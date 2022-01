Rassegna "Una Fetta di Teatro" al Piccolo con "Leo da Vinci"

Domenica 9 gennaio alle 16 al Piccolo Teatro riprendono le repliche della rassegna “Una fetta di Teatro”: Il Capi e l’Assistente – ovvero Sergio Manfio, che firma anche la regia, e Francesco Manfio – presentano “LEO DA VINCI”, un divertentissimo mix di attori, pupazzi e proiezioni di video in animazione su grande schermo.

Fino a domenica 27 febbraio gli spettacoli per le famiglie si alterneranno di settimana in settimana tra Piccolo e Teatro San Carlo, mentre le 4 repliche del mese di marzo si effettueranno al Teatro Esperia, seguendo una modalità molto apprezzata dai padovani, che da novembre 2021 a marzo 2022 possono fruire di ben 15 spettacoli per bambini e ragazzi in 3 sale della comunità.

Il cartellone di spettacoli per famiglie è organizzato dal Circuito Teatri e Città, con la direzione artistica de Gli Alcuni con il patrocinio e sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Padova e del MIC.

“Leo Da Vinci” – con il Capi e l’Assistente, regia di S. Manfio

Domenica 9 gennaio h 16 | Piccolo Teatro, via Asolo 2 (Zona Paltana) | Padova

Lo spettacolo vede in scena due personaggi molto conosciuti e amatissimi dai bambini, il Capi e l’Assistente, ed è ambientato in uno studio in cui si realizzano dei cartoni animati. Più precisamente, i due protagonisti stanno lavorando a un film in animazione che ha come protagonista il giovane Leonardo da Vinci.

Leo, ragazzino sognatore, costruisce una macchina per provare a volare, e il plot prevede una lunga serie di peripezie e incredibili avventure insieme ai suoi inseparabili amici Lornzo e Lisa… e qui iniziano i problemi, perché il Capi, pauroso come suo solito, vorrebbe concludere il racconto senza dover affrontare i terribili pirati che si prevede debbano intervenire nel racconto, mentre l’Assistente vorrebbe proseguire con l’avventura.

Ma ecco come procede la storia : Lisa ha bisogno di aiuto perché il padre, caduto in miseria, l’ha promessa in sposa al figlio di un personaggio equivoco. Leo non ci pensa un attimo e decide di aiutarla, andando a Firenze per guadagnare qualche fiorino nella bottega di un pittore. Qui un cantastorie lo mette sulle tracce di un antico tesoro che dovrebbe trovarsi nella stiva di una nave inabissata. Leo progetta e costruisce uno scafandro per recuperare il tesoro. Purtroppo, non sa che anche dei temibili pirati lo stanno cercando…

La storia del genio ragazzino che con la sua creatività, riesce a risolvere tutti i problemi è raccontata grazie all’aiuto di disegni e piccoli video tratti dal film, per rendere lo spettacolo ancora più entusiasmante.

La serie cartoon è attualmente in onda su RAI GULP e sta riscuotendo un grande successo anche all’estero, conquistando i ragazzini di tutto il mondo.

Il biglietto d’ingresso costa 6 euro e si può acquistare presso la biglietteria del teatro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

e si può acquistare presso la biglietteria del teatro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Sulla pagina Facebook “Spazio al Teatro” https://www.facebook.com/spazioalteatro/ ci sono le informazioni aggiornate sugli appuntamenti in programma ogni domenica fino al 27 marzo 2022.

ci sono le informazioni aggiornate sugli appuntamenti in programma ogni domenica fino al 27 marzo 2022. Presentando il biglietto della rassegna “Una fetta di teatro – Padova” è possibile acquistare un ingresso bambino per un percorso al Parco degli Alberi Parlanti di Treviso a solo 1 Euro , a fronte di un adulto pagante.

, a fronte di un adulto pagante. La rassegna continua al TEATRO SAN CARLO domenica 16 gennaio con lo spettacolo “LA REGINA DELL’ACQUA”, portato in scena dalla compagnia Gli Alcuni con Polpetta e Caramella.

Info web

https://www.piccolo-padova.it/una-fetta-di-teatro/

Foto articolo da comunicato stampa e da Facebook