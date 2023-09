"Ukiyo – Il pianoforte del sol levante", torna il Festival pianistico internazionale Bartolomeo Cristofori

Il Festival Pianistico è un tributo al genio innovatore di Bartolomeo Cristofori, nato a Padova il 4 maggio 1655, che seppe magistralmente unire arte e tecnologia e “render su gli strumenti il parlar del cuore, ora con delicato tocco d'angelo, ora con violenta irruzzione di passioni”. Cembalaro, organaro e liutaio, fu uno dei più famosi costruttori di clavicembali del suo tempo. È considerato l'inventore del “fortepiano“, principale precursore del pianoforte. Bartolomeo Cristofori morì a Firenze il 27 gennaio del 1732 nel territorio parrocchiale della chiesa di San Jacopo tra i Fossi, dove venne redatto l'atto di morte e poi sepolto a Santa Croce.

L'edizione 2023 del Festival ripercorre il filo che lega il Giappone allo strumento di Cristofori, portando a Padova, Rovigo, Conegliano, Abano e Arquà alcuni dei più interessanti pianisti giapponesi al mondo, proponendo musica di compositori giapponesi dal ‘900 ad oggi e approfondendo i percorsi individuali e personalissimi di ognuno di questi musicisti. Il Festival avrà per la prima volta un artista in residenza, il ventiquattrenne Mao Fujita, Medaglia d’argento al Concorso Tchaikovsky 2019, artista Sony, solista conteso a livello internazionale. Il giovane pianista giapponese, per la prima volta a Padova, sarà protagonista di concerti, approfondimenti, incontri con associazioni, interviste e conferenze in cui scoprire l’arte di uno dei musicisti più interessanti di oggi.

Il Festival è realizzato con il patrocinio del Consolato Generale del Giappone in Italia.

Il Festival Cristofori si terrà dal 6 al 26 settembre, concentrato prevalentemente sui due fine settimana.

L’anteprima del Festival il 6 settembre al Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann con Canti di pioggia e di luna – Un viaggio tra jazz e folksongs giapponesi e due intepreti al Pianoforte: Alessandro Lanzoni, Enrico Zanisi.

Alessandro Tommasi, direttore artistico del Festival.

6 settembre, ore 21

Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann

Anteprima Festival

Canti di pioggia e di luna. Un viaggio tra jazz e folksongs giapponesi

Alessandro Lanzoni, Enrico Zanisi, pianoforte

Per questo concerto-anteprima, il Festival Cristofori porta sul palco del Giardino Teatro Zuckermann due dei migliori pianisti jazz di oggi: Alessandro Lanzoni ed Enrico Zanisi. I due musicisti si esibiranno a due pianoforti alternando loro brani originali alla rielaborazione di canti, danze e temi popolari giapponesi, costruendo un ponte tra Oriente e Occidente in linea con il tema del Festival Cristofori 2023: Ukiyo – Il pianoforte del Sol Levante. Il concerto è dedicato alla memoria di Ennio e Cecilia Arengi Bentivoglio.

In collaborazione con Castello Festival.

14 settembre, ore 20.45

Palazzo della Ragione

Concerto di inaugurazione Festival

Mao Fujita, pianoforte

Orchestra di Padova e del Veneto

Wolfram Christ, direttore

Programma

R. Schumann, Concerto in La minore per pianoforte e orchestra op. 54 (Allegro affettuoso; Intermezzo. Andantino grazioso; Allegro vivace)

Y. Akutagawa, Trittico per archi (Allegro; Berceuse; Presto)

F. Mendelssohn-Bartholdy, Sinfonia n. 4 in La maggiore op. 90 “Italiana” (Allegro vivace; Andante con moto; Con modo moderato; Saltarello. Presto)

15 settembre, ore 21

Sala della Carità

Keiko Shichijo, pianoforte storico

Nicolas Baldeyrou, clarinetto

Alessandro Andriani, violoncello

Programma

Beethoven, Variazioni per violoncello e pianoforte sul Flauto Magico op. 66

Arciduca Rodolfo, Trio con clarinetto in Mi maggiore

Schubert, Impromptu op. 90 n. 3

Beethoven, Trio con clarinetto op. 11

Introduzione di Elisa Bombasin, musicologa

16 settembre, ore 17.30

Palazzo Papafava

BartoloTour

Giulia Loperfido, pianoforte

Programma

Rachmaninov, Oriental Sketch e Etude-Tableau op. 39 n. 6

Cajkovskij, Dumka op. 59

Skrjabin, Sonata n. 3 op. 23

Con le guide dell’Associazione Tartini

16 settembre, ore 20.45

Sala dei Giganti-Palazzo Liviano

Mao Fujita, pianoforte

Programma

Mozart, Fantasia per pianoforte in Do minore, K 475; Sonata n. 14 in Do minore per pianoforte, K 457

Chopin, Polacche op. 40 n. 1 e n. 2

Liszt, Sonata in Si minore

Introduzione di Francesco Fontanelli, musicologo

16 settembre, ore 22

Barco Teatro

Bartolo Lounge

Giuseppe Dato, pianoforte

Un’ora di musica jazz da gustarsi con i cocktail Blended all’ombra del Santo.

In collaborazione con Taverna Maderna, Blended Bar e Barco Teatro

21 settembre, ore 20.45

Scuola della Carità

Mao Fujita, pianoforte

Quartetto Indaco

Programma

Schumann, Quintetto con pianoforte

Taneev, Quintetto con pianoforte

Introduce il concerto la prof.ssa Claudia Criveller, Università degli Studi di Padova

22 settembre, ore 20.45

Scuola della Carità

Japan National Orchestra

Kyohei Sorita, pianoforte e direzione

Seiji Okamoto, primo violino e violino solista

Programma

Cajkoskij, Serenata per archi

Pärt, Fratres per violino e archi

Šostakovic, Concerto per pianoforte n. 1

Der Zauberlehrling (L’apprendista stregone)

22 settembre, ore 22

Scuola della Carità

Bartolo Lounge

Michele Bargigia, pianoforte

Un’ora di improvvisazione al pianoforte da gustarsi con i cocktail Blended all’ombra del Santo.

In collaborazione con Blended Bar e Barco Teatro

22 settembre, ore 23

Barco Teatro

Bar Tolomeo

Daniele Fasani, pianoforte

Programma

N. Castiglioni, In principio era la Danza; T. Hosokawa, Mai – alte japanische Tanzmusik; M. Kagel: da “rrrrrr…. “ : Ragtime-Waltz; L. Francesconi, Mambo; P. Ferreri, Prima esecuzione assoluta

In collaborazione con Taverna Maderna, Blended Bar e Barco Teatro

23 settembre, ore 17.30

Padiglione Elioterapico – Bastione Impossibile, Via Raggio di Sole 2

BartoloTour

Caterina Scotti, pianoforte

Programma

J. Brahms, Ballate op. 10; C. Debussy, Due Arabesques; da Estampes, Pagodes

In collaborazione con il Comitato Mura di Padova

23 settembre, ore 20.45

Uquido - Via Garigliano 52

Concerto nel Metaverso

Carlo Piu, illustratore

Boidi Piano Duo, pianoforte a quattro mani

Programma

Nakada, Le Quattro Stagioni del Giappone

Debussy, L’Enfant Prodigue

Ito, Ryukyuan Fantasy

Ravel, Ma mère l’Oye

In collaborazione con Scuola Internazionale di Comics e Uqido

23 settembre, ore 22

Barco Teatro

Bartolo Lounge

Enrico Poletto, pianoforte

Un’ora di musica jazz da gustarsi con i cocktail Blended all’ombra del Santo.

In collaborazione con Blended Bar e Barco Teatro

23 settembre, ore 23

Barco Teatro

Bar Tolomeo

Roberta Pandolfi, pianoforte

Programma

Bach, Canone inverso; Mochizuki, Moebius Ring; Vossoughi, Prima esecuzione assoluta; Ligeti, dagli Studi, Desordre; Touches bloquées; Der Zauberlehrling (L’apprendista stregone)

Un’ora di improvvisazione jazz

In collaborazione con Taverna Maderna, Blended Bar e Barco Teatro

24 settembre 2023, ore 17.30

Palazzo Sambonifacio, Via Isabella Andreini 4

BartoloTour

Selena Colombera, soprano

Rafael Gordillo Maza, pianoforte

Programma

Stravinsky, Tre liriche giapponesi

Parpagliolo, Tre canti d’amore su tre liriche di Fukuko

Davico, Liriche giapponesi

Malipiero dai Tre canti di Filomela: n. 2 Se tu m’ami; da “I sonetti delle fate”: n. 2 Mirinda, n. 3 Melusina

Omizzolo, Canto spirituale “Padre nostro”, Lamento della sposa padovana

Con le guide dell’Associazione Tartini. In collaborazione con la Fondazione Omizzolo-Peruzzi e gli Amici della Musica di Padova.

26 settembre 2023, ore 20.45

Sala dei Giganti-Palazzo Liviano

Concerto di Chiusura

Leonora Armellini, pianoforte

Programma

Integrale pianistica di Chopin - III concerto

