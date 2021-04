Festival dell'espressione multimediale “Fémo” a Padova, tutti gli appuntamenti online

Dal 12 al 23 aprile 2021, l’ufficio Progetto Giovani dà il via alla quarta edizione di FéMO, il festival dell’espressione multimediale, quest’anno intitolata A ciascuno il suo festival.

Per due settimane all’insegna dell’aggregazione digitale, con tante collaborazioni, nuovi temi e nuove suggestioni, l’edizione 2021, rinnovata nel format, propone incontri e laboratori in digitale.

FéMO è un’occasione di protagonismo e di incontro tra giovani, creatività digitale e nuove tecnologie nella e per la Città di Padova.

L’idea è aprire spazi di condivisione delle competenze, divulgativi, di aggregazione in site e on line per esperti e neofiti.

FéMO si fa in 4 permettendo a ciascuno di trovare e apprezzare le diverse dimensioni dell’animazione digitale e di conoscere i protagonisti della scena digitale.

Programma

Il programma e le modalità di partecipazione sono consultabili sul sito di Progetto Giovani.

Per tutta la durata del festival, giovani maker, digital fabricator, gamer, coder, videomaker, condurranno laboratori, workshop e incontri tematici, arricchiranno il palinsesto degli incontri organizzati in collaborazione con realtà partner dell’evento e le dirette streaming.

La rete di FéMO diventa sempre più ricca e partecipata. La comunità digitale di Padova e dintorni vive gli spazi digitali dell’ufficio Progetto Giovani per farsi conoscere e condividere le proprie competenze in ambito tecnologico e multimediale.

Per informazioni

Pg Toselli 3.0

piazza Caduti della Resistenza, 7 - Padova

email festivalpadova@gmail.com​

Info web

https://www.padovanet.it/evento/f%C3%A9mo-2021-ciascuno-il-suo-festival

https://www.progettogiovani.pd.it/femo-2021-a-ciascuno-il-suo-festival/