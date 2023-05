Festival musica e/è scienza 2023

“Musica e/è Scienza” è un festival studentesco nel quale, seguendo un filo conduttore specifico, ogni anno si approfondiscono - tramite concerti, seminari e laboratori - le relazioni tra scienza e musica, cercando di promuovere lo sviluppo di un pensiero trasversale e multidisciplinare. Il festival è organizzato dal 2018 dal Corollario, coro di studentesse e studenti dell’Università degli Studi di Padova nato nel 2015 in seno al Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita”, che oggi conta più di 40 coristi provenienti da diversi corsi dell’Ateneo. Il titolo dell’edizione del 2023 è “Creatività: in equilibrio tra metodo e intuizione”.

Gli eventi saranno incentrati sulla creatività e sulla propulsione innovatrice che essa esercita nelle varie discipline. Il festival si pone quindi come obiettivo non solo di proporre ai partecipanti esempi di come la creatività abbia portato a veri e propri cambi di paradigma, ma anche di stimolare in loro una maggiore attitudine creativa, intesa come dinamicità intellettuale e pensiero critico.

Il primo appuntamento del festival si terrà in Sala dei Giganti (Palazzo Liviano) alle 17 di mercoledì 17 maggio. Il festival verrà quindi aperto da una conferenza dal titolo “Due fiumi dalla stessa sorgente: la creatività nella scienza e nella musica” a cura del docente dell’Università degli studi di Padova e divulgatore scientifico Telmo Pievani, al termine della quale seguirà un intervento musicale dell' “Innesto group”, ensemble jazz di studenti del Conservatorio di Rovigo.

La seconda giornata, dal titolo “Ma(r)tematica: percorsi coraggiosi e risultati inaspettati”, verrà realizzata venerdì 19 maggio interamente presso il Dipartimento di Matematica “Tullio Levi Civita”. Alle 17 i partecipanti verranno guidati alla scoperta della mostra allestita presso la Biblioteca del Dipartimento di Matematica dedicata ai legami tra Matematica e Arte; successivamente Riccardo Gilblas, dottorando in Matematica tra Padova e Strasburgo, presenterà alcuni strumenti matematici utilizzabili per l'analisi e la composizione di brani musicali, anche in unione con tecniche di Machine Learning. In conclusione il coro Corollario proporrà alcuni brani nella suggestiva cornice del piazzale interno di Torre Archimede.

Nella terza e ultima giornata del festival, domenica 21 maggio, si svolgeranno tre workshop gratuiti e aperti, previa registrazione fino a capienza massima, a tutte le studentesse e gli studenti dell’Università degli Studi di Padova. I laboratori di formazione sono dedicati rispettivamente alla scoperta del canto indiano Khayal (genere della musica classica indiana dalla lunghissima e illustre tradizione), della Pizzica (forma di danza popolare dell’Italia meridionale) e della Murga (forma di teatro di strada che coniuga musica, danza e recitazione). Il focus di questi tre laboratori è pertanto il linguaggio musicale - e in particolare l’improvvisazione - come strumento di ricerca identitaria, espressione creativa di sé e connessione reciproca.

Ulteriori informazioni e dettagli, compresi i link per potersi iscrivere ai workshop della domenica, sono disponibili al sito: https://events.math.unipd.it/MusicaScienza/.