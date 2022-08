Festival "Sperimentando" dell'associazione Teatro invisibile, benessere al Parco Iris

L'associazione Teatro invisibile propone un festival dedicato alle pratiche per la cura di sé, la salute e il benessere.

Vengono realizzate iniziative per diverse fasce d'età pensate per riattivare la connessione con la natura, il benessere personale e lo stare insieme in modo piacevole, con spettacoli e concerti.

Iniziativa realizzata con il contributo del Comune di Padova nell’ambito del progetto "La città delle idee".

Appuntamenti al Parco Iris il 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28 settembre. Scarica il programma completo

Tutti gli eventi sono a partecipazione gratuita. E' possibile prenotare tramite circuito Eventbrite.

Per informazioni

Teatro invisibile

email info@teatroinvisibile.it

pagina Facebook