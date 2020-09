Festival dello sviluppo sostenibile, tutti gli appuntamenti a Padova

Il Festival dello Sviluppo Sostenibile, promosso dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) in sinergia con un’importante rete di partner, è la più grande iniziativa a livello nazionale per la promozione dei temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale. Il Festival, realizzato con il coinvolgimento della comunità accademica e la collaborazione del Comune di Padova, ha un ricco cartellone di iniziative su scala locale e nazionale: convegni, workshop, mostre, spettacoli e molto altro. Si propone di coinvolgere cittadini, imprese e istituzioni nella costruzione di un background culturale ed economico che consenta l’attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e il raggiungimento, a livello nazionale, dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

La quarta edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, prevista inizialmente tra maggio e giugno, è stata riprogrammata a causa della pandemia Covid-19 per il periodo fra il 22 settembre e l’8 ottobre 2020 in una veste caratterizzata da una dimensione più internazionale, grazie alla collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e al coinvolgimento delle sedi diplomatiche italiane e degli istituti di cultura all’estero. Viene così data voce, anche a livello internazionale, all’impegno dell’Italia per lo sviluppo sostenibile, in un periodo storico in cui le basi di quanto costruito a livello economico, sociale e ambientale vengono messe in crisi dall’emergenza sanitaria globale in corso.

Le iniziative proposte sono pensate per coinvolgere il grande pubblico prevalentemente attraverso l’utilizzo di piattaforme online, consentendo così il rispetto delle norme sanitarie prescritte per il contenimento dell’epidemia.

Per informazioni: sostenibilita@unipd.it

Programma edizione 2020

Prima settimana: 22-25 settembre

MARTEDì 22 SETTEMBRE

10 | Online

Gli effetti rigeneranti della natura. La relazione tra ambienti naturali e benessere (Obiettivi 3, 11, 15)

Numerosi studi nell'ambito della Psicologia ambientale hanno evidenziato lo stretto legame tra mondo naturale e benessere individuale e sociale. A partire da una definizione bio-psico-sociale di salute si esporranno evidenze sperimentali sulla relazione tra verde e benessere, con un’analisi dei meccanismi psicologici, fisiologici e ambientali che ne stanno alla base.

Link Zoom: https://unipd.zoom.us/j/99937450047

16.30 | Online

Come può l'orientamento essere un dispositivo di lotta alle disuguaglianze? ...nuove vie, nuove fatiche, nuove abilità (Obiettivi 4, 8, 10)

Il seminario, organizzato dal La.R.I.O.S. - Laboratorio di Ricerca e Intervento per l'Orientamento alle Scelte, è rivolto a studiosi e studiose, insegnanti e professionisti/e dell’orientamento. In sintonia con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e si prefigge di far riflettere sulle vie e sulle azioni di orientamento che si dovranno intraprendere, sulle nuove abilità da acquisire, sulle fatiche da spendere con urgenza, se si vuole che l'orientamento diventi dispositivo per abbattere le disuguaglianze nei contesti formativi, sociali e lavorativi.

Link Zoom: https://unipd.zoom.us/j/97874166753

17 | Online

Arte di plastica. Uso artistico di un materiale controverso (Obiettivi 4 e 12)

Nell’ambito degli incontri organizzati dal Centro di Ateneo per i Musei, Giovanni Bianchi, docente del Dipartimento dei Beni culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica, ripercorre l’evoluzione di modalità e significati dell’impiego della plastica nell’arte, dagli anni Sessanta ai nostri giorni.

Zoom Meeting ID: 996 8285 9811

18.30 e 21 | Gabinetto di Lettura, piazza Insurrezione 4

Da consumatori a cittadini: il potere delle scelte finanziarie (Obiettivi 11, 3)

L’Osteria Volante propone una serie di dialoghi alla ricerca di alternative concrete e accessibili per operare scelte d’acquisto più sostenibili e consapevoli. Un ciclo di cinque incontri, simbolicamente rappresentati dai cinque elementi che costituiscono il mondo che ci appare (terra, acqua, aria, fuoco, spirito), tenterà di guidarci in un percorso di risveglio e di presa di coscienza. Due i dialoghi proposti nel corso di questo primo appuntamento:

h. 18.30 - Scelte sulla mobilità: Dialogo con il gruppo SustainABILITY

h. 21 - Scelte sui servizi finanziari: Dialogo con Alberto Lanzavecchia, docente di finanza etica

Per partecipare è richiesta la registrazione.

22 SETTEMBRE - 8 OTTOBRE

MERCOLEDì 23 SETTEMBRE

15 | Online

Inclusione e disabilità psichiatriche (Obiettivi 3, 8, 10)

Con questo webinar si vuole condividere una serie di riflessioni svolte a proposito del binomio ‘Inclusione e disabilità psichiatriche’ nell’ambito dell'Università di Padova, quale espressione delle politiche attive in materia di inclusione.

Il webinar è gratuito, su iscrizione. All'iscrizione fanno seguito indicazioni specifiche per la partecipazione.

17 | Online

Un mondo a energia solare? I fotoni e le loro applicazioni per il risparmio energetico (Obiettivi 4 e 7)

Nell’ambito degli incontri organizzati dal Centro di Ateneo per i Musei, Paolo Ochner, dell’Osservatorio Astronomico di Asiago ripercorre le principali tappe storico-scientifiche legate all’impiego dell’energia contenuta nella luce del Sole per convertirla in forme utili nella vita quotidiana di tutti noi.

Zoom Meeting ID: 935 0459 9873

GIOVEDì 24 SETTEMBRE

16 | Online

Forest therapy e Agricoltura Sociale: gestire gli spazi naturali per il nostro benessere (Obiettivi 3, 11, 15)

Il tema della connessione esistente tra natura, benessere e salute sta diventando sempre più rilevante, soprattutto dopo la recente epidemia di Covid-19 e c’è un crescente interesse per l’impatto positivo che le soluzioni basate sulla natura (NbS Nature-based solutions) hanno sulla salute delle persone. Diventa quindi essenziale capire come promuovere e sostenere iniziative di Green Care che possano contribuire ad alleviare alcuni fenomeni tipici della nostra società come lo stress, l’esclusione sociale di alcune categorie, le malattie mentali, ecc. Da queste riflessioni nasce il desiderio dei nostri partner italiani (il Dip. TESAF dell’Università degli Studi di Padova ed Etifor) di partecipare al Festival dello Sviluppo Sostenibile con un evento online che dedicato proprio ad approfondire queste tematiche.

Iscrizioni

16.45 | Palazzo Bo, Aula Nievo

Con l’arte per la sostenibilità Obiettivi 12, 15, 16)

Incontro conclusivo del progetto “Maps. Itinerari artistici per comprendere il futuro”

Dopo la proiezione del video con il racconto del percorso svolto per la realizzazione delle 5 installazioni interattive - Persone, Pianeta, Pace, Partnership, Prosperità - realizzate con gli studenti dell’Università di Padova, i partner del progetto e alcune studentesse partecipanti dialogheranno sull’importanza di coniugare linguaggi diversi per promuovere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e favorire l’adozione di nuove convinzioni, nuovi atteggiamenti e nuovi stili di vita.

Per partecipare è necessaria l'iscrizione inviando una email a: maps@associazionedirittiumani.it

17 | Online

Energia Green sotto i nostri piedi. La risorsa geotermica per climatizzare le nostre case (Obiettivi 4, 7, 11)

Nell’ambito degli incontri organizzati dal Centro di Ateneo per i Musei, Antonio Galgaro, docente del Dipartimento di Geoscienze, propone una carrellata di esempi che dimostrano l’efficacia e la sostenibilità dell’applicazione della risorsa geotermica, una delle fonti energetiche rinnovabili più promettenti.

Zoom Meeting ID: 927 1211 0732

17.30 | Sala Paladin di Palazzo Moroni

Parlare dei diritti umani in Italia. Presentazione dell’annuario italiano dei diritti umani 2020 (Obiettivo 16)

L'Annuario italiano dei diritti umani è una pubblicazione periodica curata dal Centro diritti umani dell'Università di Padova. L'Annuario intende, di anno in anno, fare il punto su come il sistema internazionale di monitoraggio dei diritti umani valuta l'azione dell'Italia, per favorire un dibattito informato e trasparente su questo fondamentale aspetto della vita pubblica.

L'evento si inserisce nell'ambito della III edizione di Solidaria – La città della solidarietà, promossa dal Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova che si svolgerà a Padova dal 21 al 27 settembre 2020.

Per la partecipazione è richiesta l'iscrizione online.

VENERDì 25 SETTEMBRE

17 | Online

Cetacei e tartarughe in pericolo. Quando la vera minaccia è l’uomo (Obiettivi 4,14, 15)

Nell’ambito degli incontri organizzati dal Centro di Ateneo per i Musei, Guido Pietroluongo, docente del Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione, racconta il lavoro di indagine portato avanti dal gruppo di ricerca del dipartimento per identificare le principali problematiche che portano centinaia di cetacei e tartarughe a spiaggiarsi oggi anno. Un lavoro affiancato da un altrettanto intenso impegno per identificare le più efficaci strategie di conservazione e sostenibilità, attraverso progetti internazionali e multidisciplinari.

Zoom Meeting ID: 940 0423 3077

20.30 | Multisala Pio X – MPX, via A. F. Bonporti, 22, Padova

Tropico del Caos e cambiamenti climatici (Obiettivi 13, 16)

Evento promosso da Banca Etica e FairTrade Italia in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Padova. “Tropico del caos” è un documentario di voci geograficamente lontane che ci impongono di riflettere su quello che avviene accanto a noi. Alla proiezione del film seguirà un dibattito tra: Angelo Loy regista, Filippo Ivardi, direttore di Nigrizia, Matteo Crivellaro ufficio consulenza investimenti Esg di Banca Etica, Eleonora Di Maria Università di Padova. Modera Paolo Pastore, direttore di Fairtrade Italia

Per partecipare: eventbrite oppure scrivere a: git.padova@bancaetica.org

Seconda settimana: 28 settembre - 3 ottobre

LUNEDì 28 SETTEMBRE

13 | Online

Wild bees, importance and conservation opportunities in Padua / Api selvatiche, importanza e opportunità di tutela a Padova (Obiettivo 15)

Incontro in lingua inglese

L’importanza dell’impollinazione delle api per le coltivazioni è ampiamente riconosciuta. Tuttavia in questi ultimi anni è stata osservata, soprattutto in Europa e Nord America, la mancanza di colonie organizzate di api da miele. Secondo la Lista Rossa Europea delle Specie, alcuni di questi impollinatori sono a rischio. Non esistono molte informazioni disponibili sulle specie europee, così come la conoscenza della loro importanza nei sistemi agricoli e quindi nella filiera di cibo è bassa. Questa presentazione ha lo scopo di sollevare questo problema e portarlo a conoscenza pubblica, con riferimento alla zona di Padova e alla regione del Veneto.

Evento condotto da un gruppo di lavoro di studentesse del corso di laurea magistrale in Local Development, seguito da un workshop dinamico con giochi e quiz.

Link Zoom: https://unipd.zoom.us/j/7397420932

17 | Online

Sostenibilità e volontariato ambientale: riflessioni sugli aspetti sociali (Obiettivo 17)

Incontro nell’ambito di Padova Capitale Europea del Volontariato con rappresentanti del mondo del volontariato ambientale attivo sul territorio.

Giorgio Osti, docente di Scienze Sociologiche dialogherà con Luigi Lazzaro e Teresa Griggio (Legambiente Padova) sulle attività ed i risvolti sociali connessi all'azione di volontariato per lo sviluppo sostenibile. Coordina Paolo Giardullo, docente di Scienze Sociologiche.

Modalità di partecipazione: pagina Instagram del Corso di laurea www.instagram.com/sociologia_unipd

17 | Online

Colori per la natura. Dipingere con sostenibilità (Obiettivi 4,15, 12)

Nell’ambito degli incontri organizzati dal Centro di Ateneo per i Musei, Rossella Marcucci, conservatrice del Museo Botanico dell’Università di Padova, ripercorre la storia della produzione dei colori, dalle tecniche di estrazione dei pigmenti da animali, minerali e piante fino alla sintesi, nei laboratori ottocenteschi, dei colori artificiali.

Zoom Meeting ID: 935 0010 3989

MARTEDì 29 SETTEMBRE

11 | Online

Debellare la povertà educativa

Ciclo di webinar "La filiera sostenibile del capitale umano". Il capitale umano del futuro si costruisce a partire dai primi step della filiera educativo-scolastica. Per questa ragione, la povertà educativa negli anni della scuola dell’infanzia e primaria può compromettere il futuro delle nuove generazioni e lo sviluppo sostenibile delle nostre società.

Iscrizione

17 | Online

Incursioni museali. Modi sostenibili (e non convenzionali) di andar per musei

con Isabella Colpo, conservatrice del Patrimonio storico artistico dell'Università di Padova, ogni pomeriggio live su Zoom. una sorta di visita virtuale attraverso opere cinematografiche, video musicali e pubblicità che parlano di musei.

18.30 e 21| Gabinetto di Lettura, piazza Insurrezione, 4

Da consumatori a cittadini: il potere delle scelte finanziarie (Obiettivi 12, 7)

L’Osteria Volante propone una serie di dialoghi alla ricerca di alternative concrete e accessibili per operare scelte d’acquisto più sostenibili e consapevoli. Un ciclo di cinque incontri, simbolicamente rappresentati dai cinque elementi che costituiscono il mondo che ci appare (terra, acqua, aria, fuoco, spirito), tenterà di guidarci in un percorso di risveglio e di presa di coscienza. Due i dialoghi proposti nel corso di questo secondo appuntamento:

- h. 18.30 > Scelte sulle spese alimentari: Dialogo con Gianni Tamino

- h. 21 > Scelte sull’acquisto di energia: Dialogo con Marco Costa

Per partecipare è richiesta la registrazione.

MERCOLEDì 30 SETTEMBRE

16 | Online

Il lavoro che ci (a)spetta

Ciclo di webinar "La filiera sostenibile del capitale umano". Difficile immaginare oggi sia quali saranno i nuovi lavori del prossimo decennio sia come cambieranno i lavori di oggi nel giro di dieci anni. Oggi, però, milioni di persone devono decidere cosa e come prepararsi per il mondo del lavoro. Quale formazione per un percorso professionale sostenibile (e soddisfacente)?

Iscrizione

17 | Online

Giocattoli. La sostenibilità nella produzione di ieri e di oggi (Obiettivi 4, 12)

Nell’ambito degli incontri organizzati dal Centro di Ateneo per i Musei, Mara Orlando, conservatrice del Museo dell’Educazione dell’Università degli Studi di Padova, ripercorre la storia dei materiali utilizzati per la produzione dei giocattoli, da quelli naturali quali legno, cotone e lana del passato fino all’avvento della latta, della plastica e delle fibre sintetiche. La sostenibilità impone oggi la scelta di materiali ecocompatibili e il ricorso al riciclo, stimolando anche la creatività.

Zoom Meeting ID: 936 8275 5544

GIOVEDì 1 OTTOBRE

17 | Online

Marmolada: quali confini? Storia, geografia ed economia di un ghiacciaio che muore (Obiettivi 4, 13)

Nell’ambito degli incontri organizzati dal Centro di Ateneo per i Musei, l’evento propone una presentazione e discussione dei dati e riflessioni emersi in occasione della recente campagna glaciologica partecipata promossa dal Museo di Geografia in collaborazione con il Comitato Glaciologico Italiano nell'ambito dell'iniziativa della Carovana dei Ghiacciai organizzata da Legambiente. Intervengono Mauro Varotto e Alberto Lanzavecchia, docenti dell’Università di Padova ed esperti di geografia ed economia montana. Anima il dibattito Giovanni Donadelli, conservatore del Museo di Geografia dell'Università di Padova.

Zoom Meeting ID: 965 9108 1933

20.30 | Online

Proiezione di "Mustang" di Deniz Erguven (Obiettivo 5)

Evento nell’ambito della Rassegna cinematografica "Riprendiamoci l'Europa" a cura del Centro di Documentazione Europea dell’Università di Padova.

Dal 2007, il Parlamento Europeo assegna annualmente il premio Lux ad un film di produzione europea. Gli obiettivi del premio sono di contribuire al dibattito pubblico sull'integrazione europea. La rassegna propone la proiezione di film finalisti al Premio Lux negli ultimi anni e legati ai temi dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Il film di Deniz Erguven in proiezione sarà occasione di una riflessione sulla parità di genere (Obiettivo 5 dell'Agenda 2030).

Le proiezioni hanno luogo nella sala virtuale di Mymovies live e saranno seguiti da un dibattito con la partecipazione di docenti dell'Università di Padova e rappresentanti delle istituzioni europee. Il numero di posti è limitato.

Per ottenere il link per la visione del film e per il dibattito seguente, è necessario confermare la propria presenza entro il giorno prima della proiezione, mandando un'email al Centro di Documentazione Europea: cde@unipd.it

VENERDì 2 OTTOBRE

17 | Online

Fuori dalla trappola: più lavori ricchi, meno lavori poveri

Ciclo di webinar "La filiera sostenibile del capitale umano". Da una parte, ci sono gli sforzi per formare le competenze e valorizzare le persone. Dall’altro, ci sono il lavoro dignitoso e il ruolo di Parti Sociali e imprese per raggiungerlo. In mezzo, c’è il solco tra lavori poveri e ricchi (per contenuti, tutele e reddito). Cosa fare per accompagnare milioni di persone nella transizione verso nuovi lavori e vecchi lavori rinnovati?

Iscrizione

17 | Online

Storie da un mondo plastic free. Spunti di sostenibilità in una collezione museale (Obiettivi 4, 11, 12, 15)

Come può una collezione museale parlare di sostenibilità? Ad esempio, puntando l’attenzione sulle materie prime che si usavano per realizzare gli oggetti in contesti tradizionali pre-industriali, prima dell’introduzione dei materiali artificiali. Da questo spunto di riflessione è nato il progetto video Plastic Free, che mira non solo a far conoscere da vicino alcuni reperti della collezione etnografica del Museo di Antropologia, ma anche a stimolare la riflessione sulla possibilità di usare materiali naturali per la realizzazione di oggetti d’uso quotidiano. Evento Nell’ambito degli incontri organizzati dal Centro di Ateneo per i Musei, Intervengono: Nicola Carrara, conservatore del Museo di Antropologia dell’Università di Padova e Elisa Dalla Longa, archeologa e assegnista di ricerca presso il Centro di Ateneo per i Musei.

Zoom Meeting ID: 938 4796 0207

SABATO 3 OTTOBRE

9.30 - 13 | Online

Per un’ecologia filosofica (Obiettivo 17)

Progetto del gruppo di ricerca Metamorfosi del Trascendentale, con il contributo del FiSPPA

Per un'ecologia filosofica è un progetto del gruppo di ricerca Metamorfosi Del Trascendentale che intende porre in dialogo la filosofia e l'ecologia compresa come problema etico, politico, scientifico e tecnologico. Esso propone i contributi di docenti, assegnisti e dottorandi del Dipartimento FISPPA: G. Rametta, F. Grigenti, S. Aurora, G. Gambaro, A. Colombo, W. Pilati e S. Lisco

ID ZOOM 542-563-2672

10.30 | Cinema Teatro REX, via Sant’Osvaldo, 2, Padova

L’ingegneria tra ambiente e società (Obiettivi 9, 11)

Presentazione video e pubblicazione sulla ricerca ICEA

Presentazione del progetto: "L'ingegneria tra ambiente e società: la ricerca in ICEA" che prevede la proiezione di un video e la presentazione di una pubblicazione sulle attività di ricerca del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell'Università di Padova attraverso le due dimensioni in cui si sviluppa la disciplina dell’ingegneria: l’ambiente costruito e l’ambiente naturale.

Partecipazione su registrazione sino ad esaurimento posti della sala, secondo le misure di prevenzione anti-Covid prescritte dalle norme regionali vigenti.

Per informazioni: comunicazione@dicea.unipd.it

Terza settimana: 5-9 ottobre

LUNEDì 5 OTTOBRE

10-12.30 | Online

Costruiamo relazioni, costruiamo la cooperazione (Obiettivo 16)

Il Settore Servizio Civile dell'Università di Padova, che tra i suoi obiettivi persegue anche la formazione di giovani cittadine e cittadini alla cooperazione, alla pace e alla non violenza, propone un laboratorio aperto a tutta la cittadinanza per aumentare la propria consapevolezza ed acquisire strumenti teorici e pratici della comunicazione nonviolenta. Verranno illustrati il metodo della comunicazione nonviolenta di Marshall B. Rosemberg, le principali teorie a sostegno di una comunicazione empatica tra le persone, i vantaggi della comunicazione nonviolenta per gli adulti di oggi e di domani, nelle relazioni professionali e nella vita quotidiana.

Al momento dell'iscrizione verrà richiesto di compilare un breve questionario anonimo sulle aspettative ed eventuali richieste in merito al laboratorio.

Link Zoom: https://unipd.zoom.us/j/93028150440

17 | Online

I motori elettrici. Un’invenzione padovana? (Obiettivi 4,7)

Nell’ambito degli incontri organizzati dal Centro di Ateneo per i Musei, Sofia Talas, conservatrice del Museo di Storia della Fisica, racconta le vicende di uno dei primi inventori di motori elettrici al mondo, Salvatore Dal Negro, professore di fisica presso l’Università di Padova, attraverso i prototipi originali oggi conservati al Museo di Storia della Fisica di Padova.

Zoom Meeting ID: 924 5251 4684

21 | Tearo Verdi, via dei Livello 32, Padova

AquaDueO Un pianeta molto liquido (obiettivo 6)

La Banda Osiris e Telmo Pievani sono i protagonisti di un viaggio musicale, tanto scanzonato nei toni quanto profondo nei contenuti, attraverso i problemi che affliggono il nostro pianeta. La Banda e il professore vogliono dimostrare che il nostro mondo è ormai con l’acqua alla gola. Partecipazione su iscrizione.

MARTEDì 6 OTTOBRE

16 | Online

Cambiamenti Climatici e Foreste: una sfida per la Sostenibilità (obiettivo 13)

L’incontro, organizzato dal Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali dell’Università di Padova, approfondisce le tematiche legate agli effetti dei cambiamenti climatici sulle foreste.

Negli ultimi anni si sta assistendo ad un estremizzazione del clima: aumento della temperatura, periodi prolungati di siccità, aumento dell’intensità delle precipitazioni, fenomeni violenti più frequenti. Gli effetti dei cambiamenti climatici sono sempre più evidenti e le foreste, che hanno un ruolo importante nel ciclo globale del carbonio, sono particolarmente esposte a questi mutamenti.

Il rischio è che la produttività degli ecosistemi cambi significativamente con ripercussioni gravi sui “servizi” che l’uomo richiede alle foreste.

Moderatore: Paolo Tarolli (docente in gestione integrata dei bacini idrografici, Università di Padova)

Relatori: Tommaso Anfodillo (docente in ecologia, Università di Padova), Emanuele Lingua (docente in gestione forestale e incendi boschivi, Università di Padova), Michele Da Pozzo (direttore Parco Dolomiti d’Ampezzo)

Link Zoom: https://unipd.zoom.us/j/97491125352

17 | Online

La città del capitale umano

Ciclo di webinar "La filiera sostenibile del capitale umano". La città supporta lo sviluppo del capitale umano mettendo in comunicazione persone e cose. Come? Azionando due leve: la prima è la sostenibilità dei modi dell'accessibilità e, quindi, dell'inclusione; la seconda è l’attivazione di relazioni non scontate fra ciò che è mobile (capitali, lavoro, mercati) e ipermobile (abitanti delle regioni urbane) è ciò che è immobile (spazio fisico, beni urbani culturali, ambientali e dei servizi, popolazioni escluse dai circuiti di valorizzazione).

Iscrizione

17 | Online

Per una medicina sostenibile. Possibile alleanza fra approcci “tradizionali” e approccio scientifico? (Obiettivi 4, 3, 10)

Nell’ambito degli incontri organizzati dal Centro di Ateneo per i Musei, Fabio Zampieri docente di Storia della medicina all'Università di Padova, affronta il tema della validità delle medicine tradizionali, specialmente nei contesti dove, per ragioni economiche o culturali, non sia possibile importare l’approccio medico scientifico di stampo occidentale.

Zoom Meeting ID: 912 5145 3885

20.30 | Online

Proiezione di "Perfect Day", di F. León de Aranoa (Obiettivo 16)

Evento nell’ambito della Rassegna cinematografica "Riprendiamoci l'Europa" a cura del Centro di Documentazione Europea dell’Università di Padova.

Dal 2007, il Parlamento Europeo assegna annualmente il premio Lux ad un film di produzione europea. Gli obiettivi del premio sono contribuire al dibattito pubblico sull'integrazione europea. La rassegna propone la proiezione di film finalisti al Premio Lux negli ultimi anni e legati ai temi dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Il film di F. León de Aranoa in proiezione sarà occasione di una riflessione su pace, giustizia e istituzioni solide (Obiettivo 16 dell'Agenda 2030).

Le proiezioni hanno luogo nella sala virtuale di Mymovies live e saranno seguiti da un dibattito con la partecipazione di docenti dell'Università di Padova e rappresentanti delle istituzioni europee. Il numero di posti è limitato.

Per ottenere il link per la visione del film e per il dibattito seguente, è necessario confermare la propria presenza entro il giorno prima della proiezione, mandando un'email al Centro di Documentazione Europea: cde@unipd.it

21-23 | Online

Da consumatori a cittadini: il potere delle scelte finanziarie (obiettivo 8)

L’Osteria Volante propone una serie di dialoghi alla ricerca di alternative concrete e accessibili per operare scelte d’acquisto più sostenibili e consapevoli. Un ciclo di cinque incontri, simbolicamente rappresentati dai cinque elementi che costituiscono il mondo che ci appare (terra, acqua, aria, fuoco, spirito), tenterà di guidarci in un percorso di risveglio e di presa di coscienza. Due i dialoghi proposti nel corso di questo primo appuntamento:

h. 21 - Scelte sulla finalità del lavoro: Dialogo con Marco Peroni

Per partecipare è richiesta la registrazione.

MERCOLEDì 7 OTTOBRE

17 | Online

NegriCidade. Sotto l’asfalto della città dei bianchi le memorie rimosse dei neri (Obiettivi 4, 10)

Nell’ambito degli incontri organizzati dal Centro di Ateneo per i Musei, l’evento è dedicato a NegriCidade, progetto promosso dal Museo dei quilombos urbani e delle favelas di Belo Horizonte, una delle prime città brasiliane costruite su un progetto di modernità e benessere per i nuovi ricchi cittadini bianchi e di allontanamento e rimozione per i discendenti di quegli africani schiavizzati che per quasi due secoli avevano abitato il villaggio minerario di Curral Del Rey. Intervengono: Giuliana Tomasella, presidente Centro di Ateneo per i Musei e professoressa nel Dipartimento dei Beni Culturali; Padre Mauro Silva, fondatore e curatore del Muquifu, il Museo dei quilombos urbani e delle favelas di Belo Horizonte e Makota Kidoiale, dell’Universidade Federal de Minas Gerais.

Zoom Meeting ID: 970 5980 9781

18-19 | Online

Trasformare la crisi in opportunità? L’emergenza Covid, la crisi economica e il cambiamento climatico nell’agenda politica europea post-2020

WorkshopIl workshop analizza la capacità dell’UE di affrontare le nuove sfide, con il bilanciamento delle priorità economiche, sociali e ambientali nella nuova agenda politica, a fronte delle implicazioni della pandemia COVID-19.

Coordina Paolo Graziano (Università di Padova), parteciperanno al dibattito: Ekaterina Domorenok (Università di Padova), Alessandro D’Alfonso (Servizio di Ricerca del Parlamento europeo), Simone Tagliapietra (Centro di ricerca Bruegel - Bruxelles).

Link Zoom: https://unipd.zoom.us/j/96623348616

18.30 | Online

Di pari passo: educazione oltre il genere (Oviettivo 5)

Il laboratorio è indirizzato a tutti gli adulti che passano del tempo con i bambini. È un’occasione per confrontarsi sull’importanza di trovare il colore che meglio rappresenta ciascun bambino e ciascuna bambina al di là dell’azzurro e del rosa, comunemente usati per identificarli.

Questi colori infatti diventano spesso un’etichetta che veicola aspettative, richieste e ruoli imposti dalla società, che non necessariamente rispecchiano i desideri, le prospettive e le caratteristiche dei singoli bambini e bambine. Il nostro laboratorio vuole contribuire a costruire una bussola utile a orientare le attività educative verso l’accoglienza e la valorizzazione delle differenze individuali, garantendo a ciascun bambino e bambina la possibilità di esprimere il proprio potenziale indipendentemente dai ruoli e dalle aspettative associati al loro genere.

Nicole Ayangma Pontiroli, psicologa specializzata in sessualità e tematiche di genere, laureata in Psicologia Clinica presso l’Università di Padova.

Claudia A. Bellani, psicologa specializzata in neuropsicologia dell’età evolutiva, laureata in Cognitive Neuroscience and Clinical Neuropsychology e attualmente iscritta al corso di laurea magistrale in Culture, Formazione e Società Globale presso l’Università di Padova.

Zoom: https://unipd.zoom.us/j/91282370936 (Meeting ID: 912 8237 0936)

GIOVEDì 8 OTTOBRE

14.30-16.30 | Online

Appalti innovativi e fabbisogni “smart” tra tutela della concorrenza e IP

L’evento, nell’ambito del Corso di laurea in Tecniche e gestione dell’edilizia e del territorio, si propone di affrontare il tema dell’innovazione nel campo degli appalti pubblici, integrando, secondo una visione sistemica, le prospettive economica, ambientale, sociale e“culturale”, superando la visione tradizionale incentrata sulle competenze amministrative.

L’incontro vedrà la partecipazione di docenti universitari e di professionisti provenienti dal mondo delle pubbliche amministrazioni e delle imprese. Tra i relatori: Luca Coin (Settore Mobilità del Comune di Padova), Carlo Pellegrino e Daniela Boso (professori del Dipartimento Icea, Università di Padova). Coordina: Cristiana Benetazzo, docente di Diritto amministrativo, Uiversità di Padova.

Link Zoom: https://unipd.zoom.us/j/99873802632

16 - 18.30 | Online

L’Università in carcere: l’accesso allo studio delle persone detenute (Obiettivo 4)

Presentazione del progetto Università in carcere dell’Università di Padova.

L'incontro presenta il Progetto Università in carcere dell'Università di Padova, attivo presso la Casa di reclusione, e la Conferenza nazionale dei delegati dei Rettori per i Poli universitari penitenziari, rete di Atenei costituitasi per garantire il diritto allo studio universitario alle persone detenute. Intervengono il Presidente della Conferenza Nazionale prof. Franco Prina dell’Università degli Studi di Torino e la delegata al Progetto la prof.ssa Francesca Vianello dell’Università degli Studi di Padova. Testimoniano la propria esperienza tutor e studenti del progetto padovano.

Link Zoom: https://unipd.zoom.us/j/2328608956

17 | Online

Riciclare. La sostenibilità nel mondo antico (Obiettivi 4 e 12)

Nell’ambito degli eventi organizzati dal Centro di Ateneo per i Musei, un incontro a due voci sulla sostenibilità e il riciclo nel mondo antico a diretto confronto con i reperti conservati nel Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte dell’Università di Padova. Intervengono: Alessandra Menegazzi, conservatrice del Museo di Scienze archeologiche e d’Arte dell’Università di Padova e Arturo Zara, dottore di ricerca in Storia, Critica e Conservazione dei Beni Culturali e cultore della materia all’Università di Padova

ZOOM Meeting ID: 977 6672 1909

20.30 | Online

Proiezione di "La donna elettrica", di Benedikt Erlingsson (Obiettivo 7)

Evento nell’ambito della Rassegna cinematografica "Riprendiamoci l'Europa" a cura del Centro di Documentazione Europea dell’Università di Padova.

Dal 2007, il Parlamento Europeo assegna annualmente il premio Lux ad un film di produzione europea. Gli obiettivi del premio sono contribuire al dibattito pubblico sull'integrazione europea. La rassegna propone la proiezione di film finalisti al Premio Lux negli ultimi anni e legati ai temi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Il film di Benedikt Erlingsson in proiezione sarà occasione di una riflessione su energia pulita e accessibile (Obiettivo 7 dell'Agenda 2030).

Le proiezioni hanno luogo nella sala virtuale di Mymovies live e saranno seguiti da un dibattito con la partecipazione di docenti dell'Università di Padova e rappresentanti delle istituzioni europee. Il numero di posti è limitato. Per ottenere il link per la visione del film e per il dibattito seguente, è necessario confermare la propria presenza entro il giorno prima della proiezione, mandando un'email al Centro di Documentazione Europea: cde@unipd.it

GIOVEDì 8 e VENERDì 9 OTTOBRE

XX Congresso Nazionale SIO “Cultura e orientamento: traiettorie per sconfiggere le diseguaglianze e prevenire l’esclusione scolastica e lavorativa” (Obiettivi 10, 8)

In accordo con gli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, il congresso si prefigge di avviare dibattiti e riflessioni sulla valenza sociale dell’orientamento, quale strumento in grado di opporsi alle disuguaglianze e alle condizioni lavorative indecenti, e sul suo contributo alla costruzione di società sostenibili, inclusive e incentrate sulla giustizia sociale.

Il congresso è gratuito e si tiene in videoconferenza sulla piattaforma Zoom; viene inoltre trasmesso in diretta streaming tramite il canale youtube del laboratorio Larios dell’Università di Padova. E' richiesta l'iscrizione.

