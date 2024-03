Il festival delle Passeggiate giunge alla sua terza edizione, questo evento unico nel suo genere propone 4 itinerari a passo lento per Battaglia Terme con ritorno al Centro Culturale Bachelet, dove si incontreranno tutti i partecipanti. Un'occasione, nella giornata regionale dei Colli Veneti, quest'anno DOMENICA 24 MARZO, per conoscere, prima di tutto per i vecchi e nuovi cittadini battagliensi, il territorio paesano da ogni punto di vista Ogni passeggiata è gestita da una realtà associativa locale, di seguito un breve riepilogo di ogni proposta:

Ai Confini del Mondo

ORE: 8 - 13

PARTENZA: PONTE DEI SCAINI E ARRIVO CENTRO BACHELET

Viaggio ai confini di Battaglia Terme. Percorso: Ponte dei Scaini, Ponte dee Cioare, Mandracio de soto, Pigosso, Catajo, Canale Rialto, Cavagnari, Cá vecia, Pria tajá, Sieva, Spinefrasse, Merica de Santone, Scolo Bagnarolo, Villa Egizia, Grottarole; infine Centro Vittorio Bachelet, dove ristorarsi e incontrare gli altri partecipanti al Festival.

Percorso escursionistico di 10 km con abbigliamento adeguato.



Dislivello: m. 300 Difficoltà: elevata, consigliato per persone allenate

Ente responsabile: Associazione La Vespa Posti limitati n. 30

Prenotazione obbligatoria con messaggio whatsapp 3488583140

“Pace”ggiata 1914/18 passi

ORE: 10 - 11.45

PARTENZA FRONTE INGRESSO CATAJO 1918 PASSI

FINO FRONTE VILLA SELVATICO E ARRIVO AL CENTRO BACHELET

Da Franz Ferdinand Karl Ludwig Joseph von Habsburg Lothringen-Este a Vittorio Emanuele Ferdinando Maria Gennaro di Savoia. Il percorso più breve, solo 1918 passi, sull'argine della Battaglia, che dividono l'inizio e la fine della prima guerra mondiale in due luoghi simbolo del paesaggio battagliense. In mezzo le storie con la s minuscola tra lavori, affari, amori.

Dislivello m. 0 Difficoltà: accettare la lentezza del cammino e del racconto

Ente responsabile: Associazione La Vespa Posti limitati n. 30

Prenotazione obbligatoria con messaggio whatsapp 3488583140

Il Sentiero di Mezza-Costa

ORE: 9-12

PARTENZA E ARRIVO CENTRO SOCIALE BACHELET VIA MANZONI 19

Il sentiero di Mezza-Costa percorre in piacevoli saliscendi i versanti dei colli

Spinefrasse, Ceva, Montenuovo, offrendo una splendida vista sulla zona del

Ferro di Cavallo, il Castello del Catajo, il vicino abitato di Battaglia Terme e la

pianura circostante fino a Monselice. Percorrendo il sentiero si incontrano

diverse essenze vegetali tipiche della macchia mediterranea.

Dislivello: m 147 Difficoltà: non impegnativo, adatto a tutti

Ente responsabile: Gruppo Escursionisti “Severino Arigliani”

Passeggiata sull’acqua

ORE 9.30 - 12

IMBARCO PRESSO SEDE CIRCOLO REMIERO

La straordinaria biodiversità culturale di Battaglia Terme vi porta a "passeggiare" in barca nelle storiche acque dei canali che attraversano il paese. Scoprendo i nomi di edifici storici, vedrete scorci di palazzi che furono "fabriche" alimentate dall'energia de "L’arco de Meso”. Senza accorgevene passerete da un canale all’altro: il Battaglia e il Bisato che s'incontrano e scontrano nel centro del paese e vedrete il Castello del Catajo specchiarsi nell'acqua. E vi aspettiamo al Centro Bachelet per condividere l'esperienza, il cibo e la musica.

Dislivello: m.0 Difficoltà: nulla

Ente responsabile: Circolo Remiero El Bisato

Prenotazione obbligatoria a elbisato@gmail.com



Tutte le passeggiate si concluderanno al Centro V. Bachelet di Battaglia Terme Potete già prenotare un panino con vino al costo di 8 euro (whatsapp 3488583140 entro giovedì 21) e bere birre a Km 0, con la colonna sonora di danze popolari del collettivo PORTE'PERTE , che siamo felici di riavere nell'aia dell'ex fattoria.