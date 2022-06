Festival Reti di Vicinanze a Piazzale Forcellini: musica e inaugurazione di nuovo murales

Mercoledì 8 giugno dallle 17.30, torna il Festival delle reti di vicinanza in Piazza Forcellini.

«Un contenitore dove le persone possano immergersi superando diffidenze e pregiudizi grazie ad una musica che invita a lasciarsi trascinare dall'energia delle mille sfaccettature delle sonorità balcaniche» questo è quanto vedremo in Piazza Forcellini al concerto dei Balkan Bazar. Nessun palco, nessuna separazione tra musicisti e pubblico, ma due ore all'insegna della condivisione e della partecipazione: ingredienti perfetti per il Festival delle Reti di vicinanze promosso proprio per tessere ed irrobustire reti tra gli abitanti dei quartieri, sviluppare la convivialità, rafforzare i legami di prossimità e di solidarietà, lottare contro l'individualismo e l'isolamento.

«Siamo molto emozionate perché inaugureremo anche un murales che si affaccerà sul piazzale forcellini, un luogo caro anche alla nostra cooperativa – raccontano Pamela Mastrilli e Giulia Grazia della Cooperativa Sestante -, abbiamo scelto un muro che molto spesso in questo periodo ci ricorda confini e distanze, ma che in questo caso vuole simboleggiare protezione, accoglienza, comunità come un muro di una casa, il tema centrale del progetto Next to Me».

Il programma del Festival prevede uno studio fotografico per la realizzazione di un Ritratto di quartiere composto dalle mille facce di chi nel quartiere ci vive con Zane Studio. Verrà inoltre allestito un atelier urbano dove apprendere, grazie a Federica Andreazzo in arte LaFede, come riempire di colore la nostra città con opere di urbanismo tattico. Attesissimo poi l'angolo dello scambio con Swap Party in cui ciascuno può portare e prendere oggetti e vestiti. Con il calar del sole arriverà l'energia pura dei Balkan Bazar Samuel Boggian e Andrea Pedrotti alle chitarre, Paolo Caneva e la sua fisarmonica, Alberto Vedovato alla tromba, Daniele Pinato alle percussioni, voce di Wilson Columbus.

Sarà un’occasione per affermare i valori di buon vicinato e di mutuo aiuto indispensabili per superare le difficoltà quotidiane. Una lezione che tutti abbiamo appreso durante i giorni più duri dell'epidemia: non ci si salva da soli, ma promuovendo le buone relazioni, rinforzando i legami di prossimità e di solidarietà sociale.

Ogni tappa del Festival lascia il segno: negli edifici opere di street art collettive e - lo speriamo ardentemente - negli animi delle persone che avranno goduto dell'esperienza dello stare assieme.

Facciamo comunità!

Il prossimo appuntamento del Festivall delle Reti di vicinanza è il 18 giugno a Piazzale Cuoco alla Guizza (vedi https://fb.me/e/1KFWymqRL)

Info Next to Me: https://www.padovanet.it/inform.../next-me-reti-di-vicinanze

Cell. 375 5554211

Email: partecipazione@coopilsestante.it

L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-covid attuali.

L’evento è garantito anche in caso di maltempo

