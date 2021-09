Festival dello sviluppo sostenibile, tutti gli appuntamenti a Padova

L’edizione 2021 del Festival dello Sviluppo Sostenibile si terrà dal 28 settembre al 14 ottobre, in formato ibrido, in presenza e online per stimolare una riflessione sugli importanti temi che la pandemia ha sollevato. Le iniziative si svolgeranno su tutto il territorio italiano e in rete. Gli eventi che comporranno il calendario della manifestazione potranno svolgersi anche nei "dintorni" del Festival ovvero nella settimana precedente (21-27 settembre) e in quella successiva (15 - 21 ottobre).

Il Festival è la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 dell'Onu e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile. Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU, l’Agenda è costituita da– Sustainable Development Goals, SDGs – inquadrati all’interno di un programma d’azione più vasto costituito da 169 target o traguardi, ad essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030. Gli obiettivi sono: 1: Sconfiggere la povertà - 2: Sconfiggere la fame - 3: Salute e benessere - 4: Istruzione di qualità - 5: Parità di genere - 6: Acqua pulita e servizi igienico-sanitari - 7: Energia pulita e accessibile - 8: Lavoro dignitoso e crescita economica - 9: Imprese, innovazione e infrastrutture - 10: Ridurre le disuguaglianze - 11: Città e comunità sostenibili - 12: Consumo e produzione responsabili - 13: Lotta contro il cambiamento climatico - 14: Vita sott’acqua - 15: Vita sulla Terra - 16: Pace, giustizia e istituzioni solide -17: Partnership per gli obiettivi.

L’Università di Padova che ha creato e promuove il progetto “UniPadova Sostenibile”, quale contenitore e catalizzatore di iniziative finalizzate alla sostenibilità, si propone da un lato di coordinare e dare visibilità a tutte le azioni organizzate dall’Ateneo in tema di sostenibilità, coinvolgendo l’intera comunità universitaria, da studenti e personale sino agli organi di governo dall’altro favorisce e sostiene l’avvio di nuove iniziative, lo sviluppo e l’implementazione di buone pratiche, il loro trasferimento e divulgazione all’interno della comunità universitaria e all’esterno, sul territorio. È proprio in conformità alla propria tradizione, che data dal 1222 ed è riassunta nel motto “Universa Universis Patavina Libertas”, che l'Ateneo “promuove l’elaborazione di una cultura fondata su valori universali quali i diritti umani, la pace, la salvaguardia dell’ambiente e la solidarietà internazionale” (art. 2 dello Statuto).

L’Università di Padova ha dunque nel suo Dna l’attenzione alla sostenibilità e in questo contesto l'Ateneo promuove il Festival dello Sviluppo sostenibile con un ricchissimo programma di iniziative e proposte dal 28 settembre al 14 ottobre.

L’Università di Padova partecipa dal 2018 al Festival dello Sviluppo Sostenibile, promosso da ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile). Per questa edizione del Festival l’Università di Padova ha realizzato un cartellone di più di 40 eventi tra conferenze, seminari e workshop. Le iniziative sono state realizzate con il contributo di tutta la comunità accademica e studentesca, e in collaborazione con il Comune di Padova. Da segnalare, tra gli altri appuntamenti, l’inaugurazione del CEWMS – Centro studi sull’Economia Circolare – risultato della collaborazione di oltre 40 docenti e ricercatori di diversi dipartimenti, che si propone di diventare un punto di riferimento e di discussione sui temi legati all’economia circolare e alla sostenibilità. Numerosi appuntamenti saranno dedicati alla tematica dell’energia, della transizione energetica e degli effetti che questa potrà avere sulla vita di tutti. Il 1 ottobre nell’evento “Politiche per la transizione energetica ed effetti redistributivi” organizzato dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali verrà discusso l’effetto che queste misure avranno sulla spesa delle famiglie. Venerdì 8 ottobre nell’evento “La transizione energetica siamo noi”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Statistiche, si proverà a capire che cosa possiamo prendere dal passato per progettare il futuro. Altra tematica sulla quale vari eventi porranno l’attenzione è la salute e la medicina: dall’uguaglianza di genere ai diritti dei bambini, fino alla presentazione di studi specifici. Il 14 ottobre nell’evento “Accademia e sanità verso l’uguaglianza di genere”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche, si discuterà di parità di genere, ancora più complicata nelle carriere sanitarie. Il 6 ottobre nell’evento “Un ospedale a misura di bambino”, organizzato dal Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, il tema centrale sarà la Carta dei Diritti del bambino in ospedale. Il 12 ottobre nell’evento “Eradicazione del virus dell’Epatite C nella prevenzione dell’evoluzione della malattia epatica e dello sviluppo di epatocarcinoma”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche, si discuterà dell’obiettivo dell’Agenda 2030 che riguarda questo virus. Per diffondere la cultura della sostenibilità e contribuire a mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, il Centro di Ateneo per i Musei propone un itinerario virtuale in 17 tappe alla scoperta delle storie di CAMbiamento, che le sue collezioni possono stimolare, e una serie di appuntamenti online e in presenza per conoscere e dare vita insieme ai 17 Obiettivi dell’Agenda 2030. “Gli Itinerari del CAMbiamento” una mostra virtuale alla scoperta degli stimoli di riflessione, che il patrimonio museale può offrire su temi d’attualità. Numerose sono le attività proposte per le scuole, sia in modalità online, che in presenza a scuola o al museo. Sono presenti inoltre anche alcune conferenze per tutti, gratuite e su prenotazione, che porranno l’attenzione su diversi aspetti, tra i quali anche il futuro dei musei. Altri eventi ancora porranno l’attenzione sulla scuola. Il 30 settembre nell’evento “Quanto rumore, non riesco a concentrarmi”, organizzato dal Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, si discuterà di comfort acustico nelle classi scolastiche. Il 1 ottobre nell’evento “Insegnanti di qualità per un insegnamento di successo” organizzato dal Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e Dipartimento di Psicologia Generale, si discuterà dell’importanza di avere insegnanti qualificati per favorire l’apprendimento e garantire pari opportunità alle giovani generazioni. Non mancano anche le proposte di studentesse e studenti, ad esempio le due iniziative proposte dall’associazione Osteria Volante a.p.s., che riguardano lo sviluppo sostenibile in Uganda e la parità di genere nelle materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Anche quest'anno, l'obiettivo dell’Ateneo è quello di coinvolgere l'intera comunità universitaria in un cartellone di eventi che andrà ad integrarsi con le proposte del Comune di Padova. Le iniziative proposte sono pensate per coinvolgere il grande pubblico prevalentemente attraverso l’utilizzo di piattaforme online, consentendo così il rispetto delle norme sanitarie prescritte per il contenimento dell’epidemia.

SITO FESTIVAL SVILUPPO SOSTENIBILE UNIPD: https://www.unipd.it/sostenibile/festival-sviluppo-sostenibile

Per informazioni: sostenibilita@unipd.it

SPOT UFFICIALE DELLA 5° EDIZIONE NAZIONALE: https://youtu.be/TAkHiz0hhCI

Martedì 28 settembre

18.30 | Museo di Storia della Fisica “G. Poleni”, via Loredan, 10

Padova precursore dell’energia pulita? I motori elettrici padovani all’inizio dell’800, con Sofia Talas

Mercoledì 29 settembre

10 - 13 | Online

Ambiente, salute e benessere psicologico: quale relazione? (Obiettivo 3)

Il modello ecologico di interazione tra individuo e ambiente considera il processo di adattamento dell’individuo al suo ambiente come derivante dalla interazione tra la competenza ambientale, data dall’insieme delle risorse sensoriali, motorie e cognitive individuali, e la pressione ambientale, intesa come l’insieme delle caratteristiche ambientali che influiscono sul processo di adattamento dell’individuo al suo ambiente.

Giovedì 30 settembre

10 - 18 | Online e in presenza – Aula Magna, via Vescovado 30

Convegno – Storia ambientale in Italia: stato dell’arte e prospettive future (Obiettivo 11)

La storia ambientale in Italia ha ormai una tradizione pluridecennale. Eppure, il suo statuto non può dirsi ancora chiaramente definito. Per un verso, infatti, le trasformazioni ambientali sono più facilmente riconoscibili sui tempi lunghi; per un altro il loro studio chiama in causa competenze molto diversificate, oltre a quelle tradizionalmente collegabili alla pratica dello storico strictu sensu, come ad esempio quelle derivanti dalle cosiddette "scienze dure".

15-17| Cortile del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, via Venezia 8

Quanto rumore, non riesco a concentrarmi! - L’importanza del comfort acustico negli edifici scolastici (Obiettivo 4)

Spesso le classi sono ambienti rumorosi. I bambini non sono davvero consapevoli di quanto il rumore può incidere sulle loro capacità di concentrazione e di apprendimento. Verranno proposti giochi presentati mediante App, in condizioni di quiete o presentando in cuffia il rumore tipico delle classi. L'evento è rivolto a bambini dai 7 ai 12 anni e alle loro famiglie e sarà aperto a un massimo di 15 bambini.

17-17.30 | Online

La sfida del riciclo nel settore fotovoltaico (Obiettivo 12)

Tema sempre più attuale e strategico è il riciclo dei pannelli fotovoltaici a fine vita. L'evento consisterà nell’esposizione delle problematiche collegate al recupero dei materiali presenti nei pannelli fotovoltaici, che saranno mostrati al pubblico dopo essere stati disassemblati.

18 | Online dal Museo Didattico di Medicina Veterinaria

La vita sott’acqua e la pesca sostenibile: una convivenza possibile? con Guido Pietroluongo

Il dibattito politico, sociale e civile è sempre più in contrasto su uno dei temi, che caratterizza la storia del Mare Nostrum: la pesca. Sfruttamento eccessivo delle risorse, catture indiscriminate, utilizzo di pratiche illegali, gestione delle attività, rischi per le specie vulnerabili, sono solo alcuni dei temi al centro di questo dibattito.

Venerdì 1 ottobre

9-10 (primo turno), 10.30-11.30 (secondo turno) | Museo Didattico di Medicina Veterinaria, viale dell’Università, 16 – Legnaro

Ricostruiamo insieme un delfino

L’emozione di ricostruire lo scheletro di un delfino comparandolo a quello di un uomo per scoprire gli adattamenti, cui sono andati incontro i cetacei al fine di vivere al meglio nell’ambiente acqua. Vedremo inoltre le minacce, alle quali sono esposte queste specie a causa delle attività antropiche, e i comportamenti da adottare per ridurre al minimo l’impatto ambientale umano.

10 - 13 | Online e in presenza – Aula Magna, via Vescovado 30

15-17.30 | Online

Politiche per la transizione energetica ed effetti redistributivi (Obiettivo 7)

La riduzione delle emissioni e le altre misure di contrasto al cambiamento climatico richiedono la mobilitazione di risorse ingenti (secondo IRENA 4.400 miliardi di dollari l'anno tra oggi e il 2050 per raggiungere la neutralità climatica). Ciò non potrà non avere un effetto sulla spesa delle famiglie: queste ultime vedranno aumentare significativamente il costo delle bollette energetiche, con un probabile aumento del numero di famiglie in povertà energetica (PE). In questo senso, la Transizione Energetica deve essere accompagnata da puntuali analisi per orientare le politiche.

16.30-18 | Online

Insegnanti di qualità per un insegnamento di successo (Obiettivo 4)

L’obiettivo “istruzione di qualità” dell’Agenda 2030 considera il contesto scuola e la professionalità dell’insegnante centrali per una crescita armoniosa degli studenti e delle studentesse. Ne emerge l’importanza fondamentale di formare i/le futuri/e insegnanti. per favorire il benessere, agevolare l’apprendimento e garantire pari opportunità alle future generazioni. L’Università di Padova è impegnata in tal senso con numerose iniziative fra cui la proposta di ben 4 General Courses dedicati a chi intenda concorrere per la professione insegnante nella scuola secondaria, validi ai fini acquisizione 24 cfu.

Lunedì 4 ottobre

9-20 | Evento online e in presenza - Auditorium Centro Culturale San Gaetano

Agorà. Una repubblica in comune è un evento articolato in due giornate volto a promuovere una diversa narrazione delle migrazioni e delle interazioni tra comunità native e comunità migranti, in collaborazione con la Commissione di rappresentanza dei cittadini stranieri del comune di Padova e con il progetto DIMMI – diari multimediali migranti dell’archivio diaristico di Pieve Santo Stefano. Organizzato da ImmaginAfrica.

16 | Online

Biodiversità parola chiave di sostenibilità (Obiettivo 15)

La biodiversità forestale è base fondamentale del patrimonio naturale e la sua conservazione è rilevante per un utilizzo sostenibile delle risorse naturali. La gestione forestale sostenibile ha lo scopo di assicurare, in maniera bilanciata ed equilibrata, un adeguato flusso di prodotti e servizi, inclusa la biodiversità, in grado di soddisfare i bisogni e garantire il benessere della società nel presente e nel futuro.

Martedì 5 ottobre

9.30-11 e 11.30-13 | Online dal Museo di Zoologia

Animali da salvare al Museo di Zoologia

Una speciale visita guidata in compagnia della conservatrice del Museo, che ci accompagnerà a conoscere alcune specie a rischio di estinzione per bracconaggio, distruzione dell'habitat, introduzione di specie aliene, invitandoci a riflettere sull'Obiettivo 15 dello Sviluppo Sostenibile: "La vita sulla terra". Iniziativa rivolta alle classi di tutti i cicli scolastici.

10.30-11.30 | Online dal Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte

Un pavimento “sostenibile”: il mosaico antico

Sassolini, tessere colorate in pietra, marmo e terracotta e infine pasta di vetro e conchiglie… Sono alcuni dei principali componenti di una produzione molto speciale, il mosaico, presente nelle costruzioni dell’uomo fin dai tempi più antichi e in grado di decorare in modo duraturo grandi superfici. Vi accompagneranno nel mondo del mosaico e del riutilizzo dei materiali nell’antichità: Alessandra Menegazzi, conservatrice del Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte, e Clelia Sbrolli, archeologa. E poi tocca a voi! Sotto la guida degli esperti e utilizzando materiali di recupero, i giovani mosaicisti si metteranno all’opera e realizzeranno splendidi e coloratissimi mosaici! Iniziativa rivolta alle scuole primarie.

11-12 | Online e in presenza a scuola

Domi mansit, lanam fecit: stereotipi di genere nei cicli pittorici dell’Ateneo di Padova

L’attività, attraverso l’analisi iconografica di alcuni cicli pittorici dell’Ateneo, ha lo scopo di condurre una riflessione sui modelli femminili proposti, nei secoli, dagli artisti e dai committenti che impressero la loro firma sugli edifici ora facenti parte del patrimonio universitario. Dagli stereotipi biblici e di storia antica presenti a Palazzo Cavalli si aprirà un percorso che arriverà ad indagare, al Liviano e a Palazzo Bo, le contraddizioni del Ventennio fascista, per concludere con un affondo sui modelli proposti dai giorni nostri. Iniziativa rivolta alle scuole secondarie di secondo grado.

Mercoledì 6 ottobre

11-12 | Online e in presenza a scuola

Giovedì 7 ottobre

10.30-11.30 | Online dal Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte

11-12 | Online e in presenza a scuola

11-13.30 | Caffè Pedrocchi, Sala Rossini, via 8 febbraio 1848, 15

Inaugurazione CEWMS - Centro Studi sull’economia circolare (Circular Economy of Waste, Materials and Sustainability) (Obiettivo 12)

Avvantaggiandosi della natura multidisciplinare e generalista dell’Università di Padova, della presenza di consolidate esperienze e competenze nel settore dell’Economia Circolare, e con l’obiettivo di dare un concreto contributo alla nuova fase dello sviluppo economico del Veneto, è stato istituito il CEWMS - centro studi sull’economia circolare. Appoggiato al dip.to ICEA dell’università di Padova, attraverso la partecipazione di oltre 40 docenti e ricercatori di diversi dipartimenti, si propone di diventare un punto di riferimento e di discussione sui temi legati all’economia circolare e alla sostenibilità, elemento imprescindibile per una corretta applicazione del nuovo modello economico.

15-17.30 | Online e in presenza, Archivio Antico, Palazzo Bo, via 8 febbraio 1848, 2

L’impresa sostenibile: oltre la logica del profitto (Obiettivo 9)

Il convegno punta ad approfondire le modalità secondo le quali il mondo imprenditoriale si sta adattando alle nuove sfide globali relative alla sostenibilità, evidenziando in particolar modo quali siano le implicazioni sul piano giuridico ed economico di una simile transizione verso modelli di sviluppo maggiormente rispettosi dell'ambiente, del capitale umano oltre che dei basilari principi di correttezza, legalità, equità.

L'incontro è articolato in due distinti panel in cui è previsto un confronto tra i membri del gruppo di ricerca Sustainability Law4B – Magazine ed alcuni esponenti di imprese che danno rilievo centrale al tema della sostenibilità.

18 | Sala Grande del Centro Universitario Padovano (Sala Grande), via Zabarella

Il ruolo della collaborazione intergenerazionale per sistemi educativi adattivi (Obiettivo 12)

Focus sulla parità di genere nelle STEM e sugli effetti positivi dell'integrazione sociale. Si vedrà come The Student Engagement Team a.p.s ha sviluppato un modello di collaborazione con diversi gruppi e uffici con diverse competenze generazionali e di come questo sia stato positivo per l'educazione, in contrasto con il tradizionale insegnamento dall'alto verso il basso.

Venerdì 8 ottobre

8.30-10 | Online

l paesaggio circolare. Economia delle relazioni ed economia circolare per un nuovo ecosistema produttivo (Obiettivo 12)

Il seminario proporrà agli studenti della laurea magistrale in Scienze per il paesaggio e a quanti vorranno intervenire alcune questioni di base sull'economia circolare e su come queste possono intercettare le questioni del paesaggio.

9-10 (primo turno), 10.30-11.30 (secondo turno) | Museo Didattico di Medicina Veterinaria, viale dell’Università, 16 – Legnaro (PD)

Ricostruiamo insieme un delfino

L’emozione di ricostruire lo scheletro di un delfino comparandolo a quello di un uomo per scoprire gli adattamenti, cui sono andati incontro i cetacei al fine di vivere al meglio nell’ambiente acqua. Vedremo inoltre le minacce, alle quali sono esposte queste specie a causa delle attività antropiche, e i comportamenti da adottare per ridurre al minimo l’impatto ambientale umano. Iniziativa rivolta alle scuole secondarie di primo grado.

9.30-11 e 11.30-13 | Online dal Museo di Zoologia

Animali da salvare al Museo di Zoologia

Una speciale visita guidata in compagnia della conservatrice del Museo, che ci accompagnerà a conoscere alcune specie a rischio di estinzione per bracconaggio, distruzione dell'habitat, introduzione di specie aliene, invitandoci a riflettere sull'Obiettivo 15 dello Sviluppo Sostenibile: "La vita sulla terra". Iniziativa rivolta alle classi di tutti i cicli scolastici.

14-18 | Online e in presenza, Archivio Antico, Palazzo Bo, via 8 febbraio 1848, 2

Cibo, salute e sviluppo sostenibile (Obiettivo 9)

La sfida più rilevante del momento è la necessità di nutrire una popolazione globale in crescita con una dieta sana, definendo anche sistemi alimentari sostenibili per ridurre al minimo i danni al nostro pianeta. Pertanto, risulta di fondamentale importanza favorire la diffusione di questi modelli di nutrizione tra la popolazione. In questo scenario, la sostenibilità della salute pubblica rappresenta uno dei principali nuovi temi etici della società.

17 | Online

La transizione energetica siamo noi (Obiettivo 7)

Che cos'è la transizione energetica? Che cosa possiamo imparare dalla storia e dai dati del passato per progettare il futuro? Il seminario cercherà di rispondere a queste domande usando dati, grafici e alcuni (semplici) modelli di previsione. Per delineare un quadro aggiornato di questo tema cruciale e complesso che ci riguarda tutti.

17-18 | Online dal Museo Didattico di Medicina Veterinaria

I suoni in fondo al mare

La vita in fondo al mare e la comunicazione fra le creature di questa parte di universo. È proprio vero il detto “essere muti come un pesce”? Come è percepito il suono da delfini e balene? Quali suoni ascoltiamo se immergiamo in acqua l’idrofono? A queste ed altre domande risponderemo in questo fantastico viaggio, durante il quale resteremo con il fiato sospeso e … la testa sott’acqua! Per bambini della scuola primaria, max 20 partecipanti.

Domenica 10 ottobre

15 | Giardino Cavalleggeri, corso Milano, Padova

FundImpact Festival – se non ora quando?

Nei vari stand i partecipanti potranno vivere e/o assistere a differenti esperienze interagendo con Enti del terzo settore ed Aziende, venendo immersi in attività che sensibilizzeranno loro su tematiche relative a sostenibilità ed impatto sociale.

Durante la giornata verranno promossi 3 progetti ad impatto relativamente a tematiche sociali, ambientali e sportive al fine di dare loro visibilità e raccogliere fondi: Calcio Padova Paralimpico, Mentecontemporaneo associazione di psicologi, Associazione Forestale di Pianura.

L'accesso al festival è libero e richiede il versamento di un contributo volontario che andrà interamente devoluto ai 3 progetti.

Per informazioni: info@sirius-platform.com

Lunedì 11 ottobre

9-11 | Online

Lasciare il petrolio nel sottosuolo? Giustizia climatica e percorsi sostenibili per la transizione energetica (Obiettivo 13)

Il gruppo di ricerca "Cambiamenti climatici, Territori, Diversità" del Dipartimento ICEA (Unipd), ha avviato il primo Centro di Eccellenza Jean Monnet sulla Giustizia Climatica. L'evento quindi si focalizzerà sulle ricerche, in corso, sia da remoto che sul campo, riguardanti sia gli impatti socio-ambientali connessi all'estrazione petrolifera, sia la definizione di criteri geografici e metodologie per identificare le aree di "Unburnable Carbon", nonché dove le attività di estrazione di idrocarburi risultino essere particolarmente problematiche, in una prospettiva di transizione energetica che sia equa e sostenibile.

10.30-12.30 | Aula Nievo, Palazzo Bo, via 8 febbraio 1848, 2

Cerimonia per il Premio Emilio D’Alessio (Obiettivo 11)

Il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, a un anno dalla scomparsa di uno dei suoi fondatori, l’architetto Emilio D’Alessio, ha promosso un premio di laurea a lui dedicato sui temi della sostenibilità, con il patrocinio di Forum per la Finanza sostenibile, Ente Parco Regionale del Conero, Comune di Ancona, Ordine degli Architetti di Ancona e con il supporto di Eurocube e Cogeis.Il vincitore e la segnalazione delle migliori tesi saranno annunciati durante la cerimonia.

Evento organizzato dal Comune di Padova.

11-12 | Online dal Museo degli Strumenti di Astronomia

La fusione nucleare: dai laboratori stellari a quelli terrestri

L’evoluzione di una stella è scandita dalle reazioni termonucleari che avvengono nel suo interno: in questo momento e per i prossimi 4.5 miliardi di anni, nel nucleo del nostro Sole sta avvenendo la fusione nucleare dell’idrogeno in elio; la fusione proseguirà quindi in un guscio esterno al nucleo; raggiunta l’adeguata temperatura, nel nucleo avrà luogo la fusione dell’elio in carbonio. Gli astronomi sono giunti a queste conclusioni perché per decenni hanno studiato i miliardi di stelle della Via Lattea, le quali si trovano nelle fasi evolutive più disparate. Come dalla nostra esperienza sociale possiamo farci un’idea della nostra vita futura, studiando le stelle come il Sole possiamo capirne la sua evoluzione. Iniziativa rivolta alle scuole secondarie di secondo grado.

14-16.30 | Online e in presenza, Aula Magna Scuola Edile, via Basilicata, 10

Le nuove sfide per edifici sostenibili nelle città del futuro (Obiettivo 11)

L’urgenza energetica ed ambientale evidenzia l’importanza di “rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”, come previsto all’interno degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Ma la transizione verso città più sostenibili è possibile grazie soprattutto ad un approccio olistico che abbraccia la transizione energetica, sismica e architettonica delle abitazioni, associando ai progetti di rinnovamento le abitudini dei cittadini e favorendo stili di vita più ecologici e condivisi.

Orario da determinare| Dipartimento di Scienze Chimiche, Via Marzolo 1, Padova

Lo smartphone e gli elementi critici della tavola periodica

La tavola periodica contiene 90 elementi naturali. Almeno 30 di questi si trovano nei nostri smartphone. Con l’aiuto di una tavola periodica ‘vivente’ sarà possibile conoscerli meglio, dedicando particolare attenzione a quelle materie prime il cui

approvvigionamento è considerato critico per l’Unione Europea. Nel mondo della telefonia, oggi è più importante che mai riciclare, recuperare e trovare alternative tecnologiche ai materiali attualmente in uso.

Il seminario, rivolto a giovani e adulti curiosi, offrirà una panoramica degli elementi in relazione al tema dell’approvvigionamento delle materie prime e del loro ruolo nella tecnologia telefonica, con l’aiuto di una tavola periodica interattiva e di veri campioni di molti elementi.

Martedì 12 ottobre

11-12 | presenza a scuola

Minerali e gemme per il nostro benessere: a quale prezzo?

I minerali sono sostanze cristalline che si rinvengono allo stato naturale. Chiunque ha modo di familiarizzare con i minerali, componenti di rocce, montagne, sabbia marina e del terreno dei giardini. Molti dei prodotti che utilizziamo normalmente sono composti da minerali. Fin dalla preistoria i minerali hanno segnato le tappe dell’evoluzione culturale dell’uomo attraverso l’uso dei metalli. Oggi sono i principali componenti degli acciai e delle leghe speciali, delle apparecchiature elettroniche e di comunicazione, e trovano applicazione nell’industria spaziale e nella produzione di una grande quantità di oggetti di uso comune. Ma l’estrazione di minerali per uso industriale e civile, da sempre richiedente l’intervento dell’uomo, ne mette a volte a repentaglio anche la vita. Iniziativa rivolta alle scuole secondarie di secondo grado.

16.30-18 | Online / sede in via di definizione

Eradicazione del virus dell’epatite C nella prevenzione dell’evoluzione della malattia epatica e dello sviluppo di epatocarcinoma (Obiettivo 3)

L’OMS, rifacendosi ai punti programmatici dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU, ha fissato come obiettivo una riduzione significativa dei decessi legati al virus dell’epatite C (HCV) nel 2030. Globalmente, HCV è un fattore di rischio fondamentale per lo sviluppo di malattie croniche di fegato ed epatocarcinoma, patologie che sono responsabili annualmente di un numero considerevole di decessi. Oggigiorno, l’evoluzione della malattia epatica e la progressione a cirrosi e le sue complicanze, compreso l’epatocarcinoma, sono prevenibili grazie al trattamento mediante farmaci antivirali ad azione diretta, in grado di eradicare l’infezione con successo nella quasi totalità dei casi. L’obiettivo a lungo termine, seppur ambizioso, è la completa eradicazione dell’infezione e per ottenerlo è necessario provare e trattare tutti i soggetti positivi.

17-18.30 | Online

Transizione ecologica in Italia: le sfide e le opportunità delle politiche multilivello (Obiettivo 13)

fL'obiettivo della tavola rotonda è riflettere sulle politiche per la transizione ecologica che l'Italia sta mettendo in atto, anche alla luce degli impegni internazionali ed europei, per rispondere alle sfide del cambiamento climatico e del crescente degrado ambientale. Uno dei pilastri portanti di questo pacchetto è costituito dalle politiche di transizione energetica che, oltre a intervenire sul piano della produzione e del consumo dell'energia, dovrebbe includere misure di più ampio respiro, volte a promuovere nuovi modelli di sviluppo, ponendo particolare attenzione alla dimensione sociale, comprensiva di aspetti fondamentali quali diritti, partecipazione ed educazione.

Mercoledì13 ottobre

17-18.30 | Online

Green Public Procurement ai tempi del PNRR. Il ruolo degli acquisti verdi per promuovere la sostenibilità ambientale e sociale (Obiettivo 12)

Da più parti si sottolinea il ruolo che le amministrazioni pubbliche posso avere nel supportare la transizione verso un’economia più pulita e sostenibilie, anche grazie alle proprie attività d’acquisto. Quali opportunità e sfide per il Green Public Procurement ai tempi del PNRR? Durante questa tavola rotonda si affronterà il tema partendo sia dalla prospettiva delle PA che delle aziende, a partire dai dati del rapporto sul monitoraggio civico del CAM realizzato da Legambiente, Università di Padova e Fondazione Ecosistemi, appena pubblicato, e riportando di esperienze significative.

17-18 | Online dal Museo Didattico di Medicina Veterinaria

I suoni in fondo al mare

La vita in fondo al mare e la comunicazione fra le creature di questa parte di universo. È proprio vero il detto “essere muti come un pesce”? Come è percepito il suono da delfini e balene? Quali suoni ascoltiamo se immergiamo in acqua l’idrofono? A queste ed altre domande risponderemo in questo fantastico viaggio, durante il quale resteremo con il fiato sospeso e … la testa sott’acqua! Per bambini della scuola primaria, max 20 partecipanti.

17-18.30 | Evento itinerante (zona Centro-Portello)

Sap – benessere sostenibile (Obiettivo 3)

Il SAP-BSR, Servizio di Assistenza Psicologica – Benessere Senza Rischio, fa parte dei servizi SCUP e si occupa della prevenzione dei comportamenti a rischio per la salute psicofisica e della promozione del benessere tra gli studenti universitari. Quest’anno il SAP BSR ha scelto di riaprire l’anno accademico con un evento itinerante a tema sostenibilità e prevenzione. I temi al centro del mirino del SAP BSR, quindi prevenzione dei comportamenti a rischio, promozione stili di vita salutari e di scelte consapevoli per il benessere, incontreranno il tema della sostenibilità in un evento itinerante nella città di Padova.

18-19.30 | Online

Nanotecnologie al servizio dell’ambiente: nuove frontiere per il monitoraggio delle acque (Obiettivo 6)

Alcuni giovani ricercatori seduti attorno un tavolo parlano di un tema complesso ma attuale: l’inquinamento delle acque. Un problema globale con importanti ricadute locali che oggi più che mai può essere compreso e mitigato grazie al supporto di materiali innovativi.

Dintorni del Festival

Giovedì 23 settembre

18.30 | Centro Universitario Padovano (Sala Grande), via Zabarella

PROST (PROgetto Sviluppo Tapach) - sviluppo sostenibile in Uganda (obiettivo 8)

La regione della Karamoja, nel Nord Est dell’Uganda, è ricca di risorse e perciò è destinazione di una intensa attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Nonostante i milioni investiti nella regione, non c'è nessun progetto all’avvio di iniziative economiche per l’auto sufficienza.

Mercoledì 20 ottobre

10.30 - 13 | online

Le riforme per la P.A. e le imprese nel PNRR tra semplificazione, concorrenza e digitalizzazione (Obiettivo 9)

Docenti universitari e professionisti provenienti dal mondo delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, si propongono di delineare un quadro delle principali azioni per la Pubblica Amministrazione e per il mercato, promosse dall’Italia nell’ambito del PNRR, al fine di impostare su più moderne basi il rapporto pubblico-privato, puntando soprattutto su infrastrutture strategiche e digitalizzazione dei servizi e dei processi di acquisto. Particolare attenzione è riservata alle riforme “abilitanti” e agli interventi settoriali (missions) funzionali a garantire l’attuazione del Piano e in generale a rimuovere gli ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali che condizionano le attività economiche e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese.

