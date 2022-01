"Una Fetta di Teatro", spettacolo per bambini “In bocca al lupo!” al teatro San Carlo

Domenica 30 gennaio alle 16 al Teatro San Carlo in Via Guarneri 22 nuovo appuntamento teatrale per i più piccini con “In bocca al lupo!”, coinvolgente spettacolo che vede in scena attori e muppet messo in scena dalla compagnia umbra Fontemaggiore.

La rassegna Una fetta di teatro, che coinvolge 3 sale della comunità di Padova in un lungo e articolato cartellone da novembre 2021 a fine marzo 2022, è organizzata dal Circuito Teatri e Città, direzione artistica de Gli Alcuni, patrocinio e sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Padova e del MIC.

Con stile fiabesco e familiare al pubblico dei più piccoli Fontemaggiore porta in scena uno spettacolo che parla di rapporto con il cibo, conquista dell’autonomia, relazione con il padre, accettazione del diverso .

Michele, un bambino che non accetta l’assenza della mamma, va a cercarla nel bosco dove incontra un lupo che lo ricondurrà a casa.

All’interno di questa semplice forma emergono dei personaggi che rappresentano problematiche attuali più complesse , per cui conosceremo un padre che d’improvviso deve lasciare il suo lavoro per accudire la casa e il figlio piccolo, una lupa incinta che supera ogni schema e pregiudizio per riportare un cucciolo d’uomo tra le braccia del cacciatore, un bambino che imparerà a cambiare punto di vista passando da uno sguardo centrato esclusivamente sui propri bisogni a una comprensione allargata, capace di abbracciare anche le ragioni dell’altro.

A livello formale, l’allestimento si caratterizza per l’uso del linguaggio dei muppet misto a quello dell’attore e per le generose immagini che la scenografia e le luci sono in grado di offrire.

L’insieme di questi elementi è in grado di ricostruire, in maniera materica, una scena reale e fantastica allo stesso tempo, che gratifica lo spettatore: animali che parlano, una casa che si trasforma in un bosco, una culla che si muove fra gli alberi in cerca della mamma.?

Il biglietto d’ingresso costa 6 euro e si può acquistare presso la biglietteria del teatro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Sulla pagina Facebook "Spazio al Teatro" https://www.facebook.com/spazioalteatro/ ci sono le informazioni aggiornate sugli appuntamenti in programma ogni domenica fino al 27 marzo 2022.

Presentando il biglietto della rassegna "Una fetta di teatro – Padova" è possibile acquistare un ingresso bambino per un percorso al Parco degli Alberi Parlanti di Treviso a solo 1 Euro, a fronte di un adulto pagante.

La rassegna continua al Piccolo Teatro domenica 23 gennaio con lo spettacolo "L'isola del tesoro", portato in scena dalla compagnia Ditta Gioco Fiaba.

Foto articolo da comunicato stampa - Fontemaggiore