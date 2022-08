Festival della consapevolezza, tutti gli ospiti dell'edizione a Padova

Debutta a Padova nel meraviglioso scenario del Palazzo della Ragione il 9-10-11 settembre l’inedito Festival della consapevolezza. Il direttore d’orchestra Beatrice Venezi, lo chef stellato vegetariano Pietro Leeman, la prima violinista della Scala Laura Marzadori, l’astrofisica Francesca Matteucci sono solo alcuni protagonisti che raccontano il loro percorso verso la Consapevolezza.

Informazioni

https://festivaldellaconsapevolezza.com/

https://www.eventbrite.it/o/sunrise-film-production-51187510823

Luoghi

Con Piazza della Frutta fu per secoli il centro commerciale della città. La piazza ospita il concerto dei venti pianoforti in programma la sera dell’11 settembre, al tramonto.

Nota in tutto il mondo per lo straordinario ciclo di affreschi realizzato da Giotto nel trecento che cambiò la storia della pittura, ospita i reading che, accompagnati dalla musica del primo violino alla Scala, Laura Marzadori, arricchiranno le serate del 9 e 10 settembre.

Laura Marzadori - Violinista + Special Guest Palazzo Della Ragione, Sala Grande Parole e musica dalla Cappella degli Scrovegni. Il primo violino alla Scala di Milano, Laura Marzadori, accompagna un suggestivo reading per entrare sempre più in contatto con il proprio essere.

Patrizio Paoletti - Disruptor-Coach Palazzo Della Ragione, Sala Grande Uomo di pace, mentore, invita le persone ad andare oltre I luoghi comuni e i pregiudizi personali, sociali, culturali per indagare in profondità la possibile realizzazione del sé. Ci aiuterà a rispondere alla domanda: “Qual è il te migliore di te che vuoi incontrare?”

Beatrice Venezi - Direttore D'orchestra Palazzo Della Ragione, Sala Grande Ci aiuterà a cogliere il momento in cui la musica prende vita e cambia la vita di chi la fa e di chi l’ascolta. Un rinascimento non tanto storico quanto interiore, illustrato da brani suonati da un quartetto d’archi.

Organizzatori

L’avventura di SUNRISE inizia nel 1996 con il nome di FILM TRIBE PRODUCTION. La casa di produzione fondata da Andrea Salvetti e Miride Bollesan si è distinta per la realizzazione di numerosi videoclip di artisti italiani e non. Qualche esempio? Litfiba, Alexia e Bob Marley.

SUNRISE ha prodotto e realizzato molte monografie – per il mercato italiano e internazionale – di nomi del calibro di Jennifer Lopez, Mariah Carey, Laura Pausini, Ligabue, Ricky Martin e Biagio Antonacci. Sempre sul versante musicale, ha prodotto in collaborazione con Heineken una serie di dodici documentari “Le città musicali” girati tra Londra, Parigi, Amsterdam, Dublino, New Orleans, New York e Rio, il documentario su Enzo Avitabile “My Soul Express” (in onda su Sky Arte), il DVD di Marco Mengoni “Re matto” e il documentario “Giovanni racconta Allevi” (per Sony Music International).