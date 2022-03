Ass. La Vespa presenta a Battaglia Terme il "Festival delle passeggiate" il 27 marzo 2022.

Il programma

1918 PASSI ORE: 10 - 12 PARTENZA : CASTELLO CATAJO - Il percorso più breve. solo 1918 passi, accompagnati da un racconto che unisce il Catajo di alla Villa Selvatico per il loro rapporto con la prima guerra mondiale. In mezzo il paesaggio di Battaglia e dei personaggi che hanno fatto la nostra storia con la s minuscola tra amore, lavoro, affari. Ore 12 chiusura con installazione segnaletica Boschetto Igrofilo, biotopo straordinario che testimonia l'ambiente preesistente alle bonifiche, dove all'ombra del frassimo meridionale vive la rara rana di Lataste. Dislivello: m.0. Associazione La Vespa posti limitati, prenotazione obbligatoria con messaggio whatsapp 3488583140.



AI CONFINI DEL MONDO ORE: 8 - 13 PARTENZA: PONTE DEI SCAINI - Viaggio al confini del mondo. Percorso: Ponte dei Scaini, Ponte dee Cioare, Mandracio de soto, Pigosso, Catajo, Canale Rialto, Cavagnari, Cá vecia, Pria tajá, Sieva, Spinefrasse, Merica de Santone, Scolo Bagnarolo, Villa Egizia, Grottarole, Villa Civrana, Contea, Quaiare, Scolo Scaiaro, Lispida, fossa dea Paltana, Bote de Rivea, Vali Selvatiche, Ponte de Fero, Ponte dei Scaini. Percorso escursionistico con abbigliamento adeguato. Dislivello: m290 Associazione La Vespa posti limitati, prenotazione obbligatoria con messaggio whatsapp 3488583140.



ALLA SCOPERTA DEL FERRO DI CAVALLO ORE: 9.30 - 12 PARTENZA: CAMPO SPORTIVO - Il ferro di cavallo, ai piedi dei monti Nuovo, Ceva, Spinefrasse e Croce. Dopo il viale dei gelsi con la vista sul castello e la riserva dei daini, superiamo la ferrovia, i ruderi dell'oratorio al fianco della diroccata villa Valier. Devieremo sulle roccette del sentiero CAI e saliremo in un boschetto che ci porterà alle ex tase coloniche. Tra campi, colli, vigneti, gelsi e fossi entreremo nell'ex cava del monte Croci e saliremo fino in cima ai ruderi dell'ex monastero. Dislivelo: m.30 Gruppo Escursionisti per prenotazioni Bruno 3348740346

PASSEGGIATA SULL'ACQUA ORE 9.30 - 12 PARTENZA : PONTE CAVALANTI - La straordinaria biodiversità cuiturale di Battaglia Terme vi porta a "passeggiare" nelle storiche acque dei canali che attraversano il paese. Scoprendo i nomi di edifici storici vedrete scorci di palazzi che furono "fabriche" e mulini alimentate dall'energia de "L’arco de Meso”. Senza accorgevene passerete da un canale all’altro: il Battaglia e il Bisato che s'incontrano e scontrano nel centro del paese o vedrete il Castello del Catajo specchiarsi nell'acqua. Dislivello: m.0 Circolo Remiero El Bisato prenotazione obbligatoria a elbisato@gmail.com



Tutte le escursioni sono gretuite, ai partecipanti verrà offerto un buono sconto per la visita guidate al Museo della Navigazione Fluviale (MuBa) di Battaglia Terme. In occasione del Festival, l’Osteria Bevemo l'ultima proporrà uno speciale menù dedicato alla giormata regionale dei Colli Veneti.

PRESSO IL CENTRO BACHELET, VIA A. MANZONI 19, BATTAGLIA TERME (PD):

ORE 10. MOSTRA D'ILLUSTRAZIONE sul libro "Piccola cosa" di Giovanna Ranaldi LABORATORIO PER BAMBINI a cura de Le Colibri

DALLE 12.30 CIBO E BEVANDE COLLINARI a cura de L'hosteria viaggiante. MUSICA FOLK a cura del Collettivo Porte 'Perte

ORE 15. CONVEGNO “DALLA PRIMA LEGGE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE AL PROGETTO MAB BIOSFERAUNESCO"

