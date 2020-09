Festival Internazionale Bartolomeo Cristofori 2020, tutti gli appuntamenti a Padova

Il Festival Pianistico è un tributo al genio innovatore di Bartolomeo Cristofori, nato a Padova il 4 maggio 1655, che seppe magistralmente unire arte e tecnologia e "render su gli strumenti il parlar del cuore, ora con delicato tocco d'angelo, ora con violenta irruzzione di passioni". Cembalaro, organaro e liutaio, fu uno dei più famosi costruttori di clavicembali del suo tempo. È considerato l'inventore del "fortepiano", principale precursore del pianoforte. Bartolomeo Cristofori morì a Firenze il 27 gennaio del 1732 nel territorio parrocchiale della chiesa di San Jacopo tra i Fossi, dove venne redatto l'atto di morte e poi sepolto a Santa Croce.

Scarica il programma in formato PDF

“Come Beethoven sognò l’Europa” è il tema del Festival 2020. La scelta è di approfondire un aspetto fondamentale di Beethoven: quello umano, idealista, politico, che lo vede tra i più importanti padri fondatori del concetto stesso di Europa.

Tra concerti e tavole rotonde, il Festival Cristofori esplorerà la nascita stessa di una cultura europea tra le note e le idee del grande compositore di Bonn.

Programma completo

Venerdì 11 settembre

Concerto tour 1

Giardino Casa di Galileo-Via Galilei 17

ore 18 - Matteo Bortolazzi, Pianoforte (Vincitore Borsa di Studio Salvatore Lo Bello)

Chiostro Albini-Musei Eremitani

ore 19.15 - Simone Ivaldi, pianoforte

Concerto tour 2

Chiostro Albini-Musei Eremitani

Ore 18 - Simone Ivaldi, pianoforte

Giardino Casa di Galileo-Via Galilei 17

Ore 19.15 - Matteo Bortolazzi, pianoforte (Vincitore Borsa di Studio Salvatore Lo Bello)

Auditorium Pollini

Ore 21 - Quartetto Werther

Beethoven/Ries, Sinfonia n. 3 “Eroica”

Blended, Via del Carmine 2/A • BarTolomeo

Ore 23 - “Sweet and Sour”, Cocktail di Contemporanea - Roberta Pandolfi con Taverna Maderna

Sabato 12 settembre

Concerto tour 1

Palazzo Papafava - Via Marsala 59

ore 18 - Duo Legner-Andreoli, soprano e pianoforte

Chiostro del Barbarigo - Via Rogati 17

ore 19.15 - Serena Valluzzi, pianoforte

Concerto tour 2

Chiostro del Barbarigo - Via Rogati 17

ore 18 - Serena Valluzzi, pianoforte

Giardino Palazzo Papafava - Via Marsala 59

ore 19.15 - Duo Legner-Andreoli, soprano e pianoforte

Auditorium Pollini

Ore 21 - Laboratorio Musicale Italiano

"Cantautourando" Viaggio nella canzone italiana

Blended, Via del Carmine 2/A • BarTolomeo

Ore 23 - “Old fashioned”, Cocktail di Contemporanea - Sofia Tapinassi con Taverna Maderna

Domenica 13 settembre

Concerto tour 1

Palazzo Palla Strozzi - Prato della Valle 21

ore 18 - Nicola Pantani, pianoforte

Chiostro del Santo

ore 19.15 - Diego Morano, pianoforte

Concerto tour 2

Chiostro del Beato Luca - Basilica del Santo

ore 18 - Diego Morano, pianoforte

Palazzo Palla Strozzi - Prato della Valle 21

ore 19.15 - Nicola Pantani, pianoforte

Auditorium Pollini

Ore 21 - Maurizio Baglini

Beethoven/Liszt, Sinfonia n. 9 “Corale”

Blended, Via del Carmine 2/A • BarTolomeo

Ore 23 - “Americano”, Cocktail di Contemporanea - Roberto Martinelli con Taverna Maderna

Informazioni

Biglietto unico a tutti gli eventi euro 10

Entrata libera al Bar Tolomeo

Cell. 339 2938824

info@cristoforipianofestival.it

www.cristoforipianofestival.it

Per prenotazioni scrivere a: prenotazione@cristoforipianofestival.it

ATTENZIONE - Nella prenotazione vanno indicati Nome e Cognome, concerto scelto e il numero di posti. Si possono prenotare al massimo 4 biglietti per nominativo. I biglietti saranno disponibili per il pagamento ed il ritiro dalle 19.45 alle 20.45 di tutti i concerti in Auditorium Pollini. Non è prevista commissione per la prenotazione. Non è possibile pagare con carta di credito né con bancomat.

La prenotazione è valida fino a 15 minuti dall’inizio del concerto e i posti liberi saranno rivenduti al botteghino della sala.

Info web

https://cristoforipianofestival.it/programma/

https://www.facebook.com/events/647605185868802