Abano Terme ospita il secondo "Festival della musica autoprodotta"

All'interno della settimana della cultura di Abano Terme dal 9 al 12 settembre, l'associazione CASOart organizza per l'11 settembre 2021, al Teatro Polivalente via Donati 1, il secondo "Festival della musica autoprodotta" con due categorie in gara:

bambini e giovanissimi, dai 3 anni ai 13 anni

giovani adulti, dai 14 anni

L'evento potrà essere seguito sia in presenza con ingresso gratuito (prenotazioni al seguente modulo https://forms.gle/xs8qpgGW4dNd95TW6 oppure potrà essere seguito in diretta streaming al seguente link https://youtu.be/gGfVT7-q57w.

Le votazioni popolari e on line decreteranno 2 vincitori , due per categoria. Tutte le canzoni autoprodotte saranno pubblicate on line nei principali portali di musica (Spotify, Tik Tok, Amazon Music, TYoutube Music, Deezer, ...).

La direzione artistica è di Valeria Bertin che presenterà il festival in collaborazione con la giovanissima Sofia Bruseghello nella categoria bambini/giovanissimi. Nella stessa categoria avremo l'intrattenitore Diego Filippi.

Categoria bambini e giovanissimi 8 canzoni in gara.

Nella categoria giovani e adulti 6 canzoni in gara.

Informazioni e contatti

Info: casoweb.eu - cell. 333 6898435.

