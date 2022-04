Festival Risvegli: "Perché dobbiamo salvaguardare la biodiversità?"

In questo nuovo appuntamento con gli incontri di divulgazione scientifica del festival Risvegli, Claudia Gili, direttrice del Dipartimento Conservazione Animali Marini della Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli, e Manlio Speciale, curatore dell’Orto botanico di Palermo, ci faranno compiere un viaggio ideale che partirà dai mari e arriverà a terra, alle piante. Perché il modo in cui ci prendiamo cura della biodiversità marina e della biodiversità vegetale farà la differenza per il nostro futuro. Modera l'incontro Francesca Boccaletto (Il Bo Live).

L’evento è gratuito, su prenotazione.

Info: https://bit.ly/salvaguardia-biodiversita