“Festival dei mondi”, la rassegna concertistica nel “Loco delle Vergini”. a Piazzola

Sabato 4 settembre inizia il “Festival dei mondi”, la rassegna concertistica nel “Loco delle Vergini”. In totale tre serate da non perdere a Piazzola sul Brenta.

Sabato 4, 11 e 18 settembre protagonista sarà la musica contemporanea che dalla tradizione popolare incontra la raffinatezza delle sonorità più classiche, coinvolgendo il pubblico in un percorso originalissimo ed appassionante. Tre incontri dove le sonorità di mondi lontani dialogano tra attualità e tradizione: dall’America latina alle sonorità della tradizione ebraica, dai monumenti sonori della madre Russia alla raffinatezza della musica del Sol levante.

Ad impreziosire gli eventi la presenza di giovani professionisti del territorio, desiderosi di riprendere la vita concertistica e di poter coinvolgere con la loro arte appassionata il pubblico.

Dove

La cornice d’eccezione è il “Loco delle Vergini”, assieme a Villa Contarini – Fondazione G.E. Ghirardi fulcro dell’arte musicale e non solo al tempo del doge Marco Contarini, sede della rinascita artistica del territorio oggi.

I biglietti sono acquistabili a botteghino:

in ingresso al Loco delle Vergini - accesso da Piazza Paolo Camerini - dalle ore 19 di sabato 4 settembre.

Il 4 settembre saranno acquistabili anche i biglietti per l’11 e per il 18 settembre.

no prenotazione

Costo biglietto a concerto: Adulti 10 euro, bambini fino agli 11 anni 5 euro.

Pagamento disponibile solo in contanti.

Accesso all’area del Festival a partire dalle ore 20.30.

Il caso di maltempo e annullamento del concerto i soldi del biglietto verranno restituiti.



Per accedere al festival è necessario il green pass in adeguamento alle normative in materia di contenimento Covid-19.

Per informazioni

eventi@fondazioneghirardi.org

Il 4 settembre il programma concerto sarà preceduto da una breve introduzione storica sul Loco delle Vergini, fucina artistica nella Piazzola sul Brenta del ‘600, curata dall’Associazione eKta aps.

Programma della rassegna

Il Festival è organizzato dalla Fondazione G.E. Ghirardi Onlus.

Con la collaborazione di Pro Loco Piazzola sul Brenta, NOI Associazione Piazzola sul Brenta e Circolo NOI Vaccarino.

Rassegna patrocinata dalla Città di Piazzola sul Brenta.

https://www.facebook.com/fondazione.g.e.ghirardi

Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...