotazione simbolica di 5 euro che includerà un aperitivo all’enoteca della libreria.

Info web

www.laformadelibro.it

https://www.facebook.com/libreria.laformadelibro/