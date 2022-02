Evento culturale “Festival del gioco”, tutti gli appuntamenti della prima edizione

L’Assessora alle politiche educative e scolastiche Cristina Piva presenta la prima edizione del “Festival del gioco”, un evento culturale realizzato in collaborazione con Lungi - Associazione libera università del gioco e con il patrocinio del dipartimento Fisppa dell’Università di Padova.

Il “Festival del gioco” è un momento di partecipazione aperta a famiglie, bambini e ragazzi, e alla cittadinanza, per ricordare che il gioco è cultura, benessere e inclusione, oltre ad essere un diritto.

Programma

A che gioco giochiamo? Cultura ludica, educazione e benessere

Gli appuntamenti si tengono al collegio vescovile Barbarigo, via del Seminario, 5A

Venerdì 4 marzo , dalle ore 15 alle 18.30

Convegno coordinato da Eufemia Gazerro - funzionario pedagogico culturale del Comune di Padova

Saluti istituzionali di Sergio Giordani - sindaco di Padova e di Cristina Piva - assessora alle politiche educative e scolastiche del Comune di Padova

Presentazione a cura di Silvano Golin - capo Settore Servizi Scolastici del Comune di Padova

Interventi: “La ludoteca Ambarabà di Padova - una risposta al diritto al gioco”, Giuliana Truffa Giachet - già capo Settore Servizi Scolastici del Comune di Padova “L’infanzia nasce dalla meraviglia: lo stupore di vivere tra gioco e filosofia”, Marina Santi dell’Università di Padova “Come giocavo: Mario Lodi e il senso del gioco, a 100 anni dalla nascita”, Rinalda Montani - past president del Comitato per l’Unicef di Padova “Ci giochiamo la città!?”, Antonio Borgogni dell’Università di Bergamo “Che cosa si impara quando si gioca”, Roberto Farné dell’Università di Bologna

Sabato 5 marzo

Workshop , dalle ore 9 alle 12.30: “Arte in gioco”, Andrea Mori “Scienza in gioco”, cooperativa Pleiadi “Parole in gioco”, Beniamino Sidoti “Il corpo in gioco”, Alessandro Bortolotti “Creatività in gioco”, animatori della Ludoteca comunale Ambarabà



, dalle ore 9 alle 12.30: Seminari tematici , dalle ore 9 alle 12.30: “Scuola e didattica ludica”, Carlo Meneghetti “Progettazione di spazi e percorsi”, Paolo Giordano, Raffaela Mulato, Stephan Riegger “Videogiochi e tecnologie ludiche”, Massimiliano Andreoletti “Pensieriamo? Giocare con la Philosophy for Children”, Alessandra Cavallo, Daniel Gaivota, Valentina Roversi



, dalle ore 9 alle 12.30: Tavola rotonda , dalle ore 15 alle 18:

“Il gioco come risorsa per il benessere della città”, coordina Micaela Faggiani, giornalista

Interventi: Cristina Piva, assessora alle Politiche Educative e Scolastiche Virginia Kaladich, presidente nazionale Fidae Maria Rampazzo, dirigente scolastica Fabiola BaldO, dirigente scolastica Saida Puppoli, insegnante Alberto Lentola, presidente del Consiglio di circolo, scuole dell’infanzia comunali

Per partecipare a “A che gioco giochiamo?” è necessario iscriversi, dalle ore 14 del 16 febbraio alle ore 12 del 28 febbraio, tramite la compilazione del form online presente sul sito https://www.coopterra.it/festivaldelgioco

È possibile scegliere le sessioni a cui si vuole partecipare; per alcune sessioni è disponibile la partecipazione da remoto.

Data la capienza limitata della sala, le richieste di iscrizione saranno accolte per ogni sessione, ordinando le preferenze in base alla data e ora dell’invio della domanda tramite il form.

Per informazioni sulla compilazione della domanda di iscrizione: email festivaldelgioco@coopterra.it.

Animazione in Prato della Valle

Domenica 6 marzo

Dalle ore 10 alle 17

Animazione per famiglie e bambini, a cura delle associazioni no profit:

Accatagliato, Alliance Francaise Padova, AMREF Health Africa, Asergraf, Associazione Amici dello Stato Brasiliano Espirito Santo, Ballet Center, Be Happy, Casa del Fanciullo, Compagnia Arcieri Carraresi, Cuamm, Gruppo CTG La Specola, La Fattoria in Città, Ottavo giorno, Padova Bridge, Petrarca Basket, PUF Padova Ultimate Frisbee, Sperimentando, Taekwondo Tigers Padova, Thermae Sport, Unicef, Valsugana Rugby.

Vengono proposti anche i Ludobus di Melarancia (Pordenone), Hermete (Verona), Fate per gioco (Schio), ICare (Treviso).

Per il Comune di Padova sono presenti: la Ludoteca Ambarabà ; Informambiente ; i Centri di Animazione Territoriale del Settore Servizi Sociali; la Polizia Locale e la Protezione Civile .



Visita guidata alla Ludoteca comunale Ambarabà e alla mostra fotografica: “Storia di un servizio che promuove il diritto al gioco” in via Marghera, 48

Per informazioni

Centro documentazione infanzia e ludoteca - Settore Servizi Scolastici - Comune di Padova

telefono 049 8204085 - 8204061

orario: da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13

email centrodoc.serviziscolastici@comune.padova.it - ludoteca@comune.padova.it

Info web

https://www.padovanet.it/evento/evento-culturale-festival-del-gioco-prima-edizione