Festnical 2024 - Il primo festival delle danze e discipline orientali contemporanee

FESTnical è una giornata di diffusione delle danze orientali contemporanee e delle discipline affini, nata da un'idea dell'Associazione Sportiva Dilettantistica TribalKali. Il cuore della giornata saranno le attività di insegnanti, artisti, musicisti e danzatrici professionisti ed appassionati che si metteranno a disposizione in workshop e spettacoli, allo scopo di raggiungere la maggior condivisione possibile della loro arte.

PROGRAMMA del 13 luglio 2024:

ORE 16:00 - 16:45 Introduzione alla Fusion Bellydance con Vicky

ORE 16:45 - 17:30 Danza Bhangra con Patricia

ORE 17:30 - 18:15 Blacksheep Bellydance con Vicky

ORE 18:15 - 19:00 ORIENTAL FAN con Antonella

(*gli orari potrebbero subire dei cambiamenti)



Tutti i workshop del 13 luglio sono di livello open e a donazione libera consapevole e quindi alla portata di tutti e tutte: vogliamo divertirci insieme e farvi scoprire qualcosa di nuovo, oppure mostrarvi il nostro modo di trattare le discipline che già conoscete! È necessario registrarsi in anticipo per partecipare alle lezioni. Alle 21:00 le ospiti si esibiranno nella stupenda cornice del Parco Buzzacarini per FESTNICAL - LO SPETTACOLO. Il 14 luglio FESTnical diventa Goes Professional e abbiamo l'onore di avere nostra ospite una delle ballerine e insegnanti italiane più richieste a livello internazionale: Valenteena Ianni. Quest'anno Valenteena sarà impegnata in un tour mondiale che la vedrà impegnata in quasi tutti i continenti, ma ha trovato uno spazio anche per noi!



Il 14 luglio 2024 FESTNICAL GOES PROFESSIONAL. PROGRAMMA del 14 luglio 2024:

- dalle 10.00 alle 12.30 Karma Echoes Vocabulary lev. 2 con VALENTEENA IANNI

- dalle 13.30 alle 16.00 I.T.S. liv. 1/2 (Improvisational Team Synchronization) con VALENTEENA IANNI

I workshop del 14 Luglio verranno ospitati da "Thermal Dance" in Via Paolo de Poli 2, 35031, Abano Terme in provincia di Padova. I workshop del 14 Luglio sono a pagamento, tutti i dettagli nel sito.

Per informazioni ed iscrizioni: https://festnical.webnode.it/