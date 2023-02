Festival dei laboratori teatrali, gli appuntamenti a Padova

Come ogni anno, anche per il 2023, il Festival di Teatro del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DiSLL dell’Università di Padova torna a offrire alla cittadinanza una ricchissima serie di appuntamenti, dove il pubblico interessato potrà assistere a performance di alto livello recitate sia in italiano che in lingua straniera. Frutto di un intenso lavoro di preparazione svoltosi nel corso dell’anno, gli spettacoli sono parte integrante della “terza missione”, vale a dire la costruzione di un’offerta culturale attiva e pervasiva nel territorio da affiancare alla ricerca e alla didattica. Per il DiSLL il teatro rappresenta una delle azioni più importanti di divulgazione in quanto permette di far conoscere a un pubblico non specialista l’enorme varietà di lingue e realtà culturali che si affiancano quotidianamente nell’offerta didattica universitaria.

Dopo il successo di Escape Museum, spettacolo scritto e messo in scena il 13 febbraio scorso al Centro culturale San Gaetano dal Laboratorio in italiano per gli studenti internazionali (con la regia di Pierantonio Rizzato), il Dipartimento propone due nuovi appuntamenti con il teatro aperti alla cittadinanza.

Venerdì 24 febbraio

Il primo si terrà venerdì 24 febbraio alle ore 19 alla Galleria del Complesso Beato Pellegrino (via Suor Elisabetta Vendramini 13, Padova), dove verrà messo in scena lo spettacolo A porte chiuse (con la regia di Erica Taffara) realizzato dai partecipanti al Laboratorio in italiano per gli studenti internazionali. Il lavoro rappresenta ragazzi di diversi paesi del mondo costretti in una aula in attesa di fare un esame.

Martedì 28 febbraio

Il secondo appuntamento si terrà martedì 28 febbraio alle ore 21 al Centro culturale San Gaetano (via Altinate 71, Padova) con la rappresentazione della celebre commedia Le donne curiose di Carlo Goldoni (regia di Stefano Pagin), la cui messa in scena sarà a cura del Laboratorio in italiano per gli studenti di Lettere e Filologia moderna.

L’ingresso a entrambi gli spettacoli è gratuito.

Foto articolo da comunicato stampa