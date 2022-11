"Vive Voci", la prima edizione del Festival della poesia di Padova

Vive Voci presenta la sua prima edizione di Festival della Poesia di Padova, dall’11 al 12 novembre 2022 alla Lìbrati, la libreria delle donne di Padova, in via San Gregorio Barbarigo 91.

Vive voci ospiterà voci centrali e nuove della poesia odierna: Sonia Bergamasco, Umberto Fiori, Patrizia Valduga e Gian Mario Villalta.

A Vive voci i principali autori della poesia italiana diventano protagonisti e possono confrontarsi con il pubblico degli appassionati e dei curiosi, con l’aiuto dei più brillanti studiosi, alcuni dei quali essi stessi poeti. Ogni giorno vi saranno due appuntamenti.

Gli incontri

Venerdì 11 novembre (ore 17-20) saranno due gli appuntamenti. Alle 17.00 Umberto Fiori dialogherà con Massimo Natale (Univ. di Verona) attorno a un racconto in versi Il conoscente (Marcos y Marcos, 2019), dove il protagonista e il suo ambiguo antagonista, il Conoscente, tra la realtà e il sogno attraversano una storia nell’Italia degli ultimi decenni, e Il metro di Caino (Castelvecchi, 2022), un libro di saggi in cui Umberto Fiori rilegge testi celebri della tradizione (dalla Bibbia ai classici greci, da Leopardi a Baudelaire, Sereni, Caproni e molti altri). Alle 18.30, invece, Sonia Bergamasco, attrice notissima e sensibile interprete della parola poetica, parlerà del suo libro di poesie, Il quaderno (La Nave di Teseo, 2022) assieme a Carlo Albarello.

Sabato 12 novembre (ore 17-20), invece, avremo la possibilità di ascoltare alle 17.00 Gian Mario Villalta che presenterà, assieme a Stefano Dal Bianco (Univ. di Siena), Dove sono gli anni (Garzanti, 2022), in cui canta l'appartenenza dell'essere umano alla terra e la sua imperfezione. Alle 18.30, infine, Andrea Afribo (Univ. di Padova) dialogherà con Patrizia Valduga della sue numerose raccolte poetiche, tra cui Belluno. Andantino e grande fuga (2019, a Poesie erotiche (2018), Libro delle laudi (2012), Lezione d’amore (2004), Requiem (2022) ed altre, tutte per Einaudi.

Vive voci è un’occasione per visitare la letteratura fuori delle consuete traiettorie della narrativa e l’invito a compiere uno slancio in alto, proprio in tempi che sembrano pregiudicare l’entusiasmo e nuove imprese in ambito culturale.

Assieme al talento dei nostri ospiti vogliamo riscoprire il piacere della parola usata in modo spregiudicato e non convenzionale, musicale come la poesia fa sperimentare, tanto da diventare per alcuni una passione, per altri un bisogno vitale.

Info web

https://www.padovanet.it/notizia/20221110/comunicato-stampa-vive-voci-festival-della-poesia-di-padova

https://www.facebook.com/events/l%C3%ACbrati-la-libreria-delle-donne-di-padova/vive-voci-festival-della-poesia-di-padova-i-edizione/898079741576979/

Foto articolo da comunicato stampa e da Facebook