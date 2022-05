Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/521725062841717/521725079508382/

3-4-5 giugno

Montagnana Wine Festival 2022

Sapori, profumi, voci e volti del territorio

? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ?

Montagnana Wine Festival è un viaggio tra gusti sapori e volti di un territorio, la tre giorni dedicata alla produzione vitivinicola nell’area compresa tra Padova, Verona, Vicenza e Rovigo.

Un format di qualità che mette in comunicazione e in sinergia i vari protagonisti della produzione per creare un’offerta nuova, integrata, rivolta a restituire la ricchezza di questa parte del Veneto in termini di biodiversità, di cultura e di tradizioni.

Un’opportunità per visitare uno dei più bei borghi d’Italia in una forma inedita, di ascoltare di buona musica, di incontrare e brindare insieme a bella gente.

In degustazione

Più di 100 Vini tra Padova, Verona e Vicenza

Area Wine Lounge con degustazioni guidate dai Sommelier AIS Veneto

I migliori Gin artigianali veneti

Birre artigianali del territorio

Area gastronomica con piatti dedicati alle Province di Padova, Verona, Vicenza e Rovigo

Area Stuzzicheria veneta (Ready to Eat)

Con la speciale partecipazione di:

Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese

Ostrica rosa del Delta Po – Scardovari (RO)

Area produttori VINNATUR

Area Vini e Oli Istriani (Croazia)

Tutte le sere sarà presente un’AREA GASTRONOMICA con i piatti dedicati ai 4 territori a cura del Dipartimento Solidarietà Emergenze, della Federazione italiana Cuochi

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Degustazioni rivolte al pubblico saranno gestite con COUPON attraverso un braccialetto Cashless

Per consumare è necessario acquistare il KIT-DEGUSTAZIONE: costo 10 euro

Il KIT comprende CALICE, BRACCIALETTO e 5 COUPON.

I COUPON, acquistabili in CASSA, sono spendibili indistintamente per Vino e Cibo.

I COUPON sono riordinabili singolarmente al costo di 1euro cad.

N.B. Un coupon NON equivale ad una degustazione. I coupon necessari ad ogni consumazione saranno indicati all’esterno di ciascuno stand/espositore.

Compreso nel Kit: Visita gratuita al Mastio d’Ezzelino – (C/O Uff. Turistico – Montagnana)

Info web

Foto articolo da evento Facebook