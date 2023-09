Festival Cristofori 2023, tutti gli eventi della prima settimana

Inaugura questa settimana “Ukiyo - Il pianoforte del Sol Levante”, edizione del Festival Pianistico Internazionale Bartolomeo Cristofori dedicata al rapporto fra lo strumento inventato dal geniale cembalaro dai natali padovani e il Giappone, terra di nuovi talenti degli 88 tasti e di interessantissimi compositori moderni e contemporanei.

Dopo la nuova doppia speciale anteprima - martedì 12 e mercoledì, rispettivamente a Conegliano (Convento di San Francesco) e Abano Terme (Villa Bassi Rathgeb), con le “Four Seasons in Jazz” di Francesco Grillo - si comincia ufficialmente giovedì 14 settembre, ore 20.45, al Teatro Verdi con l’artista in residenza del Festival (novità 2023), il 24enne Mao Fujita: Medaglia d’argento al Concorso Tchaikovsky 2019 di Mosca, artista Sony e solista conteso a livello internazionale.

Nel concerto di apertura il giovane pianista giapponese, per la prima volta a Padova, suonerà insieme all’Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Wolfram Christ (musiche di Schumann, Akutagawa, Mendelssohn), e, in settimana, tornerà anche nella veste di solista sabato 16, 20.45, alla Sala dei Giganti (musiche di Mozart, Chopin, Liszt). Altro momento imperdibile venerdì 15, alla Scuola della Carità, si esibiranno la pianista e fortepianista nipponica Keiko Shichijo, pianoforte storico, Nicolas Baldeyrou, clarinetto, e Alessandro Andriani, violoncello (musiche di Beethoven, Arciduca Rodolfo d’Austria, Schubert).

In settimana inaugureranno anche le conferenze introdutti ve ai concerti e i talk in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova e il Dipartimento Beni Culturali: Elisa Bombasin, studentessa di magistrale al DAMS di Padova, parlerà della Vienna tra Sette e Ottocento prima del concerto del 15 settembre alla Scuola della Carità, mentre il musicologo Francesco Fontanelli interverrà sulla fantasia tra forma e improvvisazione prima del concerto solista di Fujita (in Sala dei Giganti) del 16 settembre.

Si segnalano inoltre i talk presso il Ristorante Caffè Letterario Treccani (via Umberto I 2): l’appuntamento di questa settimana, a cura della docente di Musicologia Paola Dessì e del chitarrista Flavio Nati, è per sabato alle ore 11 e condurrà gli ascoltatori in un viaggio musicale dal Rinascimento al Novecento tra Occidente e Oriente attraverso le vicende di Matteo Ricci, gesuita, matematico e cartografo che fu un vero ponte tra la cultura confuciana e l’Europa di fine ’500, e di Toru Takemitsu, fra i massimi compositori del ’900, che si impose come un punto di contatto tra la musica occidentale e il Giappone postbellico. Sempre sabato, per i BartoloTour, visite guidate con concerto in collaborazione con le guide dell’Associazione Tartini 2020, alle 17.30 a Palazzo Papafava (via Marsala 59) si esibirà la valente giovane pianista Giulia Loperfido, mentre a Barco Teatro (via Orto Botanico, 12) per le proposte BartoloLounge e BarTo lomeo alle 22 ci sarà l’improvvisazione pianistica jazz di Giuseppe Dato e alle 23 il duo Antonino Fiumara, pianoforte, e Flavio Nati, chitarra.

Domenica 17 poi la gita fuori porta ad Arquà Petrarca, nell’ambito del “Progetto Petrarca”, che si dividerà fra una visita guidata (ore 16.30) e il concerto della pianista giapponese Chisato Taniguchi (ore 18.30) presso l’Oratorio della SS. Trinità (musiche di Liszt, Gondai - in prima esecuzione assoluta -, Ravel): in collaborazione con Ente Petrarca e Parco Letterario del Petrarca.

In breve

12 settembre • ore 19

Convento di San Francesco, Conegliano

Four Seasons in Jazz – Le Quattro Stagioni per piano solo

Francesco Grillo, pianoforte

Four Seasons in Jazz – Le Quattro Stagioni per piano solo Francesco Grillo, pianoforte 13 settembre • ore 20.45

Villa Bassi-Rathgeb, Abano Terme

Four Seasons in Jazz – Le Quattro Stagioni per piano solo

Francesco Grillo, pianoforte

Four Seasons in Jazz – Le Quattro Stagioni per piano solo Francesco Grillo, pianoforte 14 settembre • ore 20.45

Teatro Verdi, Padova

Inaugurazione del Festival

Mao Fujita, pianoforte

Orchestra di Padova e del Veneto

Wolfram Christ, direttore

Inaugurazione del Festival Mao Fujita, pianoforte Orchestra di Padova e del Veneto Wolfram Christ, direttore 15 settembre • ore 20.45

Scuola della Carità, Padova

Keiko Shichijo, pianoforte storico

Nicolas Baldeyrou, clarinetto

Alessandro Andriani, violoncello

Keiko Shichijo, pianoforte storico Nicolas Baldeyrou, clarinetto Alessandro Andriani, violoncello 16 settembre • ore 11

Ristorante Caffè Letterario Treccani, Padova

Bartolo Talk

Oriente e Occidente. Storie di viaggi musicali dal Medioevo ad oggi

Relatori: Paola Dessì e Flavio Nati

Bartolo Talk Oriente e Occidente. Storie di viaggi musicali dal Medioevo ad oggi Relatori: Paola Dessì e Flavio Nati 16 settembre • ore 17.30

Palazzo Papafava, Padova

BartoloTour

Giulia Loperfido, pianoforte

BartoloTour Giulia Loperfido, pianoforte 16 settembre • ore 20.45

Sala dei Giganti, Padova

Mao Fujita, pianoforte

Mao Fujita, pianoforte 16 settembre • ore 22

Barco Teatro, Padova

Bartolo Lounge

Giuseppe Dato, pianoforte

Bartolo Lounge Giuseppe Dato, pianoforte 16 settembre • ore 23

Barco Teatro, Padova

Bar Tolomeo

Antonino Fiumara, pianoforte

Flavio Nati, chitarra

Bar Tolomeo Antonino Fiumara, pianoforte Flavio Nati, chitarra 17 settembre • ore 16.30

Arquà Petrarca

Progetto Petrarca. BartoloTour sui passi del Poeta

Chisato Taniguchi, pianoforte

Info web

https://www.cristoforipianofestival.it/

https://www.facebook.com/cristoforipianofestival

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/festival-pianistico-internazionale-bartolomeo-cristofori-2023

https://cristoforipianofestival.it/programma/

Foto articolo da Facebook