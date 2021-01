"Una Fetta di Teatro" in streaming: "Leo da Vinci"

Domenica 10 gennaio alle 16 in prima visione sulla pagina Facebook Spazio al Teatro per la rassegna Una Fetta di Teatro arriva lo spettacolo "Leo da Vinci". Il Capi e l'Assistente vi aspettano per un pomeriggio pieno di divertimento!

Lo spettacolo

Lo spettacolo è il divertentissimo racconto di come è nato e come è stato realizzato il lungometraggio. La trama è semplice: un incendio ha distrutto la casa e i campi di Lisa (la migliore amica di Leo) e il giovane genio decide di aiutarla mettendosi alla ricerca di un antico tesoro. Leo non sa che è tutta una trappola messa in atto da un manipolo di pirati...

Un gioco per i bambini

I bambini saranno coinvolti dai fenicotteri Lello e Lella anche in un divertente gioco a quiz. Armati di foglio e penna, i bambini segneranno su carta le risposte alle facili domande relative allo spettacolo poste dai due pupazzi Lello e Lella. Al termine dello spettacolo si potranno inviare le risposte a cilindro@alcuni.it.

Per chi indovina c’è un premio a sorpresa!

“Una fetta di teatro – Il teatro a casa vostra” - Calendario degli eventi fino al 14 febbraio 2021

Domenica 29 Novembre 2020 - Cuccioli e il bambù blu (lo spettacolo si può rivedere a questo link: https://www.facebook.com/spazioalteatro/videos/2721308751515900) Domenica 6 Dicembre 2020 – Hansel e Gretel (lo spettacolo si può rivedere a questo link: https://www.facebook.com/spazioalteatro/videos/2721308751515900) Domenica 13 Dicembre 2020 – L’ultimo T-Rex era un bullo (lo spettacolo si può rivedere a questo link: https://www.facebook.com/spazioalteatro/videos/3868226849867563) Domenica 20 Dicembre 2020 – I musicanti di Brema (lo spettacolo si può rivedere a questo link: https://www.facebook.com/spazioalteatro/videos/851653598931108) Domenica 27 Dicembre 2020 – Belle Bolle (lo spettacolo si può rivedere a questo link: https://www.facebook.com/watch/?v=1779641642193835) Domenica 10 gennaio 2021 – Leo da Vinci, con il Capi e l’Assistente Domenica 17 gennaio 2021 – Don Chisciotte, con il Capi e l’Assistente Domenica 24 gennaio 2021 – Rosso come Cappuccetto Rosso, con Polpetta e Caramella Domenica 31 gennaio 2021 – Caccia grossa tra i libri, con il Capi e l’Assistente Domenica 7 febbraio 2021 – La regina dell’acqua, con Polpetta e Caramella Domenica 14 febbraio 2021 – Ahi ahi ahi, si sciolgono i ghiacciai, con il Capi e l’Assistente

Info web

Tutti gli spettacoli vanno in scena online alle 16 sulla pagina Facebook “Spazio al Teatro” (https://www.facebook.com/spazioalteatro)