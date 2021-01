"Don Chisciotte", teatro in streaming

Domenica 17 gennaio alle 16 i bimbi possono assistere a un nuovo, coinvolgente evento teatrale in streaming dalla pagina Facebook dedicata alla rassegna Spazio al Teatro https://www.facebook.com/spazioalteatro/.

Lo spettacolo proposto è il divertente “Don Chisciotte” messo in scena dalla compagnia teatrale GLI ALCUNI con il Capi e l’Assistente, ovvero Sergio Manfio – che firma anche la regia – e Francesco Manfio.

La rassegna Spazio al Teatro – che quest’anno si svolge tutta in streaming – è organizzata dal Circuito Teatri e Città, con la direzione artistica de Gli Alcuni e con il patrocinio e sostegno dell’Assessorato alla cultura del Comune di Padova e del MIBAC.

Lo spettacolo

Ispirato al romanzo di Cervantes, il “Don Chisciotte” messo in scena da Gli Alcuni permette di fare delle riflessioni sulle nuove tecnologie e sull’ambiente.

Il Don Chisciotte de Gli Alcuni si prepara per partire all’avventura, ma questa volta i suoi nemici non sono i mulini a vento o le greggi di pecore scambiati per eserciti. I suoi moderni nemici sono enormi sacchi di plastica, moltitudini di persone chine – proprio come pecore – sui propri smartphone, isole di immondizia che galleggiano sugli oceani. E il “cavaliere dalla triste figura”, oggi come allora, non è in grado di riconoscere il vero pericolo che gli sta davanti. Sancho Panza cerca di presentare al suo padrone la realtà, ma Don Chisciotte si tuffa nell’impresa di salvare il mondo senza ragionare su come affrontare correttamente i problemi che affliggono il pianeta.

Lo spettacolo, nel mettere in scena il contrasto tra i due protagonisti, espone alcuni problemi che affliggono la Terra e suggerisce il contributo che ognuno di noi può dare alla creazione di un mondo migliore.

Fino allo scorso anno la rassegna ideata da Gli Alcuni ogni domenica portava i bambini e le famiglie di Padova al Teatro Esperia, Piccolo Teatro e teatro San Carlo, dove gli spettacoli erano un importante e consolidato momento di incontro, divertimento e condivisione per bambini e adulti. La chiusura dei teatri e le restrizioni imposte dalla pandemia non hanno fermato gli organizzatori, che hanno trovato il modo di stare ugualmente vicino alle tantissime famiglie che durante i mesi invernali si appoggiavano a loro per trascorrere del “tempo di qualità” con i propri figli.

La proposta di una nuova modalità di fruizione degli spettacoli attraverso la piattaforma digitale viene incontro alle esigenze dei genitori: tramite la pagina Facebook dedicata alla rassegna – che ospita tutti gli spettacoli in programma fino a metà marzo – i bambini possono divertirsi guardando gli spettacoli proposti, interagendo con gli attori in scena e con i due pupazzi Lello e Lella.

Uno spettacolo interattivo

Anche questo spettacolo – come gli altri proposti nella rassegna – è stato recitato ad hoc e ripreso al Teatro Sant’Anna di Treviso nei mesi scorsi con 3 cameramen con telecamere in alta definizione. Il video è stato poi editato da Gruppo Alcuni in maniera da divertire il giovane pubblico e stimolare la partecipazione da casa, grazie anche alla presenza dei pupazzi di Lello e Lella che nel corso degli spettacoli pongono delle facili domande al pubblico.

Armati di foglio e penna, i bambini da casa sono invitati a segnare su carta le risposte alle domande.

Per chi risponde correttamente e invia le risposte via mail a cilindro@alcuni.it, c’è come sempre un simpatico omaggio che consente di divertirsi a colorare o costruire qualcosa a tema con lo spettacolo.

“Una fetta di teatro – Il teatro a casa vostra” - Calendario degli eventi fino al 14 febbraio 2021

