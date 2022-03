Il festival culturale a Padova: “Gli incontri con l’autrice e l’autore” alla libreria Laformadelibro

Orario non disponibile

Di seguito gli eventi alla Libreria Laformadelibro / enoteca di Padova in via del carmine 6. Un nuovo festival culturale a Padova: “gli incontri con l’autrice e l’autore”

Col ritorno degli eventi in presenza tornano i grandi autori e le grandi autrici in libreria!

Mercoledì 9 marzo alle 18: Christian Raimo, scrittore, traduttore, giornalista, recentemente protagonista di un acceso dibattito durante la trasmissione “Dimartedì” su La7, animerà un incontro su scuola, democrazia e società: “Si può riparare il mondo?” prendendo spunto da alcuni dei suoi libri più letti, tra cui proprio l’omonimo “Si può riparare il mondo”, Einaudi. Dialoga con lui Patrizia Tazza

Info web

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-si-puo-riparare-il-mondo-christian-raimo-a-padova-288545265657

Sabato 12 marzo alle 18: Paolo Restuccia, noto come The Genius, il regista della trasmissione radiofonica “Il ruggito del coniglio” scalderà il pubblico de Laformadelibro presentando il suo ultimo, attesissimo libro “Il colore del tuo sangue”, un giallo dalle tinte noir. Dialoga con lui l’autrice Chiara Briani.

Per chi vuole, possibilità di fermarsi a cena con l’autore all’adiacente Enoteca Mediterranea, scrivendo una mail di prenotazione a info@laformadelibro.it.

Info web

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-paolo-restuccia-presenta-il-colore-del-tuo-sangue-275850585527

Per il ciclo “il nostro giro del mondo” ospite d’eccezione l’antropologa Elena Dak venerdì 11 marzo alle 18.30, che ci racconterà una Grecia segreta e non turistica, sulle tracce di grandi autori di viaggio come Patrick Leigh Fermor e Bruce Chatwin: “In viaggio con i grandi scrittori. Grecia, la penisola del Mani.

Info web

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-incontri-di-viaggio-grecia-in-viaggio-con-i-grandi-scrittori-il-mani-270877671407

Sarà poi la volta di Paolo Malaguti, il 15 marzo alle 18, che proprio il giorno dell’uscita del suo ultimo romanzo per Einaudi, quindi in anteprima nazionale, ci presenta “Il moro della cima”, un altro Super Coralli molto atteso e già super recensito. Dialoga con lui Martino Dalla Valle, filosofo e studioso di letteratura.

Info web

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-paolo-malaguti-presenta-in-prima-assoluta-il-moro-della-cima-288761221587

Info

Libreria Laformadelibro

libreria indipendente

via del Carmine 6, Padova

0499817459

Ingresso

Gli incontri prevedono una prenotazione simbolica di 5 euro che includerà un aperitivo all’enoteca della libreria.

Info web

www.laformadelibro.it

https://www.facebook.com/libreria.laformadelibro/