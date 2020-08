IT.A.CÀ, festival del turismo responsabile: tutte le iniziative a Padova

Per il terzo anno consecutivo It.A.Cà, il primo festival nazionale sul turismo responsabile, fa tappa a Padova dal 28 al 30 agosto.

Il festival intende far scoprire luoghi e culture attraverso contest, presentazioni libri, convegni, incontri, laboratori, teatro, musica, documentari, mostre, itinerari a piedi, a pedali e in barca, per vivere l’emozione del viaggio in maniera responsabile.

It.A.Cà Padova è un evento realizzato da Cospe onlus.

Iniziativa patrocinata dal Comune di Padova.

Scarica tutto il ricco programma “It.A.Cà Festival del turismo responsabile 2020”

Entrata

Appuntamenti gratuiti, se non diversamente indicato nel programma

Per informazioni

Segreteria organizzativa

Sara Miotto cell. 335 7490329

Chiara Conti cell. 380 3668231

email itacaturismo.padova@gmail.com

sito www.festivalitaca.net