“Una fetta di teatro” con lo spettacolo “Balocchi in fuga” al teatro Esperia

Quando Dal 19/03/2023 al 19/03/2023 Orario non disponibile

Al Teatro Esperia domenica 19 marzo alle 16 la compagnia Febo Teatro presenta lo spettacolo “Balocchi in fuga”, dedicato ai bambini dai 4 anni in su, per la regia di Matteo Fresch.

Si tratta del penultimo appuntamento per le famiglie dell’articolato Una fetta di Teatro, che ha portato in 3 sale della comunità di Padova divertenti spettacoli, diversi per stile e argomento, ogni domenica a partire dallo scorso novembre.

La rassegna è organizzata dal Circuito Teatri e Città, con la direzione artistica de Gli Alcuni e con il patrocinio e sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Padova e del MIC.

Lo spettacolo

Lo spettacolo si ispira allo “Schiaccianoci” di Tchaikovsky, che farà da colonna sonora in una chiave super moderna (a tratti addirittura trap), e di sicuro farà ridere – e forse anche un po’ pensare – gli spettatori.

Tutti sappiamo che ai bambini piacciono i giocattoli... Ma se ai giocattoli non piacessero i bambini…?

Suppongo che allora sarebbe il caso di organizzare una grande fuga! Anche il piano meglio progettato può riservare però imprevisti spaventosi: l’improbabile supereroe e la “graziosa” bambolina si troveranno uniti nel fronteggiare un minaccioso nemico nascosto nell’oscurità di una polverosa soffitta. Non mancheranno i personaggi più famosi del celeberrimo balletto classico: la fata confetto, il vecchio zio Drosselmayer, Clara e molti altri: gli spettatori riusciranno a scovarli tutti?

Prossimo incontro

La rassegna padovana si concluderà domenica 26 marzo con “Dora la pesciolina d’oro”, il nuovissimo spettacolo del Centro di Produzione Teatrale Gli Alcuni con protagonisti Polpetta e Frollino che ha debuttato a Treviso a inizio marzo.

Sulla pagina Facebook “Spazio al Teatro” https://www.facebook.com/spazioalteatro/ ci sono le informazioni sempre aggiornate sugli appuntamenti in programma.

Ingresso : il biglietto d’ingresso costa 6 euro e si può acquistare presso la biglietteria del teatro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

: il biglietto d’ingresso costa e si può acquistare presso la biglietteria del teatro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. CONVENZIONE CON IL PARCO DEGLI ALBERI PARLANTI DI TREVISO : presentando il biglietto degli spettacoli della rassegna sarà possibile ottenere un ingresso bambino a solo 1,00€ per un percorso didattico a scelta (valido per un bambino accompagnato da un adulto pagante e su prenotazione a info.parco@alcuni.it entro il 31/12/23).

Foto articolo da comunicato stampa