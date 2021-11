XVIII Festival internazionale di danza “Lasciateci sognare” a Vigonza

Il Festival di danza Internazionale Lasciateci Sognare, organizzato da La Sfera Danza con la direzione artistica di Gabriella Furlan Malvezzi, si sposta al Teatro Quirino de Giorgio di Vigonza (Padova), luogo sempre più legato all’arte coreutica che oltre al festival ha ospitato progetti e residenze legate al mondo della danza, con l’obiettivo di dare spazio e possibilità alle nuove generazioni di danzatori.

Sarà l’occasione per vedere alcune coreografie in prima nazionale e prima regionale, spettacoli importanti portati a Padova da coreografi e danzatori già conosciuti a livello internazionale, selezionati per il loro valore artistico e per l’interessante ricerca coreografica.

Venerdì 12 novembre

Si comincia venerdì 12 novembre, dalle 18 con VIRTUALE VS REALE, la coreografia Roberta Abate “OTTO volte 8” presenta in video e dal vivo una performance che prende spunto dal numero otto con le sue forme tondeggianti, numero che diviene il fil rouge che lega otto principi di improvvisazione di movimento, attorno a un numero così unico e particolare. Seguirà un’altra Prima Regionale, “Euritmia” di Linda Montaccini, dove il mondo africano e quello europeo si incontrano attraverso un viaggio di emozioni, per riscoprire i valori della semplicità, dell’unione e della vita. Il venerdì chiude con la Prima Nazionale di HERE(S) ME / Video Dance Project, un percorso e lavoro corale per scoprire nuove modalità di espressione, nato durante il periodo del lockdown, firmato da Siria Cattani, Elena De Maria, Antonio Romanato, Roman Ryabich e Ginevra Zaramella con la supervisione di Chiara Vecchiato.

Sabato 13 novembre

Sabato 13 novembre il Teatro Quirino de Giorgio apre nuovamente alle 18 per ospitare la Compagnia Iuvenis Danza con “Identity –Letture attuali sull’individuo”, le coreografie sono di Greta Bragantini e Giovanna Venturini, un lavoro che attraverso il linguaggio fisico cerca delle risposte e di scoprire quanto e come ogni identità personale e sociale possa essere ridefinita. La seconda parte della serata vedrà “Amore Amaro”, progetto coreutico del Consorzio Coreografi Danza d’Autore della Compagnia Francesca Selva/Con.Cor.D.A. con le sue coreografie.

Domenica 14 novembre

Il Festival continua domenica 14 novembre, dalle 18, con tre lavori in scena. Martina Marianni cura coreografia e regia di “Buongiorno Mater” con i danzatori di Zuballet-CF, una Prima Nazionale, seguita da “Floating” con i danzatori di DANCEHAUSpiù che portano sul palco il fenomeno del “sovraccarico cognitivo” e tutto ciò che rende difficile la concentrazione, seguendo le coreografie di Vittoria Franchina e Giovanni Leone. A chiudere i tre giorni di danza “Elegia” della Compagnia EXCURSUS - RICKY BONAVITA produzione PinDoc, una libera indagine sul personaggio maschile, senza condizionamenti storici o narrativi, ma osservato attraverso vari aspetti della sua identità, come l’anima, le relazioni ed il vissuto emozionale. Le coreografie sono firmate da Ricky Bonavita, coreografo e docente presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma, che sabato13 novembre (alle 14) terrà un laboratorio a Padova Danza; i partecipanti potranno avere un biglietto cortesia ad 1 euro per l’ingresso allo spettacolo di domenica 14.

XVIII edizione del Festival internazionale di Danza

La XVIII edizione del Festival internazionale di Danza gode del contributo del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura, della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, della Regione del Veneto e del Ministero della Cultura, e vede la collaborazione ed il patrocinio dell’Università di Padova, della Provincia di Padova e dell’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova.

Ingresso

Biglietto intero 10 euro (ridotto 7 euro per studenti universitari, iscritti a scuole di danza, bambini 10-12 anni e over 65, ridotto 5 euro fino ai 9 anni)

Informazioni

Associazione La Sfera Danza

Tel.340 8418144 festivalsferadanza@gmail.com https://www.lasferadanza.it/

Calendario | XVIII festival internazionale di danza “Lasciateci sognare”

12 novembre h18 Teatro Quirino De Giorgio (Vigonza)

VIRTUALE VS REALE

OTTO volte 8 Coreografie Roberta ABATE Prima Regionale

EURITMIA Coreografie Linda MONTACCINI Prima Regionale

HERE(S)ME | VIDEO DANCE PROJECT con la supervisione coreografica di Chiara VECCHIATO Prima Nazionale

13 novembre h18 Teatro Quirino De Giorgio (Vigonza)

IDENTITY – LETTURE ATTUALI SULL’INDIVIDUO | COMPAGNIA IUVENIS DANZA Coreografie di Greta Bragantini e Giovanna Venturini

AMORE AMARO | CONSORZIO COREOGRAFI DANZA D’AUTORE CON.COR.D.A Coreografie di Francesca Selva

14 novembre h18 Teatro Quirino De Giorgio (Vigonza)

BUONGIORNO MATER | ZUBALLET CF Prima Nazionale Coreografie di Martina Marianni

FLOATING | DANCEHAUSpiù Coreografie di Vittoria Franchina e Giovanni Leone

ELEGIA | PINDOC Prima Regionale Coreografie di Ricky Bonavita

21 novembre h20 Teatro ai Colli

SILENT POETS | COMPAGNIA EZ3_EZIO SCHIAVULLI Prima Regionale

Si ringraziano

Ministero della Cultura I Direzione Generale Spettacolo dal Vivo | Regione del Veneto | Comune di Padova | Provincia di Padova | Comune di Vigonza | Borgo di Vigonza | Associazione Echidna Passaggio Culturale| Università degli Studi di Padova | Progetto Giovani Padova | Teatro Stabile del Veneto | Teatro ai Colli | Teatro Quirino de Giorgio | Fotoclub di Padova | Amici dell’Ospedale | Saet | ZuDance | Ristorante Sì.

Programma

Il programma del Festival e le modalità di partecipazione sono consultabili sul sito https://www.lasferadanza.it/.

Per informazioni

Associazione La Sfera Danza

cell. 340 8418144

email festivalsferadanza@gmail.com

sito https://www.lasferadanza.it/

pagina Facebook www.facebook.com/lasfera.danza

https://www.padovanet.it/evento/xviii-festival-internazionale-di-danza-lasciateci-sognare