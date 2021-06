IMP – Festival internazionale di fotogiornalismo 2021, gli eventi e tutte le mostre visitabili a Padova

Dal 4 al 27 giugno si svolgerà Padova uno tra i più grandi eventi italiani dedicati alla fotografia e il primo Festival in Italia interamente dedicato al mondo del Fotogiornalismo.

Scarica il programma completo di IMP – Festival Internazionale di Fotogiornalismo 2021

Nell’edizione del 2021 di IMP – Festival Internazionale di Fotogiornalismo, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e dall’Università degli Studi di Padova, 30 autori internazionali guideranno il pubblico nelle esposizioni allestite nelle più prestigiose sedi museali ed espositive della città, oltre ai quali si aggiungeranno altri eventi espositivi a corollario: ospiti d’eccellenza, quattro workshop con alcuni dei più affermati autori sulla scena internazionale, letture portfolio con i photoeditor delle maggiori testate italiane, oltre 30 talk e conferenze.

L’evento nasce con la volontà di portare la città di Padova e il suo patrimonio artistico, architettonico e monumentale, sulla scena culturale nazionale e internazionale: sono infatti state individuate 8 sedi espositive principali, da Palazzo Moroni, alla Cattedrale Ex Macello e alla Galleria Cavour, facilmente collegate in un circuito accessibile per i visitatori che comprende i principali siti storici e i luoghi turistici più attrattivi della città.

Durante l’intera durata del festival saranno inoltre allestite 10 ulteriori esposizioni legate al Circuito Best Talents 2021, minori per dimensioni ma non certo per qualità, con cui con i migliori talenti dell’anno ci porteranno in viaggio dalla Serbia alla steppa siberiana.

«Il Festival rappresenta una preziosa occasione per la città di Padova per indagare le storie, i metodi e gli approcci della miglior fotografia internazionale; un’esperienza di “immersione totale” nel mondo dell’attualità e del fotogiornalismo; un ponte tra il grande pubblico, i professionisti dell’editoria e della stampa, e i maestri della fotografia da tutto il mondo».

L’evento è realizzato grazie al contributo della Fondazione Cariparo e di Despar Aspiag Service, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti del Veneto, l’agenzia fotogiornalistica Magnum Photos, Prospekt Photographers, CAPTA, Emergency, FotoEvidence with World Press Photo, Italy Photo Award, con il patrocinio della Regione Veneto e la Provincia di Padova, Canon Official Imaging Partner.

Mostre principali:

Loggia della Gran Guardia

Galleria Cavour

Scuderie Palazzo Moroni

Palazzo Angeli

Cattedrale Ex Macello

Speciale scuole

Programma per le scuole qui: https://bit.ly/3bClH4Z

Biglietti di ingresso

Il pass unico, valido per tutti i giorni del festival, comprende l’ingresso in tutte le sedi espositive, le talk, le visite guidate e garantisce la riduzione all’ingresso delle proiezione documentarie:

Intero: euro 15

Ridotto: euro 13 (studenti Unipd e scuole superiori, soci Irfoss, disabili, gruppi min. 10 persone)

Gratuito: (under 13, accompagnatori disabili e giornalisti)

Le biglietterie saranno attive dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19.

Informazioni

tel. 049 693251 - info@irfoss.it

www.impfestival.com

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/i

mp-%E2%80%93-festival-internazionale-di-fotogiornalismo-2021

