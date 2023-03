Il festival delle Passeggiate giunge alla sua seconda edizione con un programma incentrato sulla cultura culinaria locale e sulla riscoperta del territorio; dalle vie d’acqua al paesaggio euganeo. Questo evento unico nel suo genere propone cinque itinerari a passo lento per Battaglia Terme con ritorno al Centro Culturale Bachelet, dove sarà possibile pranzare con piatti a base di erbe spontanee. L’edizione di quest’anno si intreccia con Cibo Orizzontale: un progetto annuale che mira a sensibilizzare la comunità locale al tema del consumo critico e della filiera corta. In particolare, vi sarà una passeggiata interamente dedicata al foraging dove, grazie ad alcuni esperti, si guideranno i partecipanti nel riconoscere e raccogliere erbe spontanee.

Ogni passeggiata è gestita da una realtà associativa locale, di seguito un breve riepilogo di ogni proposta:

Dall’Arzare al Piron:

ORE: 8.15 - 12. PARTENZA: CENTRO V. BACHELET

La passeggiata è dedicata alle erbe spontanee alimurgiche presenti nel nostro territorio che prevede un percorso lento e di ricerca, intervallato da momenti di racconto e di divulgazione scientifica. Tra i tanti argini presenti in paese e frequentati dai locali per la raccolta di germogli e erbe caratteristiche del risveglio primaverile si è scelta l’area a Sud di Battaglia Terme in modo da inserire nel percorso il Giardino Jappelliano di Villa Selvatico. Negli stessi giorni del Festival, i nuovi proprietari riaprono l’accesso al Parco e alla Villa Selvatico dandoci così una buona occasione per far conoscere al pubblico un’area di grande valore storico paesaggistico. La passeggiata pensata per il Progetto Cibo Orizzontale prevede poi la possibilità di analizzare e gustare, presso il Centro Bachelet, dei piatti realizzati con le erbe scoperte e conosciute in occasione del percorso a piedi. Dislivello: m. 0 Difficoltà: nulla Ente responsabile: Associazione La Vespa Posti limitati: max 30 persone Prenotazione obbligatoria con messaggio whatsapp 3488583140

Ai Confini del Mondo

ORE: 8 - 13. PARTENZA: PONTE DEI SCAINI

Viaggio ai confini di Battaglia Terme. Percorso: Ponte dei Scaini, Ponte dee Cioare, Mandracio de soto, Pigosso, Catajo, Canale Rialto, Cavagnari, Cá vecia, Pria tajá, Sieva, Spinefrasse, Merica de Santone, Scolo Bagnarolo, Villa Egizia, Grottarole; infine Centro Vittorio Bachelet, dove ristorarsi e incontrare gli altri partecipanti al Festival. Percorso escursionistico di 10 km con abbigliamento adeguato. Dislivello: m. 300 Difficoltà: elevata, consigliato per persone allenate Ente responsabile: Associazione La Vespa Posti limitati: max 30 persone Prenotazione obbligatoria con messaggio whatsapp 3488583140.

c. Battaglia e le sue Acque: acqua curativa, acqua navigabile, acqua produttrice di energia, acqua da bonificare, acqua per irrigare, acqua da bere

ORE: 8.30 - 12. PARTENZA : Piazza Don Marco Romano

Il percorso tocca le vecchie contrade del paese per poter comprendere come questo si sia sviluppato, nei secoli scorsi, lungo le sue vie d’acqua e quale impatto abbia avuto l’acqua presente in paese nelle sue diverse forme. Dislivello: m. 0 Difficoltà: bassa Ente responsabile: Gruppo Escursionisti Per prenotazioni Bruno prenotazioni@escursionistibattaglia.it

d. Passeggiata sull’acqua

ORE 10:30 - 12.30. PARTENZA : PONTE CAVALANTI

La straordinaria biodiversità culturale di Battaglia Terme vi porta a "passeggiare" in barca nelle storiche acque dei canali che attraversano il paese. Scoprendo i nomi di edifici storici vedrete scorci di palazzi che furono "fabriche" e mulini alimentate dall'energia de "L’arco de Meso”. Senza accorgervene passerete da un canale all’altro: il Battaglia e il Bisato che s'incontrano e scontrano nel centro del paese e vedrete il Castello del Catajo specchiarsi nell'acqua. Dislivello: m.0 Difficoltà: nulla Ente responsabile: Circolo Remiero El Bisato Prenotazione obbligatoria a elbisato@gmail.com

e. Passeggiata con il "Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei”

Ore 10.15 - 12:30. PARTENZA: Parco "Pietro d'Abano" (ex Inps)

Passeggiata letteraria nel borgo fluviale con la partecipazione di Paolo Malaguti. Durante il percorso verranno inaugurate due targhe letterarie dedicate a Francesco Petrarca e a Paolo Malaguti che nelle loro opere hanno immortalato alcuni aspetti delle tradizioni e della storia del territorio, fino alla targa dedicata a Giovanni Comisso presso il castello del Catajo. La passeggiata è di circa 4 km in piano e termina verso le ore 13 con il ristoro del "Festival delle passeggiate" presso il Centro Bachelet in via Manzoni. Dislivello: m.0 Difficoltà: bassa Ente responsabile: Comune di Battaglia Terme Prenotazione obbligatoria a eventi.battagliaterme@gmail.com

Tutte le passeggiate si concluderanno al Centro V. Bachelet di Battaglia Terme, dove potrete pranzare con i nostri panini a base di erbe spontanee, vini e birre prodotti da realtà locali; il tutto accompagnato dalla colonna sonora del collettivo PORTE 'PERTE che siamo felici di riavere nell'aia dell'ex fattoria. (è necessaria la prenotazione del panino!!!! Prenotazione obbligatoria con messaggio whatsapp 3488583140) In conclusione, l’Associazione La Vespa presenterà al pubblico il programma del progetto annuale “Cibo Orizzontale”, illustrandone i prossimi appuntamenti e le sue finalità.