Ultimi appuntamenti per il festival Prospettiva Danza Teatro

Ultimi imperdibili appuntamenti per il Festival Prospettiva Danza Teatro, progetto del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura promosso e realizzato in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven / Regione del Veneto, la direzione artistica di Laura Pulin e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Banca Etica. Una venticinquesima edizione che ha confermato l’interesse e l’entusiasmo del territorio patavino nei confronti della danza.

Appuntamenti 9-10 maggio

Martedì 9 maggio sarà una giornata ricca di performances presso il Teatro Comunale G. Verdi – Sala Ridotto a partire dalle ore 20.00. In apertura OTOTEMAN_WHAT IF di Sofia Galvan e Stefania Menestrina, progetto vincitore del Premio Internazionale Prospettiva Danza Teatro 2022, a metà tra un gioco e un rituale. Due anime strettamente legate tra di loro alla continua ricerca di uno spazio per coesistere esplorano la parte più istintiva del nostro essere, comprendente sia corpo che mente. Una danza ironica e carnale contraddistingue il relazionarsi di questi due corpi che si trovano in uno stato comune ma estraneo, continuo e intermittente, equilibrato ma dissestato. Si succederanno poi sul palco del Ridotto del Verdi nell’ambito di Anticorpi eXpLo – tracce di giovane danza d’autore alcuni degli spettacoli selezionati per la Vetrina 2022 del Network Anticorpi XL, la prima rete italiana dedicata alla giovane danza d’autore che attualmente coinvolge 38 strutture di 16 regioni. Gli artisti scelti sono tra quelli attualmente più interessanti del nostro paese. A Padova andranno in scena WANNABE di Fabritia d’Intino e Federico Scettri, una ricerca sul rapporto tra danza e musica in una cultura dove predominano televisione, discoteche e videoclip; ALL YOU NEED IS di Emanuele Rosa e Maria Focaraccio, una danza a tre come metafora di una diversa costellazione di relazione; HANSEL & GRETEL ALTERATION di VIDAVÈ Crafts, una riflessione sulla liquidità della famiglia contemporanea e sui disagi educativi dell’adolescente; W AM I di Nunzia Picciallo, un’esperienza ibrida e inclusiva per affermare un’identità non stereotipata.

Mercoledì 10 maggio – alle ore 18.30 presso il Ridotto del Teatro Comunale G. Verdi - chiudono il festival Spaziodanza + Gershwin Spettacoli con GÈMINIS Suoni, dnze e visioni - primo studio. Una creazione sulla memoria, sulle tracce che lasciamo volontariamente o involontariamente al nostro passaggio, sulle radici che intrecciano indissolubilmente il nostro passato, presente e futuro. Una relazione fisica e sonora attraversa e vivifica lo spazio scenico, creando un ponte temporale tra ciò che eravamo e quello che siamo diventati. Come in una moderna rivisitazione Beckettiana i corpi godono dello stare, attendendo qualcuno o qualcosa (che deve arrivare?), illudendosi che prima o poi questo accadrà e perdendo gradualmente la percezione del tempo. Un rituale condiviso, ciclico come un continuo prodursi e disfarsi, in una sequenza eterna ed infinita.

Informazioni

BIGLIETTI intero euro 12 - ridotto euro 10 per studenti con tessera Studiare a Padova, possessori carta di debito o credito Banca Etica

Contatti

PROSPETTIVA DANZA TEATRO cell. 3346532487 - info@prospettivadanzateatro.it

cell. 3346532487 - ARTEVEN tel. 041 5074711

tel. 041 5074711 COMUNE DI PADOVA Settore Cultura e Turismo UOC Manifestazioni e spettacoli manifestazioni@comune.padova.it

Il programma potrebbe subire variazioni.

