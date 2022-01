"Una Fetta di Teatro", spettacolo per bambini “La regina dell’acqua” al teatro San Carlo

Domenica 16 gennaio alle 16 sarà il Teatro San Carlo in Via Guarneri 22 ad aprire le porte ai bambini e alle famiglie, che potranno divertirsi con 4 repliche della rassegna “Una fetta di Teatro”.

Due personaggi amatissimi dai più piccoli, Polpetta e Caramella – interpretate da Laura Feltrin e Margherita Re – presentano lo spettacolo “La regina dell’acqua”, un riuscito mix che vede in scena le attrici accompagnate dai grandi pupazzi dei Cuccioli protagonisti dei cartoon di Gruppo Alcuni, con tante canzoni e danze da ripetere insieme ai bambini.

Fino a domenica 27 febbraio gli spettacoli per le famiglie si alterneranno di settimana in settimana tra Teatro San Carlo e Piccolo Teatro (che ha aperto la rassegna già a novembre) mentre le 4 repliche del mese di marzo si effettueranno al Teatro Esperia.

È, questa, una modalità molto apprezzata dalle famiglie, che in 5 mesi possono fruire di ben 15 spettacoli per bambini in 3 sale della comunità, uniti in un unico, articolato cartellone studiato per offrire un divertimento di qualità, con allestimenti molto diversi tra loro che spaziano dal teatro d’attore ai burattini, dai pupazzi alle videoproiezioni su grande schermo. La rassegna è organizzata dal Circuito Teatri e Città, con la direzione artistica de Gli Alcuni con il patrocinio e sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Padova e del MIC.

“La regina dell’acqua” – con Polpetta e Caramella, regia di D. Stefanato

Domenica 16 gennaio h 16 | Teatro San Carlo, Via Guarneri 22 | Padova

I Cuccioli si trovano questa volta a dover interpretare a loro modo la fiaba di Andersen: il coniglio Cilindro interpreterà la parte di Kai e la papera Diva quella di Gerda, accompagnati da tutti gli altri personaggi. Dopo le prime schermaglie veniamo a scoprire che il piano malefico della Regina dell’acqua – alleata di Maga Cornacchia – prevede di ottenere il dominio su tutta l’acqua che scorre nel regno…

Questa rielaborazione di una famosa fiaba di Andersen si concentra sull’importanza di fare un uso corretto dell’acqua: risorsa limitata, esauribile e troppo spesso sprecata.

Laura FELTRIN, una delle interpreti: “Abbiamo deciso di affrontare la tematica del risparmio dell’acqua e del suo uso consapevole perché è un tema ancora e sempre incredibilmente attuale. E dato che ci rivolgiamo ai bambini, che sono sempre un passo avanti ai grandi, e si dimostrano spesso molto più ricettivi di loro a determinati argomenti, ci è sembrata un’ottima occasione veicolare un messaggio così importante attraverso una fiaba”.

Il biglietto d’ingresso costa 6 euro e si può acquistare presso la biglietteria del teatro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Sulla pagina Facebook "Spazio al Teatro" https://www.facebook.com/spazioalteatro/ ci sono le informazioni aggiornate sugli appuntamenti in programma ogni domenica fino al 27 marzo 2022.

Presentando il biglietto della rassegna "Una fetta di teatro – Padova" è possibile acquistare un ingresso bambino per un percorso al Parco degli Alberi Parlanti di Treviso a solo 1 Euro, a fronte di un adulto pagante.

La rassegna continua al Piccolo Teatro domenica 23 gennaio con lo spettacolo "L'isola del tesoro", portato in scena dalla compagnia Ditta Gioco Fiaba.

Foto articolo da comunicato stampa @Gruppo Alcuni | Ph. Veronica Cipolla