Festival del Sorriso, la manifestazione a Villa Valmarana di Noventa Padovana

La quarta edizione del Festival del Sorriso approda in un luogo di bellezza e di storia: la splendida Villa Valmarana a Noventa Padovana.

Il festival del sorriso è un evento dedicato a bambini/e ragazzi/e dai 3 agli 11 anni, ed è pensato per farli divertire facendo sperimentare il piacere del conoscere attraverso il corpo, la mente e le emozioni.

Happy kids quest’anno rinnova il suo programma proponendo dei laboratori per bambini e genitori insieme. Mettiamoci in gioco ma facciamolo insieme. Come bambini e genitori possono giocare insieme conoscendosi meglio.

Disegno, movimento, musica, costruzione di torri, fiabe, corsi di cucina, gonfiabili e un super concerto eseguito dalla Banda Giovanile di Anbima Friuli con ben 70 giovani musicisti.

A chi è dedicato

Bambini (indicativamente dai 3 ai 11 anni), genitori e a tutti coloro siano interessati all’iniziativa.

Dove e quando

2 ottobre 22

Dalle ore 10 alle ore 18

Presso Villa Valmarana – Noventa Padovana Via Valmarana 10 - 35027

Concerto per Il Giardino di Giorgio

Progetto didattico musicale dedicato ai bambini, progettato e diretto dal direttore artistico Marco Somadossi che ha voluto preparare una proposta musicale eseguita da 70 giovani musicisti dai 10 ai 16 anni, con il coinvolgimento di 17 insegnanti e l’Associazione Anbima Friuli-Venezia Giulia.

Le musiche sono state composte esclusivamente per l’evento e sono ispirate alla storia della nascita del Giardino di Giorgio, un parco di 11 ettari che sorgerà a Noventa Padovana grazie all’attività della Fondazione le 5 Vie di Giorgio.

Orari: 15 durata 30 minuti - 16 durata 30 minuti

Dove: Di fronte all’ingresso della Villa

Lo stand

Per l'intera giornata saranno presenti delle postazioni con bibite, spuntini, castagne, frutti autunnali e uno stand gastronomico della Pro Loco di Noventa Padovana. Sarà possibile visitare l’interno della Villa con dei percorsi pensati per bambini e famiglie.

Programma

LABORATORI DI MUSICA

Musica in coppia come entrare nel mondo delle vibrazioni, della musica e del ritmo. Bambini e genitori si divertiranno ad interagire insieme giocando con le note. Affiatamento, armonia e complicità: gli obiettivi del laboratorio. Non servono conoscenze musicali.

Durata: 20 minuti

Partecipanti: 10 (5 bambini e 5 genitori)

Età: dai 3 ai 5 anni.

Laboratorio ad iscrizione

Dove: interno Villa

Orari:

10 – 10.20

10.30 – 10.50

14 - 14.20

17 – 17.20

Sala: 10 - 11 – Piano Secondo

Tutti i laboratori sono organizzati e gestiti da La Casa della Musica - Scuola di musica e di canto con più di 20 anni di esperienza con 6 sedi a Padova, Arcella, Legnaro, Stra e Mellaredo di Pianiga.

LETTURA di FAVOLE (attività libera senza iscrizione)

Il gruppo di lettura Favolando di Saonara proporrà una serie di letture animate per far entrare i bimbi nella magia delle fiabe.

Animazione speciale dedicata alla storia della nascita del Giardino di Giorgio: parco di 11 ettari che sorgerà a Noventa Padovana.

Laboratorio non ad iscrizione ma con un limite massimo di partecipanti di 30 persone

Durata: 20 minuti

Previsti due incontri

Età: dai 3 agli 11 anni

Orari: 11 e 14

Dove: Piano nobile

LABORATORI DI DISEGNO: Coloriamo il futuro ma facciamolo insieme

Coloriamo il futuro ma facciamolo insieme…come colorare uno stesso disegno tra genitori e figli, a tempi alterni, senza sapere cosa farà l’uno e cosa farà l’altro, quali colori e quali idee possiede.

L’immaginazione segue vie assolutamente personali ma nel partecipare allo stesso disegno, oltre alle nostre idee dobbiamo lavorare anche con quello che l’altra persona ci lascia.

Immaginare, accogliere le idee altrui e saper tirarne fuori il meglio.

Pronti alla sfida?

Dove: interno Villa

Partecipanti: 10 (5 bambini e 5 genitori)

Età: dai 5 agli 11 anni

Laboratorio ad iscrizione

Durata: 45 minuti

Dalle 10 alle 10.45

Dalle 14 alle 14.45

Dalle 17 alle 17.45

Docente: Matteo Toninato

Sala: 12 – 13 - 14 Secondo Piano

LABORATORIO ALLA SCOPERTA DEI TESORI DI VILLA VALMARANA

Quali segreti nasconde una villa che sorge sulle rovine di un castello medievale? sapranno genitori e bambini insieme scoprire bellezze e curiosità di questa dimora storica, senza essere intrattenuti dai racconti della Contessa Elena Vendramin Calergi Valmarana, ultima proprietaria della Villa e il suo dispettoso maggiordomo?

Durata singolo laboratorio 30 minuti

Durata nella giornata: 4 ore

Dove: interno Villa

Partecipanti: 10 (5 bambini e 5 genitori)

Età: dai 3 agli 11 anni

Laboratorio ad iscrizione

Dalle 10.30 alle 11

Dalle 11.30 alle 12

Dalle 12 alle 12.30

Dalle 12.30 alle 13

Dalle 13 alle 13.30

Dalle 16.45 alle 17.15

Dalle 17.15 alle 17.45

LABORATORIO SENSORIALE: La musica allo specchio

Come capire istintivamente cosa ci piace e cosa no utilizzando la musica e i sensi.

Attraverso l'ascolto di musiche diverse, il supporto di immagini e video, bambini/e e genitori utilizzeranno i sensi per orientare le loro scelte divertendosi a scoprire i loro gusti.

Docente: Daniele Martini

Durata singolo laboratorio 30 minuti

Durata nella giornata: 2 ore

Dove: interno Villa

Partecipanti: 4 (2 bambini + 2 genitori)

Età: 8 – 11 anni

Laboratorio ad iscrizione

Dalle 11 – 11.30

Dalle 11.30 alle 12

Dalle 12 alle 12.30

Dalle 12.30 alle 13

Sala 12-13-14: Secondo Piano

LABORATORIO Cosa nasconde la torre?

Vestitevi comodi perché genitori e bambini si sfideranno giocando insieme. A costruire la torre più alta possibile, ma la cosa interessante sarà scoprire con cosa…

Durata singolo laboratorio 1 ora

3 turni: 10 - 11; 11-12 - 12-13

Dove: interno Villa

Partecipanti: 18 (9 bambini + 9 genitori)

Età: 3 – 6 anni

Laboratorio ad iscrizione

Sala 9 Secondo Piano

Impastiamo a quattro mani

Piccolo corso di cucina dove bambini e genitori insieme impareranno a preparare e decorare piccole creazioni da forno dolci e salate.

Docente: Clara Franceschini

Durata:1 e 30 minuti

Orario

Dalle ore 10 alle ore 11.30

Dalle ore 11.45 alle 13

Dalle ore 14 alle 15.30

Dalle 16.15 alle 17.45

Età

Dai 6 agli 11 anni

Partecipanti: 10 (5 bambini + 5 genitori)

Dove: Presso gli spazi esterni della Villa – Associazione Bottega del Cigno.

GONFIABILI

Castelli, pirati, draghi per far divertire, saltare, correre bambini e bambini, in un angolo interamente dedicato ai giochi gonfiabili.

Dove: Dislocati negli spazi esterni della Villa e del Parco della Scuola Grimani.

BEVANDE E CIBO

L’evento vedrà la collaborazione della Pro Loco di Noventa Padovana che si occuperà della somministrazione di cibo e bevande.

ORGANIZZAZIONE

Tutta l’organizzazione dell’evento sarà a cura della Fondazione Le Cinque Vie di Giorgio con il supporto e l’affiancamento del Comune di Noventa Padovana e della Pro Loco di Noventa Padovana per la parte di distribuzione di cibo e bevande.

Il Festival del sorriso è un evento promosso ed organizzato dalla Fondazione le Cinque Vie di Giorgio, realtà che attraverso progetti, eventi, corsi, iniziative sociali e culturali promuove la crescita personale per tutte le età.

ll biglietto d'ingresso ti darà modo di godere delle tante attività della giornata come: il concerto (doppio appuntamento ore 15 e ore 16), la lettura delle favole nel piano nobile della Villa (ore 11 e 14), la visita della Villa, la possibilità di giocare e saltare sui gonfiabili, pranzare allo stand gastronomico della Pro loco, gustare le castagne e frutti autunnali, o semplicemente bere una birra, una bibita o un caffè.

Il biglietto d'ingresso è valido sia per le attività libere che per la partecipazione ai laboratori ad iscrizione.

Costi Biglietto bambino/a + genitore 15 euro * (7,5 euro verranno devolute al progetto de Il Giardino di Giorgio)

Biglietto famiglia 22 euro (11 euro verranno devolute al progetto de Il Giardino di Giorgio)

Biglietto singolo 10 euro (5 euro verranno devolute al progetto de Il Giardino di Giorgio)