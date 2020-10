Festival nazionale del teatro per i ragazzi, “Il respiro del vento” al teatro Don Bosco

L’Istituto di sperimentazione e diffusione del teatro per i ragazzi e i giovani - Centro studi G. Calendoli presenta la 39esima edizione del Festival nazionale del teatro per ragazzi. Iniziativa realizzata con il contributo dell’Assessorato alla cultura del Comune di Padova.

Dove e quando

Gli spettacoli del sabato pomeriggio iniziano alle ore 16 e quelli della domenica alle 10.30 e alle 16 al Piccolo Teatro Don Bosco, via Asolo, 2 - Padova.

“Il respiro del ventò”

Cada die di Cagliari

C’era una volta il popolo degli uomini blu. Vivevano felici vicino a un grande, limpido, azzurro lago. Un anno però smise di piovere e il lago si prosciugò e arrivò la siccità. Ad Alizar viene dato il compito di cercare la pioggia e riportare il lago sulla terra. Alizar parte, dopo aver promesso alla sua amata Mounia che l’amerà anche se dovesse rimanere di lui solo “un respiro”. Il viaggio sarà pieno di prove difficili, domande cui lui non sa rispondere, alcune anche dolorose, finché, dopo anni, di Alizar non resterà che “l’ultimo sospiro” che, però, volerà sulle ali dell’uccellino azzurro che lo porterà all’amata. Sarà Mounia a rifare il viaggio iniziato dal Alizar e a rispondere alla domanda “da dove viene il vento?” con la risposta rivelatrice: “Il vento è il respiro di Alizar”…

Ingresso

All’entrata viene raccolto un contributo di 6 euro per la copertura delle spese e il finanziamento delle attività istituzionali.

È richiesta la prenotazione tramite il circuito Eventbrite.

Il teatro apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

I gruppi organizzati devono concordare in anticipo la loro partecipazione, contattando la segreteria del Festival al numero 393 9812287.

Informazioni Covid-19

Indossare sempre la mascherina, sia nel foyer che in sala; Mantenere la distanza di sicurezza di un metro quando ci si sposta; PRENOTARSI su EVENTBRITE prima di ogni spettacolo.

Per informazioni

Teatro ragazzi G. Calendoli

cell. 393 9812287 - 335 277788

email info@teatroragazzi.com

sito www.teatroragazzi.com

pagina Facebook www.facebook.com/TeatroRagazziGCalendoliOnlus

https://www.teatroragazzi.com/festival/programma-33-festival.html

https://www.eventbrite.it/o/teatro-ragazzi-gcalendoli-onlus-31312043681