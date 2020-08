Festival Solidaria: tutti gli appuntamenti in programma, tra gli ospiti Chef Rubio e Mario Brunello

Torna a Padova SOLIDARIA – La città della solidarietà, dal 21 al 27 settembre 2020.

Dettagli

Il Csv - Centro servizio volontariato provinciale di Padova e il Comune di Padova promuovono la terza edizione di Solidaria, una manifestazione dove il mondo della solidarietà e del volontariato si confrontano con i linguaggi delle arti e della cultura.

La parola che descrive la III edizione di Solidaria è “Apertamente”: il tema 2020, pensato prima dell’emergenza Covid-19, assume ora un nuovo e più forte significato. Apertamente vuole significare la necessità di riprendere il contatto con l’ambiente e il paesaggio che ci circonda, ma vuole anche essere un invito ad un approccio mentale aperto, necessario per costruire comunità accoglienti ed inclusive.

La Convenzione europea del paesaggio – che compie vent’anni – vuole essere l’ossatura su cui far poggiare la storia di questa edizione di Solidaria proprio perché paesaggio è innanzitutto relazione.

Un luogo, infatti, diviene paesaggio nel momento in cui c’è una intermediazione umana, nel momento in cui c’è una relazione tra uomo e ambiente, un paesaggio diviene oggetto di tutela nel momento in cui una comunità di uomini stabilisce quali sono i valori e le regole che ritiene fondamentale salvaguardare.

Così il dialogo tra lo scienziato Stefano Mancuso e Serena Dandini sul volume “Il pianeta delle piante” sarà un appuntamento da non mancare, come quello con Chef Rubio che racconterà di cibo e intercultura o le riflessioni a cinque anni dalla “Laudato si”, l’enciclica di Papa Francesco sul nostro rapporto con la natura. L’appuntamento principale con la musica sarà invece affidato a Mario Brunello.

Il palinsesto di Solidaria sarà composto da più di 20 appuntamenti, nati grazie alla collaborazione di moltissimi soggetti diversi, dagli Ordini professionali ai tavoli di lavoro di Padova capitale europea del volontariato.

Per garantire una maggior fruizione degli appuntamenti, che saranno dislocati in location diverse anche all’aperto, ma sempre a numero ridotto per garantire la sicurezza di ciascuno, tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta streaming dalla pagina FB di Solidaria e dal canale Youtube del Csv Padova.

L’iniziativa è tra gli eventi di Padova Capitale europea del volontariato 2020 ed è realizzata grazie alla collaborazione con il Comune e l’Università di Padova, il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e il supporto dei main partner di Padova capitale: Alì spa, Poste Italiane, Cattolica Assicurazioni.

Per informazioni

Centro servizio volontariato provinciale di Padova

via Giovanni Gradenigo, 10 - 35131 Padova

telefono 049 8686849

cell. 393 8364310

email solidaria@csvpadova.org

siti www.csvpadova.org - www.solidaria.eu

pagina Facebook www.facebook.com/SolidariaPadova

https://www.solidaria.eu/2018/06/26/solidaria/

Immagine copertina

Illustrazione realizzata da Luisa Tosetto su progetto grafico di Matteo Bertin.