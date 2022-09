Festival "TerraTerra" a Battaglia Terme

Ecologia e comunità verso il mondo che vogliamo. Da giovedì 8 a domenica 11 settembre 2022, il centro culturale e sociale “V. Bachelet” ospiterà il Festival TerraTerra. Questo piccolo festival, nato nel 2005 e riportato in vita grazie all’impegno e la collaborazione tra il gruppo Cinecolli e l’APS “La Vespa”, mira ad attivare il Centro “V. Bachelet”, uno spazio di aggregazione sociale per la comunità di Battaglia Terme e dei paesi limitrofi.

TerraTerra 2022 intende dare continuità alla scorsa edizione. Il festival dell’anno scorso ha proposto talk, dibattiti, passeggiate e laboratori, con lo scopo di inserirsi nel dibattito sulla crisi ecologica parlando di tutela del proprio territorio, di persone e della loro salute, evidenziandone l’intima connessione. Abbiamo poi proposto la nostra idea di “cura”, che si concretizza nel promuovere una transizione ecologica lenta, dolce e profonda.

Il festival torna quest’anno proponendo un approccio comunitario alla transizione ecologica, che metta al centro le persone ed i territori, ponendosi in contrapposizione ad una retorica che vede solamente una prospettiva individualistica al contrasto alla crisi climatica. La manifestazione quindi vuole dare un nuovo slancio al concetto di “cura”, proponendo delle teorie e delle pratiche volte alla partecipazione collettiva alle dinamiche politico-ambientali. Il festival stesso è un esperimento in cui la comunità prende parte in un’ottica intergenerazionale al conseguimento di questi obiettivi. In particolare, verranno affrontati i temi legati alla dimensione comunitaria nella produzione e distribuzione del cibo e della riappropriazione dell’energia come bene comune. Le pratiche collettive che intendiamo mettere in luce riguardano specificatamente i gruppi di acquisto solidale, l’agroecologia, le comunità energetiche e in generale la dimensione sociale dell’ecologia.

Il programma di quest'anno si rivolge a diverse fasce d’età comunicando attraverso diversi linguaggi: proiezioni di film, spettacoli teatrali e musicali, la presentazione di libri, talk, laboratori con i bambini, etc. Il festival si aprirà e si chiuderà affrontando il tema delle comunità energetiche, provando ad immaginare e a concretizzare un nuovo sistema energetico libero dai grandi monopoli estrattivi energetici che controllano elettricità e denaro, oltre ad aggravare la crisi climatica.

Il primo appuntamento è previsto per giovedì 8 settembre, dalle ore 18 con un aperitivo d'inaugurazione e a seguire due proiezioni in collaborazione con Euganea Film Festival: Alle 21 è in programma “We the Power” (2021), un documentario prodotto da Patagonia che mette in luce il movimento delle comunità energetiche in Europa. Questo cortometraggio dimostra come un sistema energetico più democratico e libero dai combustibili fossili sia possibile solo con un maggior coinvolgimento dei cittadini nella produzione dell’energia. Alle 22 “L’etincelle” (2021), documentario di Valentina Mazzucchi e Antoine Harari in concorso alla scorsa edizione di Euganea Film Festival. Il documentario segue le vicende degli attivisti residenti nella ZAD (zone à défendre) di Notre Dame des Landes, nata dopo che il governo Francese approvò la costruzione di un nuovo aeroporto che avrebbe comportato la scomparsa dell’ecosistema locale.

Il Festival TerraTerra è anche musica e spettacolo. Venerdì 9 settembre alle ore 19 apre la serata Nicola Lotto, cantautore e chitarrista padovano che ci accompagnerà con la sua musica durante tutto l’aperitivo. Alle ore 21 la Compagnia teatrale Beolco Ruzzante porterà in scena la commedia inedita “Rughe Radici e altri rimedi”, che tenta di decostruire lo sguardo antropocentrico narrando la storia dal punto di vista delle piante, esplorando i loro movimenti, e portando alla luce l’unico destino che a loro ci accomuna: quello di esseri viventi. Ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria al seguente link eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-rughe-radici-e-altri-rimedi-405621082577. La serata poi continuerà dalle 22 con l’energico duo padovano Mo’ Down, che ci farà ballare con la sua formula a metà tra Djset e Live dove house, funk, soul, R&B si mescolano in maniera fluida.



Sabato 10 settembre alle ore 18 avremo il piacere di ospitare Elena Macellari, agronoma e curatrice del libro "Custodi della biodiversità agricola". Anche tramite il racconto indiretto delle esperienze agricole di alcuni “Coltivatori custodi”, che si sono spinti a intraprendere modelli produttivi innovativi e rispettosi della Terra e delle risorse, verrà approfondito il tema dell’agroecologia. L’agroecologia è un modo di approcciarsi alle pratiche di produzione agricola che, rifiutando il paradigma dominante di consumo dell’agricoltura industriale e della grande distribuzione, permette di valorizzare non solo i territori e l’ambiente, ma anche le comunità. Alla presentazione parteciperanno anche Gruppi di Acquisto Solidale locali. Alle ore 19.30 il collettivo “Confusione” ci metterà all’ ascolto del suono poetico di un rinato giuggiolo con l’incursione artistica “Il cantico del leggiuggiolo”.

La terza giornata di festival si concluderà ballando insieme al carismatico Collettivo Orkestrada Circus che dalle 21.30 suonerà live. La quarta ed ultima giornata di festival, domenica 11 settembre, sarà interamente dedicata alla presentazione delle attività che durante tutto l’anno animano il centro Bachelet. Dalle 9 le porte del Bachelet saranno aperte per dare spazio allo sport e al benessere, lezioni di prova gratuite su prenotazione di yoga, tai chi e riflessologia plantare (info e prenotazioni: mail terraterrafestival@gmail.com, tel 3485521759).



A seguire, dalle ore 12 si esibirà per noi l’ On Stage Modern Choir, il gruppo corale della scuola On Stage di Monselice formato da cantanti appassionati che ogni lunedì si trovano presso il centro a provare. Dalle 13 l’APS “La Vespa” organizzerà un pranzo sociale con menù vegetariano per chi avrà piacere di passare un momento di comunità e di conclusione del festival in compagnia (prenotazione obbligatoria, tel 3488583140). Il pomeriggio sarà dedicato ad attività artistiche per tutte le età, dalle 15.30 Marika Dante presenta un laboratorio con letture ed attività per i più piccoli incentrato sugli insetti impollinatori. In contemporanea l’associazione Le Colibrì presenta “Disegni a spasso”, passeggiata e workshop per adulti (prenotazione consigliata). Il festival si chiuderà alle 18.30 con la presentazione progetto della “Comunità Energetica Euganea Rinnovabile e Solidale”, nato dalla collaborazione tra il Comune di Battaglia Terme, l’APS La Vespa ed il Circolo NOI. Durante questo incontro intendiamo presentare alla cittadinanza lo stato di avanzamento del progetto e raccogliere nuove manifestazioni di interesse, nonché sciogliere eventuali dubbi sui temi legati alle comunità energetiche.



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI