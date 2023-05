A Padova la venticinquesima edizione di Prospettiva Danza Teatro

Un fine settimana all’insegna della danza per la città di Padova. Dopo il successo dell’apertura prosegue la venticinquesima edizione del Festival Prospettiva Danza Teatro, progetto del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura promosso e realizzato in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven / Regione del Veneto, la direzione artistica di Laura Pulin e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Banca Etica.

Appuntamenti 5-6-7 maggio

Venerdì 5 maggio - alle ore 18 presso l’Agorà del Centro Culturale Altinate-San Gaetano - Carlo Massari presenterà LARVA e BLATTA, due coreografie del progetto METAMORPHOSIS atti di metamorfosi contemporanea, una ricerca sul sottile confine tra uomo e bestia. Lo spettacolo nasce con l’intento di ricercare connessioni interiori, tra corpo e mente, ed esteriori, tra relazioni animali e relazioni naturali, in grado di innescare un’idea di nuovo Rinascimento. Partendo dal concetto di uomo come animale pensante e dotato di una coscienza individuale il coreografo lo mette in relazione con i suoi istinti più veri, le paure che lo rendono impotente, la sua faccia più animalesca, la pura verità del corpo. Tra le due performances la docente dell’Università di Padova Cristina Grazioli approfondirà la vastissima categoria del Grottesco, proponendo interrogativi sulle relazioni tra umano e animale, artificio e natura, razionalità e istintività, reale e immaginario. Alle ore 20.30 presso il Teatro Comunale G. Verdi andrà in scena CAR/MEN della compagnia francese Chicos Mambo nata nel 1994 a Barcellona a seguito dell’incontro tra Philippe Lafeuille e due danzatori: da allora questi uomini in tutù intrattengono il pubblico in tutta Europa. Car/Men è un’ode alla libertà di movimento, senza codificazioni o etichette, una fantasia coreografica con richiami alla Spagna (ma non solo), un viaggio nel paese di Carmen e dei vestiti a balze che aggiungono fronzoli alla vita. Come una dedica sfolgorante a questi momenti di vita spagnola i danzatori accompagnano il pubblico nelle arene dei ricordi e dei sentimenti attraverso abiti di luce, voci e intramontabili composizioni di Bizet.

Sabato 6 maggio - in tre turni alle ore 15.30, 16.30 o 17.30 - la Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto abiterà le stanze dei Musei Civici Eremitani con un progetto speciale di performance “danzate” ideato da Gigi Cristoforetti. In MICRODANZE/URBAN SETTING i giovani danzatori dei corsi di alto perfezionamento Agora Coaching Project e Studio XL di Reggio Emilia daranno vita a un singolare esperienza di incontro tra la danza e l’arte visiva, curata per Padova da Laura Guidetti, permettendo alle opere di risuonare nelle coreografie. Le MicroDanze rappresentate al festival saranno Active Motivation di Elena Kekkou, Eppur si muove di Francesca Lattuada, Fantasmagoria di Markella Manoliadi, Knight Rider di Yannis Nikolaidis, Pensieri di Carta di Hélias Tur-Dorvault, Strôma di Giovanni Insaudo, Turn the Tide di Roberto Tedesco, Yes, Yes... di Diego Tortelli.

Domenica 7 maggio - alle ore 21.15 presso l’Agorà del Centro Culturale Altinate-San Gaetano - sarà la performance di Riccardo Buscarini | Teatro Gioco Vita a chiudere la prima settimana del Festival. IO VORREI CHE QUESTO BALLO NON FINISSE MAI rievoca l’immaginario della balera, invitando tutti a partecipare attraverso il movimento a famose scene di ballo tratte da celeberrime pellicole di Luchino Visconti, Federico Fellini, Vittorio De Sica, Dino Risi e altri. Ogni scena descrive un genere diverso - tango, mambo, rock‘n roll, twist, valzer - i cui movimenti vengono insegnati dai performer allo spettatore, che diventa protagonista di un folle ballo sociale. Lo spettacolo si tramuta in una festa in cui uno speciale dj-set vintage, con interventi canori, accompagna il pubblico a muoversi senza sosta.

Informazioni

BIGLIETTI intero euro 12 - ridotto euro 10 per studenti con tessera Studiare a Padova, possessori carta di debito o credito Banca Etica

intero euro 12 - ridotto euro 10 per studenti con tessera Studiare a Padova, possessori carta di debito o credito Banca Etica BIGLIETTI GÈMINIS unico euro 15

unico euro 15 BIGLIETTI CAR/MEN - CHICOS MAMBO da euro 7 a euro 32

da euro 7 a euro 32 PREVENDITA BIGLIETTI online su prospettivadanzateatro.it, myarteven.it e vivaticket.com; presso i punti vendita del Circuito Vivaticket a Padova (Jacaranda Viaggi, Casa Fortuna c/o Centro Commerciale La Corte, IAT Pedrocchi, Tabaccheria Drago) e nei Comuni della Provincia di Padova

online su prospettivadanzateatro.it, myarteven.it e vivaticket.com; presso i punti vendita del Circuito Vivaticket a Padova (Jacaranda Viaggi, Casa Fortuna c/o Centro Commerciale La Corte, IAT Pedrocchi, Tabaccheria Drago) e nei Comuni della Provincia di Padova PREVENDITA BIGLIETTI PRESSO SPAZIODANZA Padova via Angelo Riello 5/a (parcheggio interno) nei seguenti giorni e orari: 13-14-17-18-20-21-27-28 aprile ore 10-12.45, 20 aprile anche il pomeriggio ore 16.30-19

Padova via Angelo Riello 5/a (parcheggio interno) nei seguenti giorni e orari: 13-14-17-18-20-21-27-28 aprile ore 10-12.45, 20 aprile anche il pomeriggio ore 16.30-19 VENDITA BIGLIETTI il giorno dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio presso la biglietteria del luogo di spettacolo

il giorno dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio presso la biglietteria del luogo di spettacolo VENDITA BIGLIETTI CAR/MEN - CHICOS MAMBO presso il Teatro Verdi tel. 049 87770213 biglietteria.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

presso il Teatro Verdi tel. 049 87770213 INGRESSO GRATUITO SU PRENOTAZIONE per la serata del Premio Internazionale Prospettiva Danza Teatro 2023 domenica 15 ottobre ore 18 Teatro G. Verdi - Sala del Ridotto, fino ad esaurimento dei posti disponibili

per la serata del Premio Internazionale Prospettiva Danza Teatro 2023 domenica 15 ottobre ore 18 Teatro G. Verdi - Sala del Ridotto, fino ad esaurimento dei posti disponibili CLASSE DI GAGA PEOPLE CONDOTTA DA NUNZIA PICCIALLO euro 13 con prenotazione obbligatoria mandando una e-mail a info@prospettivadanzateatro.it entro e non oltre venerdì 5 maggio

Contatti

PROSPETTIVA DANZA TEATRO cell. 3346532487 - info@prospettivadanzateatro.it

cell. 3346532487 - ARTEVEN tel. 041 5074711

tel. 041 5074711 COMUNE DI PADOVA Settore Cultura e Turismo UOC Manifestazioni e spettacoli manifestazioni@comune.padova.it

Il programma potrebbe subire variazioni.

https://www.prospettivadanzateatro.it/ - https://padovacultura.padovanet.it/it - https://www.myarteven.it/ - https://www.teatrostabileveneto.it/