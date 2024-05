Il Giardino delle Culture 2024

Dal 29 al 31 maggio torna a Palazzo Luzzatto Dina l’appuntamento con il festival Il Giardino delle Culture, nato per condividere i saperi coltivati ogni giorno all’interno del Dipartimento nel campo della ricerca e della didattica.

Dopo il successo dello scorso anno, il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità dell'Università di Padova propone al pubblico un nuovo cartellone di eventi serali (ore 18 e 21.30), ispirati a diversi ambiti disciplinari, che in questa seconda edizione ruotano attorno al tema delle relazioni: voci e linguaggi diversi esplorano legami complessi tra umanità e natura, incontri tra culture distanti nello spazio e nel tempo, connessioni visibili e nascoste, intrecci di potere e cambiamenti sociali.

Durante tutte le giornate del festival sono inoltre disponibili delle visite guidate (ore 16 e 17) alla scoperta di Palazzo Luzzatto Dina, a cura della Biblioteca di Storia in collaborazione con la casa editrice Nova Charta. Tutti gli eventi sono gratuiti, su prenotazione. In caso di maltempo si terranno presso il Teatro Torresino (via Torresino 2).

